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妊娠可以使母体发生许多变化。大多数会在分娩后消失。这些变化会导致一些症状（新的或不同的身体感觉），其中大多数是正常的。尽管如此，妊娠期间也会发生某些疾病，如高血压，某些症状可能提示这些疾病。
如果以前怀孕时分娩很快，一旦有迹象表明分娩开始，孕妇应该立即通知医生。
常见的妊娠期症状
许多症状在妊娠期很常见。它们通常是轻度的，由正常的妊娠相关变化引起。但是，如果症状是新发的、严重或持续性的，孕妇应联系医生。
如果症状轻微，通常由正常的妊娠相关变化引起的症状包括
恶心和呕吐，特别是怀孕早期
贪食或食物厌恶（一些食物难以下咽）
嗅觉增强
乳房肿胀
疲劳
下背痛
足部和踝关节肿胀
可能引起对怀孕担忧的症状
可能引起对其他疾病担忧的症状
孕妇可出现并发症，且仅在妊娠期间发生。她们也可能出现与妊娠无关的其他疾病。这些可能会导致异常、严重或持续性症状。
如果孕妇出现与正常妊娠变化无关的症状，应联系医生，包括
发热
排尿时疼痛或尿频或尿急
锐痛或重度背痛或腰肋疼痛
烧心
持续恶心和呕吐，特别是如果不能饮用液体
头晕或眩晕
心跳加快或心悸
持续性或异常头痛
视觉问题
排尿减少
腹部正中或上腹严重或持续疼痛
感染或其他疾病的任何症状（如皮疹、感觉不适）