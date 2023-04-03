如果生长激素过量生成起源于儿童骨骺生长板（骨末端的骨生长部位）闭合之前，则这种状况会引起巨人症。长骨过度增长。患者身形异常巨大，而手臂和腿变长。青春期可能延迟，生殖器可能发育不全。

大部分病人生长激素过度分泌开始于30～50岁之间，在骨骺端融合很久以后才出现。因此，成人生长激素增多不导致骨骼增长，但会导致肢端肥大症，这时骨骼发生变形而不是变长。由于这种变化缓慢出现，常常许多年后才被发现。

您知道吗？

肢端肥大症 图片 © Springer Science+Business Media

患者的面部特征变得粗大，手和脚肿大。需要更大的戒指、手套和鞋帽。颚骨（下颌骨）的过度生长会导致颚突出（下颌前突）。下颌骨长大，下巴异常突出（凸颌），而且由于喉部软骨增厚导致声音低沉沙哑。由于肋骨变厚形成桶状胸。关节疼痛很常见。许多年后可能发生致残性的退行性关节炎。

巨人症 图片 BETTINA CIRONE/科学图片库

在巨人症和肢端肥大症，舌体变大且沟痕增多。体毛粗糙、明显变黑，而且皮肤变厚。皮肤皮脂腺和汗腺变大，汗多，经常带有难闻的气味。

心脏通常会扩大，其功能可能会严重损伤，随后发生心力衰竭。身体其他器官可能增大。

有时由于增生的组织压迫神经，患者会出现感觉功能障碍和上下肢无力。而将信息从眼部传递到大脑的神经也有可能受压，这将导致视力丧失，特别是外侧视野。同时大脑受压可引起剧烈头痛。

几乎所有肢端肥大症女性患者都有月经紊乱。由于泌乳素水平升高，某些女性即使不在哺乳期也会泌乳（乳溢症）。大约三分之一的男性肢端肥大症患者会发生勃起功能障碍。

发生糖尿病、高血压、睡眠呼吸暂停和某些可能癌变的肿瘤（特别是累及大肠的肿瘤）的可能性也会增加。未治疗的肢端肥大症患者预期寿命将缩短。