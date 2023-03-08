调整外部光源。

用温水（大约体温）温暖镜子以防止起雾（检查以确保镜子不会太热）。或者，在镜子上涂上防雾剂或酒精。

用纱布包住患者的舌头，并用非惯用手抓住它。 纱布将防止舌头滑动并保护它免受下切牙的伤害。

轻轻拉动舌头。

指导患者通过嘴深呼吸，以帮助防止作呕。

将镜子滑入口咽部，不要接触舌头或任何粘膜。

将镜子的背面靠在悬雍垂上，然后轻轻插入，直到可以清楚地看到喉部。

如果发生呕吐，取下镜子并用局部麻醉剂喷洒后口咽部。

尽可能轻柔地移动镜子以检查舌根、谷、会厌、梨状窦、杓状窦、假声带和真声带，如果可能的话，检查声带下方的喉部。

用拇指和食指从一侧到另一侧旋转镜子，使侧向结构进入视野。