细菌性阴道病 (BV)

细菌性阴道病是阴道内菌群（阴道微生物组）平衡被打乱后引起的常见疾病。
细菌性阴道病可以引起稀薄、黄绿色或灰色分泌物，量可能很多并且有鱼腥味。
如果症状表明有阴道感染，医生会检查阴道和/或子宫颈分泌物样本，并检查是否存在感染性微生物。
治疗包括外用胶状或膏状抗生素药物或口服抗生素。
细菌性阴道病在性传播感染的女性中更常见。
（也请参见阴道感染概述。）
细菌性阴道病的病因
阴道内通常存在很多种细菌。其中一种叫做乳酸杆菌，可保持阴道的正常酸度。乳酸杆菌保养阴道内壁和阻止致病菌生长。当保护性乳酸杆菌数量下降，其他正常存在的细菌（比如阴道加德纳菌和消化链球菌属）大量生长时，就会发生细菌性阴道病。
细菌性阴道病是细菌（阴道微生物组）平衡变化所致。通常不认为其是性传播感染。细菌性阴道病可发生于从未或近期没有性活动的人。然而，它与性活动的某些方面有关。近期有性传播感染是发生细菌性阴道病的风险因素，反过来，细菌性阴道病患者患性传播感染的风险更高。在某些细菌性阴道病病例中，如果治疗不成功，治疗性伴侣会有帮助。
细菌性阴道病的症状
细菌性阴道病的诊断
医师的评估
对白带和/或子宫颈分泌物样本的检查
如果女孩或女性出现白带异常，并且持续多天，应该就诊。
医生根据症状判断是否患有细菌性阴道病，如阴道分泌物发灰或为黄绿色，并有鱼腥味。然后询问关于分泌物和其他可能疾病（例如性传播感染）的问题。
为了确诊，医生要进行盆腔检查。做阴道检查时，医生用棉签取白带样本。然后在显微镜下对样本进行检查。通过该检查提供的信息，医生通常可以确定引发症状的病因。如果检查结果不确定，可使用盆腔检查时采集的样本进行其他检查。
通常，医生还使用棉签取一些子宫颈上（子宫下部与阴道连接的部分）的分泌物。对样本进行检测，确定是否患有性传播感染。
要判断盆腔内是否存在其他感染，医生会在一只手上戴上手套，将食指和中指插入阴道，然后用另一只手按压小腹，以检查子宫和卵巢。如果此操作引起剧烈疼痛，或者出现发烧，说明可能存在其他感染。
细菌性阴道病的治疗
抗生素
细菌性阴道病使用抗生素（如甲硝唑或林可霉素）治疗。对于未孕女性，建议口服甲硝唑治疗。其他治疗包括甲硝唑或克林霉素阴道用药。使用林可霉素药膏期间不应使用避孕套（例如乳胶避孕套或阴道隔膜）避孕，因为林可霉素可能会削弱乳胶的作用。
另一种可能的治疗方法是使用抗生素塞克硝唑。它的优势是只需要用一次。
你知道吗……
医生倾向于用甲硝唑或克林霉素阴道药物治疗孕妇。
治疗后，细菌性阴道病通常会在几天内消退，但通常会复发。如果常常复发，可能需要使用抗生素几周或几个月。
不建议治疗性伴侣。