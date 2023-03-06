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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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阴道酵母菌感染（念珠菌病）

作者：Oluwatosin Goje, MD, MSCR, Cleveland Clinic, Lerner College of Medicine of Case Western Reserve University
已审核/已修订 3月 2023
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小知识

阴道酵母菌感染（也称为念珠菌病）是由一种称为念珠菌的感染性微生物引起，通常是白色念珠菌

  • 阴道酵母菌感染可导致阴道和外阴剧烈瘙痒，女性通常有粘稠的白色、凝乳样分泌物。

  • 如果症状表明是阴道感染，医生会检阴道分泌物样本，并可能检查子宫颈分泌物，判断是否为感染性微生物引发的感染。

  • 抗真菌药——乳膏、阴道栓剂或口服药——是有效的治疗方法。

  • 怀孕、糖尿病或免疫系统减弱会增加阴道酵母菌感染的风险。

（也请参见阴道感染概述。）

阴道酵母菌感染的病因

对育龄女性来说，白色念珠菌引起的酵母菌感染非常普遍。该菌常驻留在皮肤和肠道中。念珠菌可从这些区域迁移到阴道。真菌感染不是性传播疾病。

阴道酵母菌感染更容易发生在以下女性身上

口服抗生素会杀死阴道内正常存在的并抑制酵母菌生长的菌落。因此使用抗生素会增加酵母菌感染的风险。

常发生于月经前。

绝经后，酵母菌感染不常见，除非是接受绝经期激素治疗的女性。

阴道酵母菌感染的症状

阴道和外阴瘙痒、烧灼感，可能在性生活时尤为严重。生殖器部位红肿。女性可能会有白色分泌物，通常粘稠且为凝乳样。

阴道酵母菌感染症状在月经开始前一周可能加重。

你知道吗……

  • 阴道酵母菌感染不是通过性传播。

  • 服用抗生素治疗其他感染会增加真菌感染的风险。

阴道酵母菌感染的诊断

  • 医师的评估

  • 对白带和/或子宫颈分泌物样本的检查

如果女性出现白带异常，并且持续多天，或出现其他阴道症状，应该就诊。

医生根据症状判断酵母菌感染，例如分泌物发白粘稠，为凝乳样。医生然后询问关于白带、其他症状、可能病因（糖尿病、其他疾病，以及抗生素或激素的使用）以及卫生状况的问题。

为了确诊，医生要进行盆腔检查。做阴道检查时，医生用棉签取白带样本。将样本置于显微镜下检查和有时进行培养（置于可使感染性微生物生长的物质）来检查。通过这些检查提供的信息，医生通常可以确定引发症状的病因。

阴道酵母菌感染的治疗

  • 抗真菌药物

使用抗真菌药物治疗酵母菌感染。可通过以下方法使用：

  • 作为乳膏涂抹在感染区

  • 作为栓剂置入阴道

  • 口服

阴道用药的布康唑、克霉唑、咪康唑和替康唑是非处方药。这些乳膏和软膏中的油会削弱乳胶避孕套和阴道隔膜，因此女性在治疗期间不应使用乳胶产品进行避孕。

口服的抗真菌药物（例如氟康唑和伊曲康唑）是处方药。单剂量氟康唑与乳膏和药膏一样有效。但是，如果感染经常复发，患者需要使用多剂药物。

治疗阴道酵母菌感染的新型口服抗真菌药物包括 Ibrexafungerp 和 Oteseconazole。

表格
表格

治疗阴道酵母菌感染的某些药物

药物

剂量

霜、凝胶或栓剂，无需处方即可购买*

Butoconazole

缓释乳膏可仅用一次

克霉唑

依据剂型（浓度）每天涂抹一次乳膏，连用7到14天或者仅用3天

咪康唑

依据剂型（浓度）每天涂抹一次乳膏，连用7天或者仅用3天

依据剂型可作为阴道栓剂每天一次连用7天或3天，或者只用一次

Terconazole

根据剂型，涂抹乳膏 3 或 7 天，或每天插入一次栓剂，持续 3 天，可通过处方购买

Tioconazole

作为药膏只用一次

口服药，按处方服用

氟康唑

用一片，只用一次

* 除非另有说明，否则无需处方即可购买。

阴道酵母菌感染的预防

酵母菌感染高风险的女性可口服抗真菌药物预防酵母菌感染。此类女性包括存在以下情况的患者：

  • 糖尿病

  • 需要长期口服抗生素的

  • 反复酵母菌感染，特别是免疫系统弱的女性

保持外阴干爽，穿宽松的、吸水性好、能让空气流通的棉质衣物可以减少湿气（湿气会促进酵母菌的生长），从而有助于防止酵母菌生长。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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