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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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需要手术治疗的孕期疾病

作者：Lara A. Friel, MD, PhD, University of Texas Health Medical School at Houston, McGovern Medical School
已审核/已修订 11月 2023
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    孕期可能会发生需要手术治疗的疾病。大手术，尤其是涉及腹部的手术，会增加早产的风险，并可能导致流产，尤其是在妊娠早期。因此，通常是尽可能延迟手术。但是，如果确实需要，可以立即进行外科手术，一般也是安全的。

    阑尾炎

    如果孕期出现阑尾炎，应立即手术切除阑尾（阑尾切除术），因为阑尾穿孔可能致命。阑尾切除术一般不会伤害胎儿或导致流产。但是，在孕期鉴别阑尾炎可能很难。阑尾炎导致的痉挛性疼痛与孕期常见的子宫收缩痛很相似。同时，随着妊娠进展，阑尾在腹部被逐渐抬高，所以阑尾炎所致的固定压痛与普通阑尾炎也有所不同。

    如果孕妇存在可能表明阑尾炎的任何症状，应向医生报告。这些症状包括，持续6个多小时的腹痛，尤其是如果伴随着恶心和呕吐。

    胆囊疾病

    如果胆囊 发炎（通常是因为阻塞胆囊的结石），医生会给予针对疼痛的止痛药和并通过插入静脉的导管补液。在炎症消退之前，孕妇不能吃任何东西。

    如果出现感染，使用抗生素。如果没有改善，进行手术。

    卵巢囊肿

    非癌性（良性）卵巢囊肿在怀孕早期常见。

    假如孕期卵巢囊肿持续存在，通常将手术延迟到14周以后。囊肿可能会产生维持妊娠的激素，而且不经治疗自行消失。

    但是，如果囊肿或者其他包块增大、质脆或者具有某些特征（B超），应在14周之前就进行手术，因为这些包块可能是恶性的。这样的肿块可发生癌变。

    肠梗阻

    孕期肠阻塞（肠梗阻）可能是很严重的疾病。如果梗阻导致小肠坏死或者腹膜炎（覆盖腹腔表面的膜状组织感染），可能发生流产或危及孕妇生命。

    当孕妇出现肠梗阻症状时，尤其是有腹部手术或者腹部感染病史的孕妇，应迅速进行手术探查。肠梗阻的症状包括痉挛性腹痛、食欲下降、呕吐、严重便秘或严重腹泻和有时发热。

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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