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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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细菌性阴道病 (BV)

作者：Oluwatosin Goje, MD, MSCR, Cleveland Clinic, Lerner College of Medicine of Case Western Reserve University
已审核/已修订 3月 2023
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小知识

细菌性阴道病是阴道内菌群（阴道微生物组）平衡被打乱后引起的常见疾病。

  • 细菌性阴道病可以引起稀薄、黄绿色或灰色分泌物，量可能很多并且有鱼腥味。

  • 如果症状表明有阴道感染，医生会检查阴道和/或子宫颈分泌物样本，并检查是否存在感染性微生物。

  • 治疗包括外用胶状或膏状抗生素药物或口服抗生素。

  • 细菌性阴道病在性传播感染的女性中更常见。

（也请参见阴道感染概述。）

细菌性阴道病的病因

阴道内通常存在很多种细菌。其中一种叫做乳酸杆菌，可保持阴道的正常酸度。乳酸杆菌保养阴道内壁和阻止致病菌生长。当保护性乳酸杆菌数量下降，其他正常存在的细菌（比如阴道加德纳菌消化链球菌属）大量生长时，就会发生细菌性阴道病。

细菌性阴道病是细菌（阴道微生物组）平衡变化所致。通常不认为其是性传播感染。细菌性阴道病可发生于从未或近期没有性活动的人。然而，它与性活动的某些方面有关。近期有性传播感染是发生细菌性阴道病的风险因素，反过来，细菌性阴道病患者患性传播感染的风险更高。在某些细菌性阴道病病例中，如果治疗不成功，治疗性伴侣会有帮助。

细菌性阴道病的症状

在细菌性阴道病患者中，阴道分泌物可能是黄绿色或灰色、稀薄，并有强烈的鱼腥味。性交后以及月经期间气味更浓。瘙痒、发红和肿胀不常见。

细菌性阴道病与可能的严重并发症有关，例如盆腔炎，对孕妇而言，还可导致胎儿周围膜的感染（羊膜内感染）、早产和提早分娩，以及分娩后子宫感染或流产后子宫感染。

细菌性阴道病的诊断

  • 医师的评估

  • 对白带和/或子宫颈分泌物样本的检查

如果女孩或女性出现白带异常，并且持续多天，应该就诊。

医生根据症状判断是否患有细菌性阴道病，如阴道分泌物发灰或为黄绿色，并有鱼腥味。然后询问关于分泌物和其他可能疾病（例如性传播感染）的问题。

为了确诊，医生要进行盆腔检查。做阴道检查时，医生用棉签取白带样本。然后在显微镜下对样本进行检查。通过该检查提供的信息，医生通常可以确定引发症状的病因。如果检查结果不确定，可使用盆腔检查时采集的样本进行其他检查。

通常，医生还使用棉签取一些子宫颈上（子宫下部与阴道连接的部分）的分泌物。对样本进行检测，确定是否患有性传播感染。

要判断盆腔内是否存在其他感染，医生会在一只手上戴上手套，将食指和中指插入阴道，然后用另一只手按压小腹，以检查子宫和卵巢。如果此操作引起剧烈疼痛，或者出现发烧，说明可能存在其他感染。

细菌性阴道病的治疗

  • 抗生素

细菌性阴道病使用抗生素（如甲硝唑或林可霉素）治疗。对于未孕女性，建议口服甲硝唑治疗。其他治疗包括甲硝唑或克林霉素阴道用药。使用林可霉素药膏期间不应使用避孕套（例如乳胶避孕套或阴道隔膜）避孕，因为林可霉素可能会削弱乳胶的作用。

另一种可能的治疗方法是使用抗生素塞克硝唑。它的优势是只需要用一次。

你知道吗……

  • 有些治疗细菌性阴道病的阴道抗生素乳膏会减弱乳胶避孕套和阴道隔膜的作用。

医生倾向于用甲硝唑或克林霉素阴道药物治疗孕妇。

治疗后，细菌性阴道病通常会在几天内消退，但通常会复发。如果常常复发，可能需要使用抗生素几周或几个月。

不建议治疗性伴侣。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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