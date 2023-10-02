乳房 X 线摄影是最有效的早期发现乳腺癌的方法之一。乳房 X 线摄影的设计灵敏度足以在早期检测出可能的癌症，有时甚至在触摸到癌症之前的数年就可以检测出来。因为乳房 X 线摄影的高敏感度，可能导致在实际没有癌症的情况下报告癌症（假阳性）。筛查过程中发现的约85%至90%的异常（即无症状或肿块的女性）是非癌性的。一般而言，当结果为阳性时，会安排更具体的诊断程序，通常为乳腺活检。乳房 X 线摄影也可能漏查多达 15% 的乳腺癌。对于乳房组织致密的女性来说，这种方法不太准确。因此，这些女性可能需要进行其他检查，例如乳房超声检查、三维乳房 X 线摄影（断层合成）或磁共振成像 (MRI)。

在乳房 X 线摄影中，X 线被用于检查有无异常病灶。技师将患者的乳房放在X线板上。一个可调节的塑料板放在乳房上，严密压缩乳房。因此乳房变得扁平，这样被检查的乳腺组织可尽可能多。X线从上向下穿过乳房，投射到乳房下方的X板上。采取该姿势，对每侧乳房拍摄两次X线片。同样两个板可竖放，这样可以拍摄乳房的侧位片。该姿势可产生乳房的侧位视图。

乳房断层合成(三维乳房 X 线摄影)可与乳房 X 线摄影一起使用，以产生清晰、高度聚焦的乳房三维图像。这项技术使癌症的检测变得更加容易，尤其是在乳房组织致密的女性中。然而，这种类型的乳房 X 线摄影使女性受到的辐射比传统乳房 X 线摄影多。

乳房 X 线摄影常规筛查的建议各不相同。专家在以下方面存在分歧

何时开始

应多久进行一次

何时（或如果）应该停止

专家对何时开始常规乳房 X 线摄影有不同的建议。大多数医学组织建议从 40 至 49 岁开始对某些女性进行乳房 X 线摄影筛查，并从 50 岁开始对所有女性进行乳房 X 线摄影筛查。

建议从 50 岁开始，是因为乳房 X 线摄影在 50 岁或以上女性中的筛查准确性更高。原因是随着女性年龄增长，脂肪组织取代了乳房的纤维腺体组织。脂肪组织附近的异常病灶更容易通过乳房 X 线摄影发现。

40 至 49 岁女性的筛查效果不明显。专家们也担心造成焦虑、假阳性或开始筛查的年龄太早或筛查太频繁会增加辐射暴露。

有乳腺癌危险因素的女性从 50 岁前开始乳房 X 线摄影更有可能获益。她们应该和医生讨论筛查乳房 X 线摄影的风险和益处。

无论何时开始，乳房 X 线摄影每1或2年重复一次。

常规乳房 X 线摄影可能会在75岁时停止，这取决于女性的预期寿命和继续筛查的意愿。

乳房 X 线摄影的放射剂量往往很低，因此是安全的。

乳房 X 线摄影可能导致不舒服，但是仅持续几秒钟。乳房 X 线摄影应该安排在月经期间，此时乳房不太可能出现压痛。

在行乳房 X 线摄影当天，不应使用除臭剂和粉末，因为会干扰获得的影像。摄片整个过程大约需15分钟。

乳房 X 线摄影：乳腺癌筛查

你知道吗……