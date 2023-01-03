直流电（DC）心脏复律-除颤

对心律失常的治疗取决于症状和其严重性。对因治疗。如果必要，直接抗心律失常治疗包括抗心律失常药物、心脏电复律-除颤、植入型心脏转复除颤器（ICDs）、心脏起搏器（包括特殊类型的心脏同步化治疗），导管消融，外科手术或采用联合治疗。
经胸直流电电击使整个心肌除极，提供整个心脏瞬间对重复除极的不应性。此后，最快速的内在起搏点，通常是窦房（SA）结，重新控制心律。因而，直流电心脏复律-除颤非常有效地终止由折返所致的快速性心律失常。然而，对终止由自律性所致的快速性心律失常不太有效，因为回复的心律可能仍是自律性快速性心律失常。 除心室颤动（VF）和无脉性室性心动过速（VT）以外的快速性心律失常，直流电休克必须与QRS波群同步（称为直流电复律），因为在易损期（接近T波波峰）的一次电击可能引起心室颤动。在心室颤动时，同步QRS的电复律既无必要也不可能做到。与QRS波群非同步的直流电电击是直流电除颤。
直流 (DC) 心脏复律或除颤可作为
单相电流
双相电流
单相电流在两个电极之间沿一个方向传播。在双相设备中，电流在冲击波形中会部分反向。双相设备需要的能量较低，并且已证明可导致更高的自发循环（ROSC）折返率。但两种设备的生存结局类似 (1)。由于提高了恢复窦性心律的效率，现在大多数手动和自动体外除颤器(AEDs) 都是双相的。双相设备的尺寸也较小（使设备更便携）。
直流电复律的操作流程
当择期进行心脏直流电复律时，病人应空腹6~8小时以避免气管吸入胃内容物的可能性。 因为电复律过程引起恐惧和疼痛，有必要对病人施以短暂的全身麻醉或静注镇痛剂和镇静剂（如芬他尼1mcg/kg，然后安定1~2mg，每2分钟1次到最大剂量5mg）。必须有维持气道的设备和人员。
心脏复律用的电极（垫片状或桨状）可被放置在前后位（胸骨左缘第3，4肋间对左肩胛下区域）或前侧位（ 锁骨下和胸骨右缘第2肋间隙对第5和第6肋间隙心尖部）。在监护器上确认与QRS波群同步后，给予电击。
最恰当的能量水平由被治疗的快速性心律失常类别决定。随着双相电击的应用，心脏复律和除颤效果增加，其中电流极性通过电击波形部分逆转。
对于室颤或无脉性室性心动过速的除颤，首次电击的能量水平为
双相设备120至200焦耳（或根据制造商规范），但许多从业人员在此设置中使用最大设备输出
单相设备360焦耳（或根据制造商规范）
对于双相设备，后续的冲击处于相同或更高的能量水平，而单相设备，后续的冲击处于相同的水平。
对于心房颤动的同步心脏复律，第一次电击的能量水平为
双相设备100至200焦耳（或取决于制造商规范）
单相设备200焦耳（或根据制造商规范）
双相和单相器件的后续冲击都处于相同或更高的能级。
直流电心脏复律-除颤也可在开胸手术时通过应用心内电极导管被直接用于心脏；此时仅需要低得多的能量水平。
直流电复律的并发症
并发症通常较轻微，包括房早和室早及肌肉痛。不常用，但可能出现在左心室功能处在边缘状态或多次电击的患者上，电复律加重心肌损伤和引起电机械分离。
参考文献
1.Schneider T, Martens PR, Paschen H, et al: Multicenter, randomized, controlled trial of 150-J biphasic shocks compared with 200-J to 360-J monophasic shocks in the resuscitation of out-of-hospital cardiac arrest victims.Circulation 102:1780–1787, 2000.