阴道酵母菌感染（念珠菌病）

抗真菌药物

使用抗真菌药物治疗酵母菌感染。可通过以下方法使用：

作为乳膏涂抹在感染区

作为栓剂置入阴道

口服

阴道用药的布康唑、克霉唑、咪康唑和替康唑是非处方药。这些乳膏和软膏中的油会削弱乳胶避孕套和阴道隔膜，因此女性在治疗期间不应使用乳胶产品进行避孕。

口服的抗真菌药物（例如氟康唑和伊曲康唑）是处方药。单剂量氟康唑与乳膏和药膏一样有效。但是，如果感染经常复发，患者需要使用多剂药物。

治疗阴道酵母菌感染的新型口服抗真菌药物包括 Ibrexafungerp 和 Oteseconazole。