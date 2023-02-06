激素之间复杂的相互作用控制青春期月经的开始、育龄的月经周期节律和持续时间、以及绝经期（通常定义为女性最后一次月经后 12 个月开始）月经的结束。

控制月经的激素相互作用按以下顺序发生：

下丘脑 是脑中协调和控制激素作用的部分。

促性腺激素释放激素 (GnRH) 由下丘脑以脉冲的形式释放。

GnRH 刺激 垂体 （也位于脑内）。

垂体释放 黄体生成素 (LH) 和卵泡刺激素 (FSH) 。

卵巢 受到 LH 和 FSH 的刺激。

卵巢产生雌性激素雌激素和孕酮，最终控制月经。

其他腺体产生的激素，例如肾上腺和甲状腺，也能影响卵巢功能和月经。

月经周期的变化

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在生育年龄，以下情况的阴道出血可能是异常的：月经量过多或过少、持续时间过长、发生频率过高或不规律。在青春期前或绝经期后出现的阴道出血，排除其他后均为异常的。异常阴道出血的常见原因并不严重。

月经周期问题包括

月经不规律或无月经以及异常阴道出血的原因有很多。在生育年龄，怀孕是最常见的原因。医生对孕妇阴道出血的评估不同于未怀孕女性阴道出血（参见孕早期阴道出血和孕晚期阴道出血）。

一些与生殖器官有关但不只是与月经周期有关的疾病可能会引起一些与月经失调相同的症状。这些疾病包括