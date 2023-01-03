直流电（DC）心脏复律-除颤

当择期进行心脏直流电复律时，病人应空腹6~8小时以避免气管吸入胃内容物的可能性。 因为电复律过程引起恐惧和疼痛，有必要对病人施以短暂的全身麻醉或静注镇痛剂和镇静剂（如芬他尼1mcg/kg，然后安定1~2mg，每2分钟1次到最大剂量5mg）。必须有维持气道的设备和人员。

如何在成人中进行同步心脏复律 视频

心脏复律用的电极（垫片状或桨状）可被放置在前后位（胸骨左缘第3，4肋间对左肩胛下区域）或前侧位（ 锁骨下和胸骨右缘第2肋间隙对第5和第6肋间隙心尖部）。在监护器上确认与QRS波群同步后，给予电击。

最恰当的能量水平由被治疗的快速性心律失常类别决定。随着双相电击的应用，心脏复律和除颤效果增加，其中电流极性通过电击波形部分逆转。

对于室颤或无脉性室性心动过速的除颤，首次电击的能量水平为

双相设备120至200焦耳（或根据制造商规范），但许多从业人员在此设置中使用最大设备输出

单相设备360焦耳（或根据制造商规范）

对于双相设备，后续的冲击处于相同或更高的能量水平，而单相设备，后续的冲击处于相同的水平。

对于心房颤动的同步心脏复律，第一次电击的能量水平为

双相设备100至200焦耳（或取决于制造商规范）

单相设备200焦耳（或根据制造商规范）

双相和单相器件的后续冲击都处于相同或更高的能级。

直流电心脏复律-除颤也可在开胸手术时通过应用心内电极导管被直接用于心脏；此时仅需要低得多的能量水平。