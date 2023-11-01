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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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妊娠期物质使用

作者：Ravindu Gunatilake, MD, Valley Perinatal Services;
Avinash S. Patil, MD, University of Arizona College of Medicine
已审核/已修订 11月 2023
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某些物质，包括咖啡因、阿斯巴甜、酒精和烟草，可能对孕妇和胎儿产生有害影响。非法药物包括安非他明、浴盐、可卡因、致幻剂、大麻和阿片类药物（例如海洛因或滥用处方阿片类药物）。

孕期使用非法药物（尤其是阿片类）可导致孕期并发症，以及发育中胎儿和新生儿的严重问题。它们可能导致出生缺陷、胎儿生长不良或早产。注射毒品也能增加孕妇感染的风险，这些感染可能影响或者传给胎儿。这些感染包括肝炎HIV 感染（包括艾滋病 [AIDS]）。

妊娠期摄入咖啡因

咖啡、茶、某些苏打水或其他饮料、巧克力和某些药物中都含有咖啡因，它是一种刺激物，能够透过胎盘达到胎儿体内。

孕期摄入咖啡因是否损害胎儿并不明确。研究表明孕期小剂量摄入咖啡因（比如一天一杯咖啡）对胎儿危险很小或者无危害。

一些证据表明，每天喝超过 7 杯咖啡可能会增加死产早产低出生体重婴儿流产的风险。

一些专家建议限制咖啡因摄入，并尽可能饮用不含咖啡因的饮料。

妊娠期摄入阿斯巴甜

阿斯巴甜是一种人造甜味剂，在孕期小剂量使用被认为是安全的，例如在人工加甜味剂的食物和饮料中的正常使用量。

苯丙酮尿症（一种罕见氨基酸代谢异常）的任何人（包括孕妇）不应该摄入任何阿斯巴甜。

妊娠期吸烟（烟草）

吸烟会给孕妇和胎儿带来风险。试图怀孕或已怀孕的女性应尝试戒烟。医疗保健专业人员可以提供戒烟计划的资源。

怀孕期间吸烟对胎儿最一致的影响是

孕期吸烟越多，胎儿体重可能越轻。

吸烟的女性所生婴儿中，心脏、大脑和面部出生缺陷更常见。

此外，以下风险可能会增加：

此外，吸烟妇女的子女在体格、智力和行为发育上有可测量的轻微缺陷。这些影响可能是由一氧化碳和尼古丁造成的。一氧化碳能减少供给机体组织的氧。尼古丁刺激激素释放，这些激素使子宫和胎盘血管收缩，供给胎儿的氧和营养物质减少。

由于在怀孕期间吸烟可能产生有害作用，所以孕妇应尽力在怀孕期间不吸烟，包括与他们的医生讨论策略。

孕妇应避免接触二手烟，因为二手烟可能对胎儿造成损害。

妊娠期饮酒

妊娠期间饮酒是导致胎儿出生缺陷的已知主要原因。引起胎儿酒精综合征所需的饮酒量或频次不明确，所以建议孕妇避免饮酒。

你知道吗……

  • 出生缺陷的主要已知原因是怀孕期间饮酒。

孕期任何形式的饮酒均可使流产的风险翻倍，特别是严重酗酒。风险可能与饮酒量有关，但没有无风险的饮酒量。

胎儿酒精综合征是孕期饮酒导致的最严重的后果之一。每天饮酒 3 次即可导致该综合征。在活产婴儿中的概率约为 2/1,000。这种综合征包括：

妊娠期使用安非他明

孕期使用安非他明可能导致出生缺陷，尤其是心脏出生缺陷，以及可能导致出生前生长不足。

孕期浴盐（合成刺激剂）

浴盐是指一组使用类似于苯丙胺的各种物质制成的合成药物。这些药物在怀孕期间越来越多地使用。

这些药物可能会导致胎儿血管缩小，减少胎儿获得的氧气量。

此外，这些药物会增加以下风险：

妊娠期使用可卡因

怀孕期间使用可卡因可能会导致运送血液到子宫和胎盘的血管变窄（收缩）。然后，导致运送至胎儿体内的氧气和营养物质减少。

如果孕妇经常使用可卡因，会增加以下风险：

然而，可卡因是否是造成这些问题的原因尚不清楚。例如，原因可能是在使用可卡因的女性中常见的其他风险因素。比如，可能是由吸烟、使用其他违禁药品、缺乏产前保健及贫困造成的。

妊娠期使用致幻剂

致幻剂可能因药物的不同而增加以下风险：

致幻剂包括二亚甲基苯丙胺（MDMA 或迷魂药）、迷奸药、氯胺酮、甲基苯丙胺和 LSD（麦角酰二乙胺）。

妊娠期使用大麻

大麻的主要成分是四氢大麻酚，能穿过胎盘，因此可能影响胎儿。尽管研究中出生缺陷没有增加，但认为妊娠期使用任何量的大麻都不安全。然而，最近的研究表明，妊娠期使用大麻可能与低出生体重和儿童期问题有关，包括注意力、学习和行为问题，以及脑发育和功能的变化。

妊娠期使用阿片类药物

阿片类药物用于缓解疼痛，但也引起强烈的欣快感，如果使用过多，它们会导致依赖和上瘾。

阿片类药物，例如海洛因、美沙酮和吗啡等容易通过胎盘。因此，胎儿可能对它们上瘾，并可能在出生后 6 小时至 8 天出现戒断症状。但鸦片类毒品很少引起出生缺陷。

怀孕期间使用阿片类药物会增加怀孕期间并发症的风险，例如

使用海洛因的孕妇所产胎儿经常较小。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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