集多种文化的实践于一体，自然疗法作为一种正式的医疗保健体系，在美国开始应用于19世纪早期。自然疗法建立在对自然恢复能力的观念之上，强调以下内容：

通过健康生活方式预防和治疗疾病

治疗整个人

利用身体的先天治愈能力

自然疗法还专注于寻找疾病的原因，而不仅仅是治疗症状。该系统的某些原理与阿育吠陀和传统中医等传统愈合系统没有什么不同。自然疗法涉及一个全系统、全人体理念，可能有益于患有心脏病、疼痛、2 型糖尿病、心理健康和慢性疾病者。

自然疗法采纳多种疗法的组合，其中包括：

饮食

营养补充，通常通过输注给予

中草药

针灸

物理治疗（如冷或热疗法、超声和按摩）

心身疗法

运动疗法

水疗（搅动的温水或冷水）

一些自然疗法的执业人员提倡没有科学证据支持的实践。水疗就是一个例子。而且，尽管研究证明疫苗接种可以预防疾病和死亡，并且接种疫苗的获益大大超过风险，但一些执业人员不鼓励儿童接种疫苗。然而，认证自然疗法学院协会 (AANMC) 鼓励根据权威来源（包括美国公共卫生局）的指南使用疫苗，包括 COVID 疫苗（参见 AANMC 关于 COVID-19 免疫接种的声明）。

很少有经过精心设计的涉及自然疗法的研究。

（另请参阅整合、补充和替代医学的概述。）