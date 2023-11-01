某些物质，包括咖啡因、阿斯巴甜、酒精和烟草，可能对孕妇和胎儿产生有害影响。非法药物包括安非他明、浴盐、可卡因、致幻剂、大麻和阿片类药物（例如海洛因或滥用处方阿片类药物）。
孕期使用非法药物（尤其是阿片类）可导致孕期并发症，以及发育中胎儿和新生儿的严重问题。它们可能导致出生缺陷、胎儿生长不良或早产。注射毒品也能增加孕妇感染的风险，这些感染可能影响或者传给胎儿。这些感染包括肝炎和 HIV 感染（包括艾滋病 [AIDS]）。
妊娠期摄入咖啡因
妊娠期摄入阿斯巴甜
阿斯巴甜是一种人造甜味剂，在孕期小剂量使用被认为是安全的，例如在人工加甜味剂的食物和饮料中的正常使用量。
有苯丙酮尿症（一种罕见氨基酸代谢异常）的任何人（包括孕妇）不应该摄入任何阿斯巴甜。
妊娠期吸烟（烟草）
吸烟会给孕妇和胎儿带来风险。试图怀孕或已怀孕的女性应尝试戒烟。医疗保健专业人员可以提供戒烟计划的资源。
怀孕期间吸烟对胎儿最一致的影响是
出生体重减轻（生长受限）
孕期吸烟越多，胎儿体重可能越轻。
吸烟的女性所生婴儿中，心脏、大脑和面部出生缺陷更常见。
此外，以下风险可能会增加：
此外，吸烟妇女的子女在体格、智力和行为发育上有可测量的轻微缺陷。这些影响可能是由一氧化碳和尼古丁造成的。一氧化碳能减少供给机体组织的氧。尼古丁刺激激素释放，这些激素使子宫和胎盘血管收缩，供给胎儿的氧和营养物质减少。
由于在怀孕期间吸烟可能产生有害作用，所以孕妇应尽力在怀孕期间不吸烟，包括与他们的医生讨论策略。
孕妇应避免接触二手烟，因为二手烟可能对胎儿造成损害。
妊娠期饮酒
妊娠期使用安非他明
孕期使用安非他明可能导致出生缺陷，尤其是心脏出生缺陷，以及可能导致出生前生长不足。
孕期浴盐（合成刺激剂）
妊娠期使用可卡因
妊娠期使用致幻剂
妊娠期使用大麻
大麻的主要成分是四氢大麻酚，能穿过胎盘，因此可能影响胎儿。尽管研究中出生缺陷没有增加，但认为妊娠期使用任何量的大麻都不安全。然而，最近的研究表明，妊娠期使用大麻可能与低出生体重和儿童期问题有关，包括注意力、学习和行为问题，以及脑发育和功能的变化。