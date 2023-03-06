细菌性阴道病 (BV)

阴道内通常存在很多种细菌。其中一种叫做乳酸杆菌，可保持阴道的正常酸度。乳酸杆菌保养阴道内壁和阻止致病菌生长。当保护性乳酸杆菌数量下降，其他正常存在的细菌（比如阴道加德纳菌和消化链球菌属）大量生长时，就会发生细菌性阴道病。

细菌性阴道病是细菌（阴道微生物组）平衡变化所致。通常不认为其是性传播感染。细菌性阴道病可发生于从未或近期没有性活动的人。然而，它与性活动的某些方面有关。近期有性传播感染是发生细菌性阴道病的风险因素，反过来，细菌性阴道病患者患性传播感染的风险更高。在某些细菌性阴道病病例中，如果治疗不成功，治疗性伴侣会有帮助。