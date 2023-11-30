建筑物相关疾病是指影响肺和身体其它部分的疾病，由暴露于建筑物内的物质所致。

建筑物相关疾病通常由暴露于通风较差建筑物内的物质所致。

症状各不相同，但可能包括流鼻涕或鼻塞、呼吸道症状、眼部刺激、头痛、皮肤问题、注意力不集中和发热。

诊断通常包括评估建筑物环境和评估暴露与症状发展之间的关系。

治疗以改善建筑物内的空气质量为主，还可能包括避免暴露。

（另见环境性与职业性肺部疾病概述。）

在工业化国家/地区，人们 90% 以上的时间（每天约 22 小时）待在室内。与室内环境相关的症状和疾病很常见，可能会严重影响健康。当症状与室内环境相关时，必须认识到这一点，以便尽可能减少或消除暴露。

建筑物相关疾病是一系列与特定建筑物或室内环境相关的疾病。经常使用的建筑环境包括办公室、学校、餐馆、娱乐场所和医疗保健设施。近期的翻修、装修或修筑是潜在的暴露源。在某些情况下，可以确定单独的病因，但通常无法识别，因为症状和疾病很少由仅仅一次暴露引起。大多数建筑物相关疾病与不止一次的暴露以及通风不充分有关。

通风包括室内空气与室外空气交换，以创造舒适环境。通风不良可导致室内污染物积聚，如灰尘、霉菌、过敏原、二手烟、清洁产品、香水、挥发性的有机化合物和其他化学物质。室外空气污染、传染源和生物气溶胶也可导致室内暴露。

除了与通风相关的问题外，温度和湿度也是室内环境质量的重要因素。室内环境潮湿和过渡湿润，如漏水或洪水，有利于霉菌和微生物的生长，这些是建筑物相关症状和疾病的最常见来源。

建筑相关性疾病可能为

特异性

非特异性

特异性建筑物相关疾病 特异性建筑物相关疾病是指已证明某特定建筑或室内环境与疾病有关的疾病。这些疾病的严重程度可能不同。例如 鼻炎

工作相关性哮喘

皮炎

结膜炎

过敏性肺炎

军团菌感染

非特异性建筑物相关症状 建筑相关症状是与某特定室内环境相关的症状，但不易归类为单一可定义疾病。“不良建筑物综合征”一词已被用来指在一栋建筑内人们群发的疾病，但这个词正逐渐被“建筑物相关症状”所取代。建筑物相关疾病的症状通常非常普遍，可能包括以下情况： 发痒，激惹，干燥或流泪

流鼻涕或鼻塞

咽痛或咽干

咳嗽和胸闷

皮肤干痒或不能解释的皮疹

头痛，嗜睡或注意力集中困难

建筑物相关疾病的诊断 病史和医生的评估

建筑物或工作场所评估 病史和临床评估 医生根据患者的暴露情况和病史（包括症状发作、时间和进展）做出建筑物相关疾病的诊断。医生会记录患者任何药物使用的增加、就诊和使用的病假。 与在特定建筑物或环境中相关的症状，以及当患者远离该环境时症状会改善是重要的依据。医生应评估特定疾病，如哮喘或过敏性肺炎。 医生要求患者描述他们的工作和他们经常所处的其他环境，包括空间的大小、工人的数量、通风情况、工作任务以及潜在的暴露源，如灰尘、化学物质、气体、清洁产品、霉菌和微生物。医生还会询问与症状出现或恶化同时出现的工作场所或工作流程的任何变化。建筑物内的其他使用者虽然并不总是存在类似症状，但这也可能是建筑物相关疾病的线索。 建筑物或工作场所评估 建筑物或工作场所评估可以帮助医生确定建筑物相关疾病或症状的成因。这样的评估有助于确定潜在的暴露（例如水侵入、霉菌、灰尘、异味和极端温度），并获得对室内环境整体质量的初步了解，包括通风和新鲜空气的纳入。有关室内环境的信息来源包括雇主、以往的环境监测报告、建筑物的使用史（例如，办公室工作、零售或生产）、维护和改造史以及其他建筑物使用者。 通常不需要进行广泛的空气和表面采样（例如霉菌采样），且采样成本通常较高。大多数建筑物相关疾病与不止一次的暴露以及通风不充分有关。

建筑相关性疾病的治疗 诊断疾病的治疗

建筑物翻修 无论疾病与建筑物相关与否，诊断疾病的治疗都是相似的。如有必要，给予治疗以缓解症状。例如，可给予药物退热或治疗哮喘（如打开气道的支气管扩张剂）。 整改暴露源和优化建筑物通风对于管理建筑物相关症状和疾病至关重要。 在美国，可通过美国环境保护署 (EPA)、美国疾病控制与预防中心的国家健康与安全研究所 (CDC-NIOSH) 和各州公共卫生部网站获得室内空气质量的可靠指南。