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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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怀孕期间的症状简介

作者：Emily E. Bunce, MD, Wake Forest School of Medicine;
Robert P. Heine, MD, Wake Forest School of Medicine
已审核/已修订 7月 2023
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    妊娠可以使母体发生许多变化。大多数会在分娩后消失。这些变化会导致一些症状（新的或不同的身体感觉），其中大多数是正常的。尽管如此，妊娠期间也会发生某些疾病，如高血压，某些症状可能提示这些疾病。

    如果以前怀孕时分娩很快，一旦有迹象表明分娩开始，孕妇应该立即通知医生。

    常见的妊娠期症状

    许多症状在妊娠期很常见。它们通常是轻度的，由正常的妊娠相关变化引起。但是，如果症状是新发的、严重或持续性的，孕妇应联系医生。

    如果症状轻微，通常由正常的妊娠相关变化引起的症状包括

    • 恶心和呕吐，特别是怀孕早期

    • 贪食或食物厌恶（一些食物难以下咽）

    • 嗅觉增强

    • 乳房肿胀

    • 疲劳

    • 下背痛

    • 足部和踝关节肿胀

    可能引起对怀孕担忧的症状

    一些症状是在足月妊娠时发生的正常分娩过程的一部分。但是，如果这些症状在孕早期出现，孕妇应联系医生。这些症状可能是由妊娠问题引起，例如可能流产或早产。

    正常分娩的症状或可能的妊娠问题包括

    • 阴道流血

    • 腹部疼痛或痉挛（盆腔疼痛

    • 宫缩

    • 羊水渗漏（描述为破水）

    • 胎儿活动减少（怀孕 24 周后）

    可能引起对其他疾病担忧的症状

    孕妇可出现并发症，且仅在妊娠期间发生。她们也可能出现与妊娠无关的其他疾病。这些可能会导致异常、严重或持续性症状。

    如果孕妇出现与正常妊娠变化无关的症状，应联系医生，包括

    • 发热

    • 排尿时疼痛或尿频或尿急

    • 锐痛或重度背痛或腰肋疼痛

    • 烧心

    • 持续恶心和呕吐，特别是如果不能饮用液体

    • 头晕或眩晕

    • 心跳加快或心悸

    • 持续性或异常头痛

    • 视觉问题

    • 手或面部肿胀或足部严重肿胀

    • 排尿减少

    • 腹部正中或上腹严重或持续疼痛

    • 感染或其他疾病的任何症状（如皮疹、感觉不适）

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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