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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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腹水

作者：Danielle Tholey, MD, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
已审核/已修订 1月 2023
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腹水是富含蛋白质的液体在腹腔内的集聚。

  • 很多疾病都可引起腹水，但最常见的原因是将血液运输到肝脏的静脉压力增高（门静脉高压），这通常是由肝硬化导致的。

  • 如果有大量的液体聚集，腹部会明显增大，有时患者会出现纳差和呼吸困难的症状。

  • 腹水分析检验可以帮助明确病因。

  • 通常卧床休息、低盐饮食和利尿剂可以帮助消除过多的腹水。

（也请参见肝病概述。）

腹水的病因

腹水最常见的病因

  • 肝脏疾病

腹水较不常见的病因包括非肝脏疾病，如癌症、心力衰竭肾衰竭、胰腺炎症（胰腺炎）和结核性腹膜炎。

腹水常常是长期（慢性）缓慢发生，而不是短期（急性）肝功能障碍导致的。其最常见的致因如下：

  • 门静脉高压—门静脉及其分支（从肠道收集血液运送至肝脏的大静脉）的压力异常

门静脉高压的常见致病原因是肝硬化（肝脏严重瘢痕形成），后者通常因酗酒、脂肪肝慢性病毒性肝炎导致。

腹水也可由其他肝脏疾病所引发，如不合并肝硬化的重度酒精性肝炎，其他类型的慢性肝炎和肝静脉阻塞（布加氏综合征）。

肝脏疾病患者的肝脏和小肠表面会渗出腹水，并在腹腔内积聚，这是由多种原因导致的，它们包括：

  • 门静脉高压

  • 肾脏体液潴留

  • 调节体液的各种激素和化学物质改变

此外，白蛋白通常会从血管渗入腹腔。通常，作为血液中的主要蛋白，白蛋白可保持血管中的液体不渗出。一旦白蛋白漏出血管，液体也会从血管中流出。

腹水的症状

少量腹水通常并无症状，中等量可导致腰围和体重增加；大量腹水则会引发腹部肿胀（腹胀）和不适，腹部有紧绷感，肚脐扁平甚至翻出。

由于腹部膨胀引起胃部受压可以导致食欲减退，挤压肺部有时可导致呼吸困难。

某些腹水病人由于过多液体积聚出现踝关节肿胀（导致水肿）。

腹水的合并症

自发性细菌性腹膜炎（不明原因的腹水感染）时有发生。这种感染常见于腹水和肝硬化患者，尤其是大量饮酒的人。

自发性细菌性腹膜炎患者通常感到腹部不适，有触痛感。患者可能发热，感觉全身不适。他们可能会困倦迷糊、分不清方向。如不及时治疗，这种感染可能是致命的。存活率取决于及早严格应用抗生素治疗。

腹水的诊断

  • 医师的评估

  • 有时可做影像学检查，如超声检查

  • 有时可做腹水分析

当医生敲击（叩诊）腹叩诊，可听到液体发出沉闷声。如果患者的腹部因为肠道胀气而膨隆，则轻敲会出现中空的响声。医生可能无法检测到不足一夸脱左右的腹水。

如果医生不确定有无腹水或其致病原因，可做超声检查或计算机断层扫描（CT；参见肝脏及胆囊影像学检查）。此外，可以用针经腹壁抽取少量腹水标本，这个操作称为诊断性穿刺。送实验室分析可有助于明确病因。

腹水的治疗

  • 低钠盐饮食

  • 利尿剂

  • 腹水消除（治疗性腹穿）

  • 有时可通过外科手术改变血管流经路线（门体分流术）或进行肝移植

  • 自发性细菌性腹膜炎可使用抗生素治疗

腹水基本治疗是低钠盐饮食，目标是每天的钠量为 2,000 mg 或更少。

如果饮食法无效，一般做法是给患者使用利尿剂药物（如螺内酯或呋塞米）。利尿剂使肾脏向尿中排泄更多的钠和水，从而使患者排尿增多。

如腹水引起不适或导致呼吸或进食困难，可用针进行腹腔穿刺，抽出腹水，称为“治疗性穿刺”。除非患者同时使用利尿剂和严格控制盐分摄入，否则腹水很容易复发。由于大量的白蛋白通常从血液中进入腹水而丢失，因此需静脉输注白蛋白给予补充。

如果有大量液体频繁地积聚或其他治疗都无效时，可能需要进行门体分流术或肝移植门体分流可将门静脉或其分支之一与大循环中的一支静脉相连，从而绕过肝脏。但分流属侵入性手术，可引发脑功能退化（肝性脑病）和肝功能恶化等问题。

如诊断为自发性细菌性腹膜炎，可给予抗生素，如头孢噻肟。由于此感染在一年内多次复发，初次感染消退后，需要给用其他抗生素（如氟哌酸）防止感染再发。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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