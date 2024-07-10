由于比气管切开术更快、更简单，因此经皮环甲膜切开术/FONA（颈前气道）常用于紧急手术（另见如何行经皮环甲膜切开术）。如果患者无法进行经口或经鼻气管插管且无法通过其他方法进行通气，则应进行环甲膜切开术。

紧急环甲膜切开术

与喉镜插管定位或通气不同，环甲膜切开术的正确位置包括伸展颈部和向后拱起肩膀。无菌准备后，临床医生用非惯用手抓住喉部，惯用手握住刀片，垂直切开皮肤、皮下组织，水平切开环甲膜，使用1次尝试切口，切口与气管内小管（6.0 mm内径[ID]）或气管切开小管（优选带口的4.0 Shiley）的直径相匹配，用于通过一个向下指向气管的大槽导管保持气道开放。

如何在导丝引导下做环甲膜切开术 视频

如何做环甲膜切开术 视频

并发症有出血、皮下气肿、纵隔气肿和气胸。

市场上有多种产品可用于快速建立外科环甲膜气道，产品的配套导管能保证充分的氧供和通气。

与之前的推荐意见相反，大口径静脉导管针穿刺环甲膜并不能保证足够通气，除非气源动力能达到50磅（射流吹气机或射流呼吸机）。