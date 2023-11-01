吸烟会给孕妇和胎儿带来风险。试图怀孕或已怀孕的女性应尝试戒烟。医疗保健专业人员可以提供戒烟计划的资源。

怀孕期间吸烟对胎儿最一致的影响是

孕期吸烟越多，胎儿体重可能越轻。

吸烟的女性所生婴儿中，心脏、大脑和面部出生缺陷更常见。

此外，以下风险可能会增加：

此外，吸烟妇女的子女在体格、智力和行为发育上有可测量的轻微缺陷。这些影响可能是由一氧化碳和尼古丁造成的。一氧化碳能减少供给机体组织的氧。尼古丁刺激激素释放，这些激素使子宫和胎盘血管收缩，供给胎儿的氧和营养物质减少。

由于在怀孕期间吸烟可能产生有害作用，所以孕妇应尽力在怀孕期间不吸烟，包括与他们的医生讨论策略。

孕妇应避免接触二手烟，因为二手烟可能对胎儿造成损害。