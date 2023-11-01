需要手术治疗的孕期疾病

如果孕期出现阑尾炎，应立即手术切除阑尾（阑尾切除术），因为阑尾穿孔可能致命。阑尾切除术一般不会伤害胎儿或导致流产。但是，在孕期鉴别阑尾炎可能很难。阑尾炎导致的痉挛性疼痛与孕期常见的子宫收缩痛很相似。同时，随着妊娠进展，阑尾在腹部被逐渐抬高，所以阑尾炎所致的固定压痛与普通阑尾炎也有所不同。

如果孕妇存在可能表明阑尾炎的任何症状，应向医生报告。这些症状包括，持续6个多小时的腹痛，尤其是如果伴随着恶心和呕吐。