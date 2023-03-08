镜面（间接）喉镜检查是使用小型曲面镜观察咽部和喉部。
镜面喉镜检查通常用于评估咽部和喉部的症状。
（参见鼻咽部症状患者的评估 和 喉部疾病概述。)
镜喉镜检查的适应症
喉镜检查可用于评估
慢性咳嗽
吞咽困难
吞咽痛
声音嘶哑或改变
声嘶
慢性喉咙痛
感觉喉咙里有肿块或异物
吸入症状
有时咯血
尤其是头颈癌高危患者（例如，重度吸烟者或酗酒者）可能会受益于喉镜检查，特别是如果他们因以下原因而出现声音嘶哑、喉咙痛或耳痛 > 2周。
喉镜检查也可能有助于评估经口气管插管的气道条件。
镜喉镜检查的禁忌症
镜喉镜的并发症
黏膜损伤，可能导致出血
喉痉挛和气道损害
该程序可能会导致呕吐、咳嗽和/或呕吐。
镜喉镜检查设备
弧形牙镜
防雾剂、温水（大约体温）或酒精棉签
如果可能，可以使用免提头灯或其他外部光源
手套
护目镜
面罩
纱布垫 10 cm × 10 cm (4 in × 4 in)
压舌板
局部麻醉喷雾（如利多卡因，苯佐卡因）
镜喉镜检查的其他注意事项
大多数患者无需对口咽进行麻醉即可耐受镜面喉镜检查；然而，可能需要局部麻醉。
如果患者不能耐受此程序，需要进行软喉镜检查。
镜面喉镜只能提供声门下喉部和近端气管的有限视图。如果怀疑这些区域有病理，请使用其他程序，例如支气管镜检查。
镜喉镜相关解剖
咽包括鼻咽、口咽和下咽。
喉部将咽部与气管连接起来，并悬挂在舌骨上。它包括 3 个单一和 3 个成对的软骨结构：单一（会厌、甲状软骨和环状软骨）和成对（杓状软骨、楔骨和角状软骨）。喉部从会厌尖端向下延伸到环状软骨的下方，包括声带。
镜喉镜定位
患者应坐直，头部靠在头枕上，并略微向前倾，面向医生。正确的姿势有时被称为“嗅闻姿势”，因为患者似乎前倾，好像在闻花香。
双腿不能交叉。
镜喉镜的分步说明
调整外部光源。
用温水（大约体温）温暖镜子以防止起雾（检查以确保镜子不会太热）。或者，在镜子上涂上防雾剂或酒精。
用纱布包住患者的舌头，并用非惯用手抓住它。 纱布将防止舌头滑动并保护它免受下切牙的伤害。
轻轻拉动舌头。
指导患者通过嘴深呼吸，以帮助防止作呕。
将镜子滑入口咽部，不要接触舌头或任何粘膜。
将镜子的背面靠在悬雍垂上，然后轻轻插入，直到可以清楚地看到喉部。
如果发生呕吐，取下镜子并用局部麻醉剂喷洒后口咽部。
尽可能轻柔地移动镜子以检查舌根、谷、会厌、梨状窦、杓状窦、假声带和真声带，如果可能的话，检查声带下方的喉部。
用拇指和食指从一侧到另一侧旋转镜子，使侧向结构进入视野。
全面检查声带。 指导患者说“eeee”，这将使声带收缩，并评估其功能。
镜喉镜术后护理
指导患者至少 20 分钟内避免进食和饮水，以免因喉咽部残留麻醉引起误吸。
镜面喉镜的警告和常见错误
未能将光源尽可能与视线对齐
不加热镜子，因为冷的镜子会起雾
未能保持住患者的舌头以使其缩回
允许患者向后倾斜，这将阻止完全可视化
将镜子放在错误的角度看喉咙
镜面喉镜检查的提示和技巧
为避免颈部拉伤，请抬高患者，使镜子靠近检查者的眼睛水平。
用拿着镜子的手的一根手指抬起上唇。
单独触摸悬雍垂不应导致呕吐，但应避免触摸喉咙的背面或侧面。