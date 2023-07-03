不太常见的是，怀孕期间肿胀是由疾病引起的（参见表孕晚期肿胀的一些病因和特征）。这些疾病可能很严重。包括；

在先兆子痫（妊娠期的一种疾病）中，血压和尿液中的蛋白质水平升高。液体可能积聚，导致面部、手或脚肿胀和额外体重增加；大多数但不是全部的先兆子痫女性会出现肿胀。如果严重的话，先兆子痫能够损坏器官，如脑、肾、肺或肝，造成胎儿问题。

在深静脉血栓中，血液在位于身体较深部分的静脉中形成凝块，经常在腿上。妊娠通过多种方式增加了这种疾病的风险。妊娠期，身体产生了很多的蛋白质帮助血液形成凝块（凝血因子），可能是为了分娩过程中出血过多。同样，妊娠期的变化造成血液在静脉中潴留，使得凝块更容易形成。如果孕妇较少移动，那么血液甚至更容易在腿部静脉中潴留，并形成凝块。凝块能干扰血流。如果血栓脱落，那么它能通过血流移动到肺中，阻塞那里的血液流动。这种堵塞（叫做肺栓塞）是致命的。

围产期心肌病是一种罕见但严重的疾病，可导致呼吸短促、疲劳以及肿胀。