生殖器疱疹是由单纯疱疹病毒引起的性传播感染，可引起生殖器上和周围出现复发性、小的、痛性、充满液体的水疱。

这种传染性极强的病毒性感染是通过直接接触溃疡传播的，或者有时在不存在溃疡的情况下通过接触患病区域传播。

生殖器疱疹引起生殖器上或周围的水疱或溃疡，初次感染时常出现发热及周身不适。

该病毒有时会感染身体的其它部位，包括口腔、食道、眼睛和脑。

通常，由疱疹病毒导致的皮损很容易识别，但有时需要分析皮损上的物质或做血液测试。

没有药物可根除感染，但抗病毒药物有助于缓解症状及缩短症状持续时间。

单纯疱疹病毒是若干种疱疹病毒中的一种。单纯疱疹病毒（HSV）有2型：

第一次（原发性）感染后，HSV 像其它疱疹病毒一样，在体内终生休眠（潜伏或不活跃）。潜伏性感染可能不再引起症状，或者可能定期重新激活并引起症状。

原发性 HSV 感染可导致小水疱。水疱消退后，病毒以休眠状态长期潜伏在脊髓附近向感染区域发出神经纤维的神经细胞团（神经节）内。该病毒会定期重新激活，再次开始繁殖，并通过神经纤维传播回皮肤，从而导致与较早感染相同的皮肤区域出现水疱。有时病毒可以存在于先前没有看到疱疹的皮肤及黏膜中。

病毒可被激活多次。

生殖器疱疹的症状 初次生殖器 HSV感染（生殖器疱疹）可以很严重并持续很长时间，表现为生殖器和/或肛门部位的多个疼痛性水疱。女性患者可在阴道内或宫颈上出现体内水疱。体内水疱疼痛较轻，且无法看到。水疱发生在患者感染后 4～7 天。由初次生殖器感染引起的水疱通常比由复发性感染引起的水疱更痛、持续时间更长且分布更广。 发热及全身不适是常见症状，一些人还会出现排尿时烧灼感、排尿困难或便秘。有些感染者没有任何症状。 生殖器疱疹复发在出水疱前数小时到2～3天通常会有前驱症状（包括局部刺痛、不适、瘙痒或腹股沟疼痛）。周边呈红色充血状的疼痛性水泡可出现于生殖器的皮肤黏膜上。水泡迅速破溃，遗留浅表溃疡。水泡也可出现在大腿、臀部及肛周。女性可出现外阴（阴道开口周围的区域）的水疱。这些水疱通常显而易见且很疼痛。典型的复发性生殖器疱疹的病程为1周。 有时生殖器疱疹所形成的溃疡可合并细菌感染。这时，溃疡会更加严重并产生浓稠或难闻的分泌物。 生殖器疱疹的图片 外阴生殖器疱疹 这张照片显示患有生殖器疱疹的女性外阴上的水疱。 © Springer Science+Business Media 引起开放性溃疡的生殖器疱疹 这张照片显示患有生殖器疱疹的女性外阴上的开放性溃疡。 © Springer Science+Business Media 阴茎生殖器疱疹 这张照片显示患有生殖器疱疹的男性阴茎上的一簇水疱。 © Springer Science+Business Media 外阴生殖器疱疹 这张照片显示患有生殖器疱疹的女性外阴上的水疱。 © Springer Science+Business Media 引起开放性溃疡的生殖器疱疹 这张照片显示患有生殖器疱疹的女性外阴上的开放性溃疡。 © Springer Science+Business Media 阴茎生殖器疱疹 这张照片显示患有生殖器疱疹的男性阴茎上的一簇水疱。 © Springer Science+Business Media

生殖器疱疹的诊断 从溃疡处取样检查 单纯疱疹病毒感染通常易于医生识别。若医师不太确定，他可从疱疹溃疡处采集样本拭子，再送实验室培养，进而确定病毒。 也可以使用聚合酶链反应 (PCR) 检测溃疡物质，以识别单纯疱疹病毒的 DNA。PCR是比病毒培养更为敏感的测试，这意味着它将漏掉更少的病毒病例。 有时，医生刮取水疱处的物质放在显微镜下检查。有时医师在显微镜下检查水泡脱落组织，虽然病毒本身是不可见的，但有时脱落组织中含有大的感染细胞（巨细胞），它象征着疱疹病毒感染。 血液化验检查单纯疱疹病毒的抗体也有助于诊断。（抗体是免疫系统产生的，有助于保护身体免受特定攻击物，如单纯疱疹病毒的攻击。） 某些血液检查可区分HSV-1和HSV-2感染。

生殖器疱疹的治疗 抗病毒药物 原发性生殖器单纯疱疹感染使用抗病毒药物（如阿昔洛韦、伐昔洛韦或泛昔洛韦）治疗（参见表一些用于疱疹病毒感染的抗病毒药物）。所有三种抗病毒药物都有助于改善症状，缩短病程。目前的抗病毒治疗均无法根除 HSV 感染，而且对原发性生殖器感染的治疗并不能阻止神经细胞的潜伏性感染。 复发性感染可以用抗病毒药物治疗，例如阿昔洛韦、伐昔洛韦或泛昔洛韦，这些药物可能会稍微缓解不适并帮助症状提早一两天尽快缓解（参见表一些用于疱疹病毒感染的抗病毒药物）。早期治疗是最有效的，通常是在症状开始的头几个小时内，即在水泡出现前刚开始有刺痛和不适感时。对于频繁、痛性发作的人，可以无限期每天服用抗病毒药来减少发作次数（这称为抑制疗法）。不过，服用抗病毒药物并不能防止传播感染。抗病毒药物只能通过处方获得。 严重的 HSV感染，如免疫抑制的个体，可以通过静脉给予阿昔洛韦治疗。 其他治疗 对于那些极少有不适感的人，复发性生殖器疱疹唯一需要的治疗方法是保持感染部位清洁，例如用肥皂和水轻轻清洗。 对于疼痛，可使用镇痛药缓解。