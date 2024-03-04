催产是指使用药物促进开始分娩。

通常当需要催产时，会给予孕妇催产素，这是一种使子宫收缩更频繁、更有力的药物。给予的催产素和脑垂体产生的催产素作用一致。一般用输液泵静脉给药，以便能精确控制给药量。

在可以诱导子宫收缩之前，宫颈必须变薄（抹去），并准备打开（扩张），以便可以分娩婴儿。几种技术可以用来帮助宫颈管消失和扩张：

可以经阴道给予前列腺素（一种激素样化合物，如米索前列醇）。

可以将一根连接有气囊的柔软细管（导管）插入子宫颈。气囊被充气以施加轻微的压力，从而扩张子宫颈。

干海藻棒（海带）可以插入子宫颈。海带吸收液体，然后膨胀，从而扩张宫颈。

催产的原因包括

有时催产是出于与健康问题无关的原因。例如，当孕妇有快速分娩史时，可能会通过催产进行分娩。在这些情况下，催产使产妇可以及时到达医院或分娩中心进行分娩。

在下列情况下不得催产：

孕妇曾做过涉及子宫的某些类型的手术，或某些类型的剖腹产。

孕妇患有活动性的生殖器疱疹。

胎位异常或胎儿过大。

胎盘位置不当（前置胎盘或前置血管）。

在整个催产和分娩过程中，应电子监测胎儿心率。

如果催产不成功，可通过剖腹产分娩。