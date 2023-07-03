随着妊娠的进程，液体会在组织中聚集，通常在脚、踝关节和小腿，使其肿胀并且表现为膨胀。妊娠期一些液体聚集是正常的，尤其是妊晚期。这种情况叫水肿。偶尔，手指也会有轻度肿胀。如果手部肿胀超过轻度或面部肿胀，应由医生对孕妇进行评估。
因为肾上腺产生非常多的使得身体保留液体的激素（醛固酮和皮质醇），所以妊娠期流体会聚集。因为子宫扩大干扰了腿部血液流回心脏，这样使得液体也可以聚集。结果，液体在腿的静脉中富集，并渗透到周围的组织中。
孕晚期肿胀的病因
常见原因
通常在孕期的水肿是
正常妊娠相关性水肿
不常见原因
不太常见的是，怀孕期间肿胀是由疾病引起的（参见表孕晚期肿胀的一些病因和特征）。这些疾病可能很严重。包括；
在先兆子痫（妊娠期的一种疾病）中，血压和尿液中的蛋白质水平升高。液体可能积聚，导致面部、手或脚肿胀和额外体重增加；大多数但不是全部的先兆子痫女性会出现肿胀。如果严重的话，先兆子痫能够损坏器官，如脑、肾、肺或肝，造成胎儿问题。
在深静脉血栓中，血液在位于身体较深部分的静脉中形成凝块，经常在腿上。妊娠通过多种方式增加了这种疾病的风险。妊娠期，身体产生了很多的蛋白质帮助血液形成凝块（凝血因子），可能是为了分娩过程中出血过多。同样，妊娠期的变化造成血液在静脉中潴留，使得凝块更容易形成。如果孕妇较少移动，那么血液甚至更容易在腿部静脉中潴留，并形成凝块。凝块能干扰血流。如果血栓脱落，那么它能通过血流移动到肺中，阻塞那里的血液流动。这种堵塞（叫做肺栓塞）是致命的。
围产期心肌病是一种罕见但严重的疾病，可导致呼吸短促、疲劳以及肿胀。
风险因素
先兆子痫、深静脉血栓和围产期心肌病的风险因不同的情况（风险因素）而增加。
先兆子痫的高风险因素包括
先兆子痫的中等风险因素包括
首次怀孕
肥胖
先兆子痫家族史
非洲血统
收入低
年龄 35 岁或以上
体外受精
个人病史因素（例如，既往婴儿出生体重低或小于胎龄，既往不良妊娠结局，两次妊娠之间间隔 10 年以上）
对于深静脉血栓，风险因素包括：
对于围产期心肌病，风险因素包括：
孕晚期肿胀的评估
在诊断为正常生理性水肿前，医生必须排除深静脉血栓、先兆子痫、心脏病和其他可能的原因。
警示体征
在腿肿的孕妇中，以下症状是需要考虑的原因：
手中度或重度肿胀（手看起来明显浮肿和/或戒指无法从手指上取下）
身体任何部位的肿胀突然增加
单侧腿发生水肿，特别是合并皮肤发红、皮温升高、压痛
血压高于或等于 140/90mmHg
严重持续性头痛、视觉改变、意识模糊、严重上腹痛或呼吸困难——因先兆子痫导致的可能症状
胸痛或呼吸困难——可能由深静脉血栓形成引起的症状
何时就医
孕妇如果有任何警示症状，应该立即去医院。
没有警示症状的女性应该去医院，但推迟几天通常无害。
医生会怎么做
医生首先会问关于肿胀和其他症状的问题，以及询问病史。医生接下来进行体检。他们在病史和体格检查中发现的情况通常会提示肿胀原因和可能需要进行的检查（参见表孕晚期肿胀的一些病因和特征）。
医生会询问如下内容：
何时开始肿胀
出现多长时间了
是否有任何活动（例如左侧卧）可使其减轻或恶化
医生也会询问会使深静脉血栓、先兆子痫和围产期心肌病发病风险增加的情况。
女性会被问及其他症状，而这些信息能够暗示原因。她们会被问到是否曾经有过深静脉血栓、肺动脉栓塞、先兆子痫、高血压或心脏问题，包括心肌病。
体格检查期间，医生会寻找肿胀严重原因的证据。为了检查先兆子痫的症状，医生会测量血压，听诊心脏和肺部声音，并可能检查患者的反射，用检眼镜（一种类似小手电筒的手持设备）观察眼睛后部。医生还会寻找肿胀区域，尤其是腿部、手部和面部。检查任何肿胀区域，看其是否发红、发热或有触痛。
孕晚期水肿的某些原因和特征
病因
临床特征*
诊断方法†
生理性水肿
双腿无痛性水肿
医生的检查
高血压（140/90 mm Hg 或更高）
双脚和踝关节肿胀，有时脸和/或双手肿胀
有时，严重的持续性头痛、意识模糊、视力问题、严重的上腹痛或呼吸困难
如果非常严重，可能会发生癫痫发作
有时有子痫前期的高危因素
血压测量
测定尿蛋白
验血以检查肝肾功能和全血细胞计数
单侧或仅小腿肿胀伴
长伴压痛，红斑和皮温升高
如果血栓移至肺部并且阻塞了那里的血管（造成肺栓塞），会造成胸痛和呼吸困难
有时有DVT的高危因素
受累的腿做超声检查，来确定阻塞的静脉
有时进行血液检查，检测血栓中释放的物质（叫做 D-二聚体）
如果女性患者存在胸痛和呼吸困难，则有时进行胸部 CT 检查或通气/灌注（核影像学检查）肺扫描
双腿肿胀
呼吸短促及乏力
平躺困难
胸部 X 线检查
心电图
超声心动图
测量心脏拉伸的血液检查
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 如果孕妇有令人担忧的症状，医生会评估孕妇生命体征，进行体格检查，并使用胎儿心率监测仪或超声检查评估胎儿的状态。
检查
如果怀疑先兆子痫，在尿液样本中测量蛋白质水平，并进行全血细胞计数、电解质及肾功能和肝功能检查。新发高血压加上尿液中高蛋白水平表明先兆子痫。如果诊断不明确，医生要求患者收集其24小时尿样，并且检测相应尿液中的蛋白水平。高血压伴头痛、视力改变、腹痛或血液或尿液检查结果异常也可能提示先兆子痫。
如果怀疑深静脉血栓，那么可在受影响的腿上进行多普勒超声检查。该检查能够显示腿静脉中血栓造成的血流障碍。
如果怀疑有围产期心肌病，应进行心电图、胸部 X 光检查、超声心动图和血液检查以检查心脏功能。
孕晚期肿胀的治疗
当肿胀是由某种疾病造成的，那么就要治疗该病。
可以通过如下方法降低妊娠期正常发生的肿胀：
左侧卧，这样会将子宫置于大静脉下方，使得血液流回心脏（下腔静脉）
经常休息，同时抬高腿
穿戴弹力袜
穿着宽松的衣服，这样不会限制血液流动，尤其是腿上（如，不穿在踝关节或腿肚子上有松紧带的袜子或长筒袜）
关键点
妊娠期一些腿和踝关节的肿胀是正常的（生理性的），并且在妊晚期发生。
基于体格检查、测量血压、血检和尿检，以及有时进行超声等检查的结果，医生能够鉴别肿胀的严重原因。
如果原因是怀孕本身，可以通过左侧卧位，定期抬起腿，穿支撑袜，穿不限制血液流动的衣服来减轻肿胀。