Plummer-Vinson 综合征（由严重未治缺铁性贫血导致的食管蹼）50%患者可伴有匙状甲（指甲凹陷呈匙状）。

黄甲综合征, 是一种罕见的疾病，其特征是生长缓慢，变厚，过度弯曲，黄色的指甲这种情况通常发生在有淋巴水肿和/或慢性呼吸系统疾病的患者。大约一半的报告病例存在慢性支气管感染。

对半两色甲(Lindsay指甲)通常发生于肾衰竭患者中，指甲近端呈白色，远端呈粉色或红棕色。20％~50％的慢性肾脏病患者会出现对半两色甲。 但在其他各种慢性疾病包括克罗恩病，肝硬化，糙皮病和川崎病中都报道过这种指甲异常。这种异常也可发生在健康人中（1)。

Terry甲的特征是约80％的甲床颜色苍白，指甲远端具有0.5~3.0 mm的棕色至粉红色窄带。Terry甲通常与肝硬化，慢性心力衰竭和成年糖尿病有关。与对半两色甲很难鉴别（1)。

肝硬化患者可出现白甲表现，但远端1/3可能仍是粉色。显著白甲，也称为特里甲，可以出现在慢性肝肾衰竭、心力衰竭或糖尿病患者。Terry甲是白甲的一种。 异常不是在指甲本身，而是在甲床，导致指甲看起来发白。在特里（Terry）甲中，几乎整个指甲都是不透明的白色，并且看不到月牙白。甲床远端边缘可见一薄层正常的粉红色甲床。在正常的衰老过程中有时可能会出现Terry甲（1)。

博氏线是在指甲板中出现的横沟，是感染、创伤、全身性疾病或周期性化疗引起的指甲暂时性生长减慢所致的表现。与之相似的是无甲症亦可继发于甲床的暂时性生长停滞，与博氏线的差别在于其表现为甲床全层累及，导致甲板从近端与甲床分离。脱甲症最常出现在手足口病后几个月后，而在其他病毒感染后也可出现。出现博氏线或无甲症的肢端一般可随时间逐渐出现甲再生。