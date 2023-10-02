乳腺癌早期极少有症状且尽早治疗更容易成功；因此，乳腺癌的筛查极为重要。筛查是指在出现症状前寻找异常。建议美国所有女性进行乳腺癌筛查，但主要医学组织在开始年龄和筛查频率方面有不同意见。
乳腺癌筛查
乳腺癌筛查可能包括
每年由医疗保健专业人员进行乳房检查
乳房 X 线摄影
如果女性患乳腺癌的风险增加，那么磁共振成像（MRI）
对乳腺癌筛查的担忧
时刻关注乳腺癌筛查的最新建议可能具有挑战性，例如何时开始乳房 X 线摄影。此外，医学组织可能会随着时间的推移而改变其建议，或者不同组织可能有不同的建议。
一些人认为多做测试更好，但测试也可能有弊端。例如，乳腺癌筛查测试有时会在没有癌症的情况下显示癌症存在(称为假阳性结果)。当乳腺筛查结果呈阳性时，通常会进行乳腺活检。假阳性结果意味着不需要活组织检查，并面临不必要的焦虑、痛苦和费用。由于这些潜在的问题，组织建议一些人不需要进行筛查测试。这些人包括小于或大于一定年龄的人（参见侧栏乳腺癌：何时开始乳房 X 线摄影筛查？）。女性应该与医疗保健专业人员讨论最新建议以及她们自己的风险和优先事项，并决定哪种筛查（如果有的话）适合她们。
乳房 X 线摄影
乳房 X 线摄影是最有效的早期发现乳腺癌的方法之一。乳房 X 线摄影的设计灵敏度足以在早期检测出可能的癌症，有时甚至在触摸到癌症之前的数年就可以检测出来。因为乳房 X 线摄影的高敏感度，可能导致在实际没有癌症的情况下报告癌症（假阳性）。筛查过程中发现的约85%至90%的异常（即无症状或肿块的女性）是非癌性的。一般而言，当结果为阳性时，会安排更具体的诊断程序，通常为乳腺活检。乳房 X 线摄影也可能漏查多达 15% 的乳腺癌。对于乳房组织致密的女性来说，这种方法不太准确。因此，这些女性可能需要进行其他检查，例如乳房超声检查、三维乳房 X 线摄影（断层合成）或磁共振成像 (MRI)。
在乳房 X 线摄影中，X 线被用于检查有无异常病灶。技师将患者的乳房放在X线板上。一个可调节的塑料板放在乳房上，严密压缩乳房。因此乳房变得扁平，这样被检查的乳腺组织可尽可能多。X线从上向下穿过乳房，投射到乳房下方的X板上。采取该姿势，对每侧乳房拍摄两次X线片。同样两个板可竖放，这样可以拍摄乳房的侧位片。该姿势可产生乳房的侧位视图。
乳房断层合成(三维乳房 X 线摄影)可与乳房 X 线摄影一起使用，以产生清晰、高度聚焦的乳房三维图像。这项技术使癌症的检测变得更加容易，尤其是在乳房组织致密的女性中。然而，这种类型的乳房 X 线摄影使女性受到的辐射比传统乳房 X 线摄影多。
乳房 X 线摄影常规筛查的建议各不相同。专家在以下方面存在分歧
何时开始
应多久进行一次
何时（或如果）应该停止
专家对何时开始常规乳房 X 线摄影有不同的建议。大多数医学组织建议从 40 至 49 岁开始对某些女性进行乳房 X 线摄影筛查，并从 50 岁开始对所有女性进行乳房 X 线摄影筛查。
建议从 50 岁开始，是因为乳房 X 线摄影在 50 岁或以上女性中的筛查准确性更高。原因是随着女性年龄增长，脂肪组织取代了乳房的纤维腺体组织。脂肪组织附近的异常病灶更容易通过乳房 X 线摄影发现。
40 至 49 岁女性的筛查效果不明显。专家们也担心造成焦虑、假阳性或开始筛查的年龄太早或筛查太频繁会增加辐射暴露。
有乳腺癌危险因素的女性从 50 岁前开始乳房 X 线摄影更有可能获益。她们应该和医生讨论筛查乳房 X 线摄影的风险和益处。
无论何时开始，乳房 X 线摄影每1或2年重复一次。
常规乳房 X 线摄影可能会在75岁时停止，这取决于女性的预期寿命和继续筛查的意愿。
乳房 X 线摄影的放射剂量往往很低，因此是安全的。
乳房 X 线摄影可能导致不舒服，但是仅持续几秒钟。乳房 X 线摄影应该安排在月经期间，此时乳房不太可能出现压痛。
在行乳房 X 线摄影当天，不应使用除臭剂和粉末，因为会干扰获得的影像。摄片整个过程大约需15分钟。
乳房 X 线摄影：乳腺癌筛查
你知道吗……
对乳房的自我感知
女性应熟悉自己乳房的正常外观和感觉。因为乳腺癌也影响男性，所以男性应注意乳头内或乳头周围的变化。当女性注意到乳房变化时，可以进行乳房自我检查。女性应立即向医疗保健专业人员报告任何变化。过去，大多数医生建议女性每月检查乳房肿块。大多数医学组织不再建议人们每月或每周进行乳房自我检查以作为常规检查癌症的方法。在没有肿块或其他变化时进行这些检查，对接受乳房 X 线摄影筛查的女性早期发现乳腺癌没有帮助。
Gwen Shockey/科学图片库
由医疗保健专业人员进行乳房检查
乳房检查是常规体检的一部分。然而，就像乳房自我检查一样，医生的检查可能会漏掉某种癌症。如果女性需要或想要筛查，即使医生的检查没有发现任何异常，也应该进行更敏感的检查，如乳房 X 线摄影。许多医生和医疗机构不再要求医生每年进行乳房检查。
在检查过程中，医生检查乳房是否有不规则、凹陷、皮肤紧绷、肿块和分泌物。医师用手触诊整个乳房并检查腋窝（大多数乳癌最早侵犯的区域）及锁骨上区有无肿大淋巴结。正常情况下无法扪及淋巴结，如果能扪及则已经增大到一定程度。然而，非癌性疾病也可导致淋巴结增大。对能感觉到的淋巴结进行活检，看它们是否异常。
磁共振成像
MRI通常用于筛查患乳腺癌风险高的女性，如带有BRCA基因突变的女性。对于这些女性，筛查也应该包括乳房 X 线摄影和由医疗保健专业人员进行的乳房检查。MRI 可能被推荐用于乳腺组织致密的女性，作为包括风险评估在内的总体评估的一部分。
乳腺癌的预防
对于以下女性，可推荐服用降低乳腺癌风险的药物（化学预防）：
年龄超过35岁且先前患有小叶原位癌或乳管或产奶腺体组织结构异常(非典型增生)的人
有 BRCA1 或 BRCA2 或其他高风险基因突变的人
年龄在 35 至 59 岁之间，根据当前年龄、月经初潮时的年龄、首次生产时的年龄、乳腺癌一级亲属的数量以及之前乳房活检的结果，有患乳腺癌高风险的人
阻断乳腺组织中雌激素受体的药物可用于预防乳腺癌。它们包括
他莫昔芬
雷洛昔芬
使用这些药物之前，女性应询问医生可能的副作用。
他莫昔芬的风险包括
且患者的年龄越大发生以上副作用的风险越大。
雷洛昔芬在绝经后女性中似乎与他莫昔芬一样有效，并且子宫内膜癌、血凝块和白内障的风险较低。
两种药物都能增加骨密度，因此对于患骨质疏松的患者有益。