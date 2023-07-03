已审核/已修订 7月 2023 | 修改的 11月 2023

孕早期，许多女性发生盆腔痛。盆腔疼痛是指腹部（骨盆）下部疼痛。腹部的中段或上段疼痛，即胃和肠道区域疼痛，称为腹痛。但是，有时女性会在识别疼痛主要位置，也就是腹痛还是盆腔痛上受到困扰。妊娠期腹痛的原因可能与妊娠有关，也可能与妊娠无关。

妊娠期盆腔疼痛可能与正常妊娠变化有关，也可能是某些问题的迹象。当骨和韧带移动和拉伸以适合胎儿时，疼痛可能会正常发生。正常疼痛可能是锐痛或痉挛性的（像经期痉挛），并且是阵发性的。通常，不严重或不持续的盆腔疼痛无需担忧。

妊娠并发症引起的疼痛可能伴有其他症状，包括阴道流血。如果孕妇在妊娠期出血，应联系医生。某些疾病中，这种流血非常严重，有时会导致危险的低血压（休克）。严重、持续性或中上腹部疼痛可能由妊娠并发症或其他疾病引起，也应联系医生。

孕早期盆腔疼痛的病因 妊娠期盆腔疼痛可能由以下方面的相关疾病引起 妊娠

女性生殖系统，但非妊娠

其他器官，尤其是消化道和尿道 有时没有特别的病因。 孕早期盆腔疼痛的最常见妊娠相关病因是 妊娠正常改变

流产（自然流产）

异位妊娠（受精卵在子宫外着床而发生的妊娠，例如输卵管内）——孕早期盆腔疼痛的最严重原因 异位妊娠会危及生命。子宫外着床的妊娠不会正常发育。随着胚胎在输卵管或其他身体部位（如卵巢、宫颈或腹部）发育，可能会导致该部位破裂。这会导致剧烈疼痛和严重出血，可能对孕妇造成严重伤害甚至死亡。当确诊异位妊娠时，治疗是用药物终止妊娠或手术清除妊娠。 当卵巢在周围的韧带和支持卵巢的组织上扭转，切断了卵巢供血时，盆腔痛也会发生。这种疾病叫做附件扭转，与妊娠不相关，但是却在妊娠期更常见。妊娠期卵巢增加，使得卵巢更可能扭转。 通常情况下导致盆腔疼痛的病因，也是妊娠期导致盆腔疼痛的病因，为消化道和尿路疾病，包括： 泌尿道感染（UTI）

肾结石

肠胃炎（消化道感染）

肠易激综合征

阑尾炎

炎症性肠病 泌尿道感染在妊娠期间更常见，并且从膀胱扩散到肾脏并成为更严重感染的风险增加。 风险因素 不同的特征（风险因素）可增加一些可以导致盆腔疼痛的妊娠相关疾病的风险。 对于流产，风险因素包括： 年龄大于 35 岁

之前妊娠中发生过一次或以上流产

吸烟

使用非法药物，如可卡因，或其他可能的物质，如酒精

子宫异常，如子宫肌瘤、瘢痕形成或子宫形状异常 对于异位妊娠，风险因素包括： 之前发生异位妊娠（最重要的风险因素）

之前进行过腹部手术，尤其是永久绝育手术（输卵管结扎）

输卵管异常（例如，输卵管肿胀，称为输卵管积水）

目前使用宫内节育器 (IUD)

当前妊娠借助了辅助生殖技术（体外受精）来怀孕 异位妊娠的其他危险因素包括性传播感染或盆腔炎史、当前使用雌激素/孕激素口服避孕药、吸烟、不孕不育，以及既往流产或故意终止妊娠（人工流产）。

孕早期盆腔疼痛的评估 如果孕妇有盆腔疼痛或腹痛，医生会评估这是否由正常妊娠变化引起，或者是否有其他问题。如果孕妇有突发的非常严重的下腹或盆腔疼痛，医生则必须迅速确定是否需要立即手术——当异位妊娠破裂或阑尾炎造成疼痛的时候，就需要立即手术。 警示体征 在盆腔痛的孕妇中，应特别注意以下表现： 阴道流血

发热和寒战，尤其是伴有排尿疼痛、上背部（腰侧）疼痛或阴道分泌物含有脓液时

严重疼痛，并且运动时加重

昏厥、眩晕或心跳加快——血压非常低的症状 何时就医 有警示体征的女性应该立即就医。 没有警示体征的女性，如果排尿时疼痛或有烧灼感，或者疼痛干扰了日常活动，应该在 1 天左右就医。仅有轻度不舒服并没有其他症状者，应该打电话给医生，医生能帮助她决定是否需要和什么时候就诊。医生会帮助患者确定是否需要和什么时候见医生。 医生会怎么做 为了确定是否需要紧急手术，医生首先要测量孕妇的血压和体温，并询问关键症状，如是否阴道流血。然后，医生会询问其他症状和病史。也会进行体格检查。他们在病史和体格检查中发现的情况通常会提示病因和可能需要进行的检查（参见表孕早期盆腔疼痛的一些病因和特征）。 医生会询问关于疼痛的如下问题： 疼痛是突然开始还是渐渐开始

疼痛是在具体的地方发生还是广泛发生

移动或改变体位时是否会加重疼痛

疼痛是否是痉挛性的、持续性的还是有来有去的 医生还会询问： 其他症状，例如阴道流血、阴道分泌物、尿频或尿急、呕吐、腹泻和便秘

既往妊娠相关事件（产科病史），包括既往妊娠、流产和因医疗或其他原因故意终止妊娠（人工流产）

流产和异位妊娠的风险因素 体格检查的重点是盆腔检查（检查外生殖器官和内生殖器官，有时是直肠）。医生也会轻轻按压孕妇腹部来观察按压是否会造成疼痛。 表格 孕早期盆腔疼痛的病因和特点 表格 检查 通常要使用尿液样本进行验孕。如果验孕结果为阳性，则要进行盆腔超声检查来确认妊娠是否在正常位置，即在子宫中，而非其他地方（异位妊娠）。为了做这个检查，医生将手持超声设备置于腹部上，阴道内，或两者都做。如果妊娠非常早，有时无法确定妊娠是否发生在子宫内。 通常行血液检查。如果阴道流血，检测通常包括完整的血细胞计数和血型加上 Rh 状态（阳性或阴性），以防需要输血。知道Rh状态也能帮助医生预防随后妊娠中发生的问题。 如果医生怀疑异位妊娠，那么还要进行血液检查来检测孕早期胎盘产生的一种激素（人绒毛膜促性腺激素，hCG）。如果症状（如血压很低或心跳加快）表明异位妊娠可能破裂，那么要进行血液检查来确定孕妇的凝血功能是否正常。 医生根据怀疑哪种疾病做其他检查。多普勒超声，能够显示血流方向和速度的检查方法，能够帮助医生鉴别扭转的卵巢，而卵巢扭转能够切断卵巢供血。其他检查包括血液、尿液、或阴道分泌物等的培养，以及尿检（尿分析）确定是否遭受感染。 如果疼痛一直困扰，并且原因仍未知，那么医生会在肚脐正下方切开一个小口，并插入一个显像管（腹腔镜）来直接观察子宫、输卵管和卵巢，从而进一步评估疼痛原因。罕见的，需要一个较大的切口（叫做开腹探查）。

孕早期盆腔疼痛的治疗 特殊疾病需要治疗，例如： 异位妊娠：使用一种阻止异位妊娠生长的药物或手术清除异位妊娠

流产：使用止痛药，一种帮助妊娠子宫内容物排出的药物，或使用扩张和刮宫术（D 和 C）以将妊娠组织清除

感染性流产（流产前、中或后子宫内容物感染） 静脉内给予抗生素，并使用 D 和 C 尽快去除子宫内容物

附件扭转（卵巢或输卵管扭曲）：手术解除扭转（如果可能）或切除卵巢或输卵管 如果需要缓解疼痛，那么对乙酰氨基酚是孕妇最安全的药物，但是如果无效，阿片类药物就是必要的。 妊娠期因正常改变导致的疼痛 为了帮助避免或减轻怀孕期间的某些类型的疼痛，可能会建议女性 在怀孕期间进行安全的锻炼，以保持健康

避免提重物或推重物

保持良好的姿势

睡觉时在两膝间夹一枕头

在需要时休息

穿弹性衣服支撑背部或腹部

咨询具有妊娠专业知识的理疗师

可能的话试试针灸