自身免疫性胰腺 β 细胞被破坏且缺失 胰岛素 生产

1型糖尿病占所有糖尿病的<10%。

1型糖尿病（以前称为青少年发病或胰岛素依赖型糖尿病）中，由于遗传易感人群在环境因素作用下触发自身免疫反应破坏胰岛beta细胞，使胰岛素分泌不足。 胰岛beta细胞的亚临床破坏持续数月或数年，直到beta细胞数量减少到一定程度，其分泌的胰岛素浓度不足以控制血糖水平。1 型糖尿病通常发生在儿童期或青春期，直到最近还是 30 岁之前诊断出的最常见类型；然而，它也可以在成人中发生。

成年后发生的自身免疫性糖尿病通常比儿童 1 型糖尿病进展缓慢。有些成年人不需要 胰岛素 当首次出现血糖异常时。这种形式的糖尿病称为成人潜伏性自身免疫性糖尿病 (LADA)，最初可能被诊断为 2 型糖尿病。

一些1型糖尿病病例在本质上似乎不是自身免疫性的，被认为是特发性的。

自身免疫性beta细胞破坏的发病机制尚不完全清楚，可能涉及易感基因、自身抗原和环境因素之间的相互作用。

易感基因包括主要组织相容性复合体（MHC）中的一些基因----尤其是HLA-DR3、DQB1*0201和HLA-DR4、DQB1*0302，它们存在于>90%的1型糖尿病患者；以及MHC以外的某些基因，后者可能参与调节胰岛素的分泌与加工，并与MHC基因共同作用而形成糖尿病风险。易感基因在某些人群中比在其他人群中更常见，这解释了为什么祖先来自某些地区的人(例如斯堪的纳维亚人、撒丁岛人)患1型糖尿病的几率更高。

自身抗原包括谷氨酸脱羧酶、胰岛素、胰岛素原、胰岛素瘤相关蛋白、锌转运蛋白ZnT8以及beta细胞内的其他蛋白。 目前认为这些蛋白是正常beta细胞进行自我更新或者细胞受损（如感染）时暴露或释放出来的，它们首先激活T细胞介导的免疫反应，导致beta细胞受到破坏（胰岛炎）。 分泌胰高糖素的alpha细胞则保持完好。 血清中能检测到的自身抗原的抗体可能是beta细胞受损后机体发生的免疫应答（而非导致beta细胞损伤的原因）。

某些病毒（包括柯萨奇病毒、风疹病毒、巨细胞病毒、EB病毒、新冠病毒(1, 2)、逆转录病毒等）与1型糖尿病的发病有关。 病毒可以直接感染和破坏beta细胞，也可以通过暴露自身抗原、激活自身反应性淋巴细胞、模拟激发免疫反应的自身抗原分子序列（分子拟态）或其他机制间接导致beta细胞的破坏。

饮食可能也是1型糖尿病的病因之一。婴儿食用乳制品（尤其是牛奶和牛奶蛋白中的beta酪蛋白）、硝酸盐含量高的饮用水以及维生素D摄入不足均可增加患1型糖尿病的风险。 婴儿4个月前或>7个月后食用谷蛋白和谷类可以增加胰岛细胞自身抗体的产生。上述现象的机制尚不清楚。