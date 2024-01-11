肌营养不良是由于正常肌肉的结构和功能所需的一个或几个基因功能缺陷造成的遗传性进行性的肌肉疾病；活检标本上可见营养不良的改变(如肌纤维坏死和再生)。杜氏肌肉营养不良综合症和Becker肌营养不良症 是最常见的肌营养不良症。Duchenne肌营养不良是一种更严重的形式；Becker肌营养不良尽管和Duchenne肌营养不良密切相关，但发病较晚，症状较轻。强直性肌营养不良 是第二常见的，并且 面肩肱型营养不良症 是第三个。
其他类型有Emery-Dreifuss肌营养不良、 肢带营养不良、眼咽型肌营养不良和先天性肌营养不良。
肌肉萎缩症是以选择性的乏力和特殊的遗传异常为特征加以区分的。
其他遗传性肌肉疾病包括先天性肌病、先天性肌强直和家族性周期性麻痹。
影响肌肉的遗传性代谢紊乱，例如线粒体氧化磷酸化和糖原贮积病，在其他章节讨论。只有那些全部或大多数对肌肉产生影响的疾病将在本章中讨论。
先天性肌营养不良症
先天性肌营养不良症描述了一组罕见的疾病，在出生时或出生后不久就有明显的症状。这些疾病是遗传隐性的，表现为肌肉张力减弱，有时被称为“软弱的婴儿”。诊断基于临床表现、肌肉活检和血液检查，以评估肌肉蛋白质和遗传异常。没有治愈方法；治疗的重点是保留和优化功能。
先天性肌营养不良症是指出生时或婴幼儿就有的明显的肌营养不良，不是一个单独的疾病，而是肌营养不良一种少见形式。所有这些营养不良是隐性遗传和以及各种不同的基因突变所致，包括那些编码对基底膜或骨骼肌纤维的细胞外基质的结构蛋白的基因突变引起的。
任何新生儿松软现象都应该疑及先天性肌营养不良诊断，但是需通过肌肉活检鉴别先天性肌病。通常进行血液检查以评估肌肉蛋白质、肌肉的超声检查和磁共振成像以及可用的基因检测，以达到准确的诊断。
先天性肌营养不良症没有特定的治疗方法。骨科、心脏、呼吸、营养和社会问题可能会在需要时由适当的专家解决，支持性护理（包括物理治疗）有助于保持功能。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Muscular Dystrophy Association: 有关肌肉萎缩症患者的研究、治疗、技术和支持的信息
Muscular Dystrophy News Today: 一个关于肌营养不良症的新闻和信息网站