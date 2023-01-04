腹水是富含蛋白质的液体在腹腔内的集聚。
如果有大量的液体聚集，腹部会明显增大，有时患者会出现纳差和呼吸困难的症状。
腹水分析检验可以帮助明确病因。
通常卧床休息、低盐饮食和利尿剂可以帮助消除过多的腹水。
（也请参见肝病概述。）
腹水的病因
腹水最常见的病因是
肝脏疾病
腹水较不常见的病因包括非肝脏疾病，如癌症、心力衰竭、肾衰竭、胰腺炎症（胰腺炎）和结核性腹膜炎。
腹水常常是长期（慢性）缓慢发生，而不是短期（急性）肝功能障碍导致的。其最常见的致因如下：
门静脉高压—门静脉及其分支（从肠道收集血液运送至肝脏的大静脉）的压力异常
门静脉高压的常见致病原因是肝硬化（肝脏严重瘢痕形成），后者通常因酗酒、脂肪肝或慢性病毒性肝炎导致。
腹水也可由其他肝脏疾病所引发，如不合并肝硬化的重度酒精性肝炎，其他类型的慢性肝炎和肝静脉阻塞（布加氏综合征）。
肝脏疾病患者的肝脏和小肠表面会渗出腹水，并在腹腔内积聚，这是由多种原因导致的，它们包括：
肾脏体液潴留
调节体液的各种激素和化学物质改变
此外，白蛋白通常会从血管渗入腹腔。通常，作为血液中的主要蛋白，白蛋白可保持血管中的液体不渗出。一旦白蛋白漏出血管，液体也会从血管中流出。
腹水的症状
腹水的诊断
医师的评估
有时可做影像学检查，如超声检查
有时可做腹水分析
当医生敲击（叩诊）腹叩诊，可听到液体发出沉闷声。如果患者的腹部因为肠道胀气而膨隆，则轻敲会出现中空的响声。医生可能无法检测到不足一夸脱左右的腹水。
如果医生不确定有无腹水或其致病原因，可做超声检查或计算机断层扫描（CT；参见肝脏及胆囊影像学检查）。此外，可以用针经腹壁抽取少量腹水标本，这个操作称为诊断性穿刺。送实验室分析可有助于明确病因。
腹水的治疗
低钠盐饮食
利尿剂
腹水消除（治疗性腹穿）
有时可通过外科手术改变血管流经路线（门体分流术）或进行肝移植
自发性细菌性腹膜炎可使用抗生素治疗
腹水基本治疗是低钠盐饮食，目标是每天的钠量为 2,000 mg 或更少。
如果饮食法无效，一般做法是给患者使用利尿剂药物（如螺内酯或呋塞米）。利尿剂使肾脏向尿中排泄更多的钠和水，从而使患者排尿增多。
如腹水引起不适或导致呼吸或进食困难，可用针进行腹腔穿刺，抽出腹水，称为“治疗性穿刺”。除非患者同时使用利尿剂和严格控制盐分摄入，否则腹水很容易复发。由于大量的白蛋白通常从血液中进入腹水而丢失，因此需静脉输注白蛋白给予补充。
如果有大量液体频繁地积聚或其他治疗都无效时，可能需要进行门体分流术或肝移植。门体分流可将门静脉或其分支之一与大循环中的一支静脉相连，从而绕过肝脏。但分流属侵入性手术，可引发脑功能退化（肝性脑病）和肝功能恶化等问题。
如诊断为自发性细菌性腹膜炎，可给予抗生素，如头孢噻肟。由于此感染在一年内多次复发，初次感染消退后，需要给用其他抗生素（如氟哌酸）防止感染再发。