腹水最常见的病因是

肝脏疾病

腹水较不常见的病因包括非肝脏疾病，如癌症、心力衰竭、肾衰竭、胰腺炎症（胰腺炎）和结核性腹膜炎。

腹水常常是长期（慢性）缓慢发生，而不是短期（急性）肝功能障碍导致的。其最常见的致因如下：

门静脉高压的常见致病原因是肝硬化（肝脏严重瘢痕形成），后者通常因酗酒、脂肪肝或慢性病毒性肝炎导致。

腹水也可由其他肝脏疾病所引发，如不合并肝硬化的重度酒精性肝炎，其他类型的慢性肝炎和肝静脉阻塞（布加氏综合征）。

肝脏疾病患者的肝脏和小肠表面会渗出腹水，并在腹腔内积聚，这是由多种原因导致的，它们包括：

门静脉高压

肾脏体液潴留

调节体液的各种激素和化学物质改变

此外，白蛋白通常会从血管渗入腹腔。通常，作为血液中的主要蛋白，白蛋白可保持血管中的液体不渗出。一旦白蛋白漏出血管，液体也会从血管中流出。