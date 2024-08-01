黑色素是带褐色的色素，负责皮肤，头发和眼睛虹膜的颜色。它是由黑色素细胞产生的。大多数人的黑色素细胞数量相近，而人类皮肤色泽的广泛变化是由于产生的黑色素数量而不是黑色素细胞的数量所致。黑色素有不同的亚型，皮肤中的主要亚型是

真黑色素（棕色和黑色类型）

棕黑色素，略带红色调

如同在阳光下，紫外线辐射会刺激黑色素的产生，同时引起一些病理过程。其他因素也可能会干扰黑色素的产生。

色素异常包括色素减退、色素脱失和色素沉着。区域可能是局灶性的或弥漫性的。

色素缺乏时，色素减少，脱色时，色素完全消退，皮肤呈白色。

局限性色素减退的常见原因有

外伤

炎症性皮肤病（如 特应性皮炎，银屑病）

烧伤

接触化学性物质（尤其是氢醌和酚类化合物）

局灶性色素减退或脱色也是 白癜风 （可能涉及大面积皮肤）, 麻风, 营养不良（kwashiorkor），遗传疾病（如, 结节性硬化, 斑驳病，Waardenburg综合征），硬斑病（局限性硬皮病，其皮肤通常是硬化的）, 硬化性苔癣, 杂色性糠疹或 花斑癣），特发性点状色素减少症，进行性黄斑低黑色素症，炎症后色素沉着和白糠疹。

硬斑病 隐藏详情 该图像显示了典型硬斑病的躯干上的多个硬化区域。 Photo courtesy of Karen McKoy, MD.

弥漫性色素沉着 最常见的原因是

色素沉着常发生于各种炎症后。炎症后色素沉着常局限分布。色素沉着也可见于系统性疾病，使用药物或癌症患者，这些情况下的分布更为广泛。