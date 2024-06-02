非致密性心肌病是一种先天性心肌疾病，可导致心肌病、各种心律失常、传导障碍和猝死风险增加。诊断包括心电图、心脏成像和基因检测。治疗通常是植入式心律转复除颤器（ICD）、抗心律失常药物和心力衰竭的标准措施。

（参见致心律失常性心肌病概述 和 心律失常概述。）

非致密性心肌病是一种罕见的 心肌病，由胚胎心室心肌致密过程失败引起，因此心室心肌由正常致密心肌的外层和保留胚胎特征的内部非致密层组成 (1)。内层是海绵状的，有明显的小梁，有深的结节间凹陷，通常在左心室心尖最突出，然后在左心室的其他地方，在右心室最不常见。尽管可能有获得性病例，但大多数病例是由编码肌节蛋白、细胞骨架蛋白或线粒体蛋白的基因遗传突变引起的。遗传病例最常见的是常染色体显性遗传或X染色体连锁。

在非紧缩型心肌病中，不规则的心肌结构和相关的微血管异常导致心肌纤维化维化易导致收缩性和舒张性 心脏衰竭 以及室性快速性心律失常、心脏骤停和猝死。深的椎间盘间凹陷产生易于发生血栓栓塞事件的血流停滞区域，包括 中风。 一些形式还与房性心动过速（如， 心房颤动, 沃尔夫-帕金森-怀特综合症), 传导系统阻滞, 早复极化, 长QT间期综合征， 其他 先天性心脏病， 或者 骨骼肌营养不良症等并发症相关。

参考文献 1. Filho DCS, do Rêgo Aquino PL, et al: Left Ventricular Noncompaction: New Insights into a Poorly Understood Disease.Curr Cardiol Rev.2021;17(2):209-216.doi: 10.2174/1573403X16666200716151015

心肌致密化不全症的症状和体征 患者可能没有症状。 最初的症状通常是心力衰竭（如运动性呼吸困难、疲劳、外周水肿），尽管一些患者表现出心脏传导阻滞和/或心律失常的症状，包括心悸和/或晕厥，有时还会出现心脏骤停。室性快速性心律失常可能由运动引起。