最常见的子宫癌类型出现在子宫内膜，因此也称为子宫内膜癌。

子宫内膜癌常发生于绝经后女性。

它通常会导致阴道异常出血。

确诊需内膜活检。

治疗通常涉及切除子宫、卵巢和输卵管，有时切除附近的淋巴结，通常随后是放疗，有时是化疗或激素治疗。

（也请参见女性生殖系统癌症概述。）

大部分子宫癌源于子宫内膜，因此也叫做子宫内膜癌。大约 75% 至 80% 的子宫内膜癌是腺癌，由腺细胞发展而来。肉瘤是另一种癌症，发成于肌肉或结缔组织。肉瘤比其他类型的肿瘤更具有侵袭性。不到 5% 为子宫肉瘤。

子宫内膜癌在肥胖率高的高资源国家更常见。在美国，这种癌症是女性中第四大最常见的癌症。美国癌症协会估计在 2023 年，诊断出大约 66,200 例子宫内膜癌新病例，大约 13,030 名女性死于此癌症。大约 80% 的新病例处于早期阶段，预后良好，其余 20% 患有高级别或晚期疾病。

在美国，黑人、美洲印第安人和阿拉斯加土著女性的子宫内膜癌发生率高于平均水平。黑人女性的死亡率最高。

子宫内膜癌常发于绝经后女性，特别是 55 到 64 岁的女性。

子宫内膜癌 图片

子宫内膜癌分为以下几类：

I 型 癌症较常见，对雌激素有反应，不具有太大的侵袭性。这类往往发生在较年轻女性、肥胖女性中，或者经历围绝经期的女性中（最后一次月经之前数年和之后的一年）。I 型癌症女性患者的预后良好。

II 型癌症更具侵袭性，往往发生在年龄较大的女性中。大约 10% 的子宫内膜癌为 II 型。II 型癌症女性患者的预后较差。

子宫癌的病因 子宫内膜癌在肥胖率高的高资源国家更常见。 子宫内膜癌的风险因素包括 导致高水平雌激素但低水平孕酮的情况

年龄大于 45 岁

肥胖

使用他莫昔芬 2 年或更长时间

患有一种称为林奇综合征的遗传综合征（患有这种综合征的人患上结肠癌和其他癌症的风险很高）

盆腔（包含内部生殖器官、膀胱和直肠）放疗 导致高水平的雌激素但低水平孕酮的情况包括： 肥胖

患有多囊卵巢综合征或其他与卵子释放（排卵）相关的月经问题，因为在雌激素较高的阶段，月经周期可能会延长

月经期开始（月经初潮）早、绝经年龄迟，或两者皆有

从未怀孕（未产妇）

绝经后，使用雌激素治疗（处方药或草药产品）时不使用孕激素（一种类似于孕酮的合成药物）

产生雌激素的肿瘤 雌激素能刺激子宫内膜细胞的生长及分裂。孕酮（或孕激素药物）会导致子宫内膜变薄，这可平衡雌激素的作用。月经周期中有段时期雌激素处于高水平，因此绝经年龄越晚越容易发生子宫内膜癌。服用同时含有雌激素和孕激素的口服避孕药似乎可以降低患子宫内膜癌的风险。 含有雌激素或类似于雌激素的物质的药物或草药如果不与孕激素一起服用，可导致子宫内膜癌。 他莫昔芬，一种用于治疗乳腺癌的药物，可阻断雌激素对胸部的作用，但和子宫中的雌激素有相同作用。对乳腺癌患者通常不给予孕激素（孕激素可平衡雌激素的作用）。因此该药物增加子宫内膜癌风险，主要见于绝经后女性。如果女性阴道异常出血，在使用他莫昔芬时应联系医疗保健医生。 在大约 5% 的子宫内膜癌患者中，遗传起了一定作用。大约一半涉及遗传的子宫内膜癌发生在患有称为林奇综合征的遗传综合征的女性中。患有这种综合征的人患上结肠癌和其他癌症的风险很高。

子宫癌的症状 阴道异常出血是子宫内膜癌最常见的早期症状。异常的阴道流血包括 绝经后出血

月经间期出血

月经周期紊乱，量多余或时间长于正常月经 绝经后阴道出血的女性中，约有 6% 至 19% 患有子宫内膜癌。即使只有少量血液或粉红色、红色或棕色血迹，绝经后阴道出血的女性也应立即就医。 肉瘤患者通常有异常阴道出血。在较少见的情况下，肉瘤会导致盆腔或腹部疼痛或压迫。

子宫癌的诊断 活检

有时用宫腔镜进行扩张和刮宫 如果出现以下情况之一，医生可能会怀疑子宫内膜癌： 女性有典型的症状，例如绝经后或月经间期阴道出血，或经期不规则、出血过多、或异常长时间。

巴氏试验 (Pap) 可检测子宫细胞。 如果怀疑是癌症，医生会采集子宫内膜组织样本（子宫内膜活检），并送到实验室进行分析。子宫内膜活检检测出子宫内膜癌的准确率高于 90%。或者，可通过阴道将超声设备插入子宫（称为经阴道超声检查），以评估异常情况。然而，仍然需要进行活检以最终明确诊断。 如果诊断仍不确定或提示癌症，医生会从子宫内膜刮出组织进行分析，这一操作称为扩张和刮宫（D 和 C）。与此同时，医生通常进行子宫镜检查，将一根可弯曲的细可视导管通过阴道和宫颈插入子宫，以检查子宫内部。 如果诊断是子宫内膜癌，可进行以下部分或全部检查以确定肿瘤是否已扩散： 血液化验

肾和肝功能测试（使用血液或尿液样本）

可能进行胸部 X 线检查 如果体格检查或其他检查结果表示癌症已播散到子宫外，进行计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI)。 子宫内膜癌的分期 分期是基于从这些检查中获得信息和在癌症治疗手术中获得的信息。 分期基于癌症扩散的程度和子宫内膜癌的特定类型（有不同类型的癌症，其中一些更可能扩散）。分期从 I 期（早期）到 IV 期（晚期）： I期：癌症仅发生于子宫体，而非下部（宫颈），某些类型的子宫内膜癌可能扩散到卵巢。

II期：癌症已扩散到子宫肌层或宫颈。

III期：癌症已经扩散到附近的组织、阴道或淋巴结。

IV期：癌症已扩散到膀胱和/或肠道或远处的器官。

子宫癌的治疗 做切除子宫、输卵管和卵巢的手术

切除附近的淋巴结

对于更晚期的癌症，放疗联合或不联合化疗 子宫切除术（手术切除子宫）是子宫内膜癌的主要治疗方法。 医生可以使用以下方法之一切除子宫、输卵管和卵巢： 在腹部切开（开放性手术）

使用一根细内视镜（腹腔镜），将其通过肚脐正下方的小切口插入，然后将器械穿过腹腔镜，有时在机器人的帮助下（腹腔镜手术）进行

通过阴道切除组织（阴道手术） 这些手术方式均仅需 1 到 2 小时并需全麻。术后可能出现阴道流血或疼痛。康复可能需要长达 6 周的时间。 对于腹腔镜手术，需要通过肚脐附近的小切口插入细器械和小摄像头。摄像头可向监视器发送腹部内壁的影像。外科医生一边观察监视器，一边握住手中的器械，用器械切开和缝合组织。 对于机器人辅助腹腔镜手术，腹腔镜检查以常规方式进行。但是用机器人手臂握着器械，而不是外科医生握着器械。外科医生用手控制来操纵机器人的手臂。使用的摄像机提供了显示在控制台上的内部三维、高度详细（高清晰度）的图像。外科医生坐在控制台上观看图像，并使用计算机将他们的手部动作转换成仪器的精准动作。 腹腔镜或阴道手术后，住院时间比开放性手术（会造成较大切口）短。此外，女性通常疼痛更少，并发症更少，并且可以更快地恢复正常活动。 对于子宫癌，通常进行子宫全切术（切除整个子宫，包括宫颈）。 对于子宫癌，附近的淋巴结通常在子宫切除术时同时切除。病理科医生检查这些组织，以确定癌肿是否转移及转移程度（如有）。有这些材料后医生能决定是否需要行手术后辅助治疗（放疗、化疗、或者孕酮治疗）。 当癌症似乎仅存在于子宫时，医生可能会做前哨淋巴结清扫术，而不是切除所有淋巴结。前哨淋巴结是癌细胞可能扩散到的第一个淋巴结。可能有不止一个前哨淋巴结。这些淋巴结称为前哨淋巴结，因为它们是首先警告癌症已播散的淋巴结。 前哨淋巴结清扫术包括 识别前哨淋巴结（称为定位）

将其切除

检查以确定是否存在癌细胞 为了识别前哨淋巴结，医生通常向子宫颈内注射蓝色或绿色染料和／或放射性物质。这些物质到达子宫附近的淋巴结，并显示出从子宫到最靠近子宫的淋巴结（或多个淋巴结）的路径。在手术过程中，医生会检查看起来呈蓝色或绿色或发出放射性信号（通过手持设备检测）的淋巴结。医生切除这个（或多个）淋巴结，并送到实验室检查癌症。如果前哨淋巴结不含癌细胞，则无需切除其他淋巴结（除非它们看起来异常）。 治疗未扩散到子宫外的子宫内膜癌 如果癌症尚未扩散到子宫外，则采用子宫切除术再加上切除输卵管和卵巢（输卵管卵巢切除术）几乎总是可以治愈癌症。 已扩散到子宫颈或附近组织、阴道或淋巴结的子宫内膜癌的治疗 如果癌症已经扩散到子宫颈（II 期）或附近的组织、阴道或淋巴结（III 期），则需要放疗，有时联合化疗。通常也要做切除子宫、输卵管和卵巢的手术。 非常晚期或复发性子宫内膜癌的治疗 对于非常晚期的癌症（IV 期），治疗方法各不相同，但通常包括手术、放疗、化疗和偶尔使用孕激素（类似孕酮激素的合成药物）的激素治疗的联合治疗。 放疗可在手术后施行，因为一些小的癌细胞很可能留存在体内。然而，如果癌肿已侵犯宫颈或者超出子宫的范围，术后则需放疗。在某些病例中（例如当癌肿已播散到宫颈、卵巢或淋巴结），手术与放疗相结合可以提高预后。 如果癌症已经扩散到远处器官或复发，可以进行化疗或有时进行免疫治疗，代替放疗或有时与放疗结合使用。在超过一半接受治疗的女性中，这些药物可缩小肿瘤，并控制转移。 子宫肉瘤的治疗 对于子宫肉瘤（一种更具侵袭性的子宫内膜癌），治疗方法是子宫切除术加上输卵管和卵巢切除（输卵管卵巢切除术），通常联合化疗。 如果不能进行手术，则使用放射疗法和／或化学疗法。 子宫内膜癌后的生育力和绝经 子宫切除术、化疗和／或放射疗法通常使女性无法怀孕或足月妊娠。但是，如果能够生育对她们很重要，女性应该与医生交谈，并得到尽可能多的信息，了解治疗对生育的影响，以及她们是否能够接受不会导致未来无法怀孕的治疗。 如果子宫内膜癌处于非常早期的阶段，有时可以使用生育力保存治疗。进行磁共振成像 (MRI) 来确定肿瘤是否已经扩散，并咨询生育专家。 生育力保存治疗包括 使用孕激素（一种类似孕酮激素的合成药物），可以缩小肿瘤，而无需采用子宫切除术

有时采用子宫切除术，但不切除卵巢 孕激素可口服或通过释放孕激素（左炔诺孕酮）的宫内节育器 (IUD) 给药 当采用子宫切除术时，由于子宫切除，会引起绝经。但是，如果卵巢未切除且女性处于绝经前，子宫切除术不会引起绝经，因为卵巢继续产生激素。此外，如果卵巢未被切除，女性可以使用自己的卵子（和先进的生育治疗，包括让其他人代孕）来生育孩子。 切除卵巢后，可能出现绝经症状，如潮热和阴道干燥。如果这些症状变得令人烦恼，使用雌激素、孕激素或两者结合都可以缓解它们。

子宫癌的预后 预后取决于子宫内膜癌的分期。 总体而言，63% 的女性在治疗后 5 年内没有癌症。 一般来说，在以下情况下预后会更好 子宫内膜癌没有扩散到子宫以外。

癌症的生长相对缓慢。

在患者年轻时发现癌症。 肉瘤的预后通常比子宫内膜癌的预后差。肉瘤发生于肌肉或结缔组织。子宫内膜癌始于子宫内壁。