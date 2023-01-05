甲状旁腺功能减退症是一种甲状旁腺激素缺乏症，通常由自身免疫性疾病或甲状腺切除术或甲状旁腺切除术期间的医源性损伤或腺体切除引起。 甲状旁腺功能减退症的症状是由低钙血症引起的，包括手或嘴周围刺痛和肌肉痉挛。 在严重的情况下，会发生手足搐搦。 也可能出现引起疾病的症状和体征。 诊断需要测量甲状旁腺激素水平。 治疗包括补充钙和维生素 D。
甲状旁腺功能减退症的特点是低钙血症和高磷血症 ，往往引起慢性手足搐搦症。
甲状旁腺功能减退的病因
甲状旁腺功能减退症是由甲状旁腺激素 (PTH) 缺乏引起的，这可能发生在
在甲状腺切除术或甲状旁腺切除术期间切除或损坏几个甲状旁腺
遗传性或自身免疫性疾病
术后甲状旁腺功能减退症
如甲状腺切除术由经验丰富的医生进行，术后发生永久性甲状旁腺功能减退的患者<3%。 低血钙的表现一般于术后24～48小时开始出现，但也可能在数月或数年后发生。因癌症而进行甲状腺全切术或是甲状旁腺本身的手术（甲状旁腺次全或全切除术）后，PTH缺乏的发生更为普遍。甲状旁腺次全切除后发生严重低血钙的危险因素有：
术前严重高血钙
大型甲状腺腺瘤切除术
碱性磷酸酶增高
特发性甲状旁腺功能减退
特发性甲状旁腺功能减退症并不常见。 这可能是由于甲状旁腺缺失或萎缩的偶发性或遗传性疾病。它体现在童年。甲状旁腺偶可缺如，并伴胸腺发育不全以及从臂弓发出的组织的异常(DiGeorge综合征）。
其他原因包括多腺体自身免疫衰竭综合征、与粘膜皮肤念珠菌病相关的自身免疫性甲状旁腺功能减退症和X连锁隐性特发性甲状旁腺功能低下症。
假性甲状旁腺功能减退
假性甲状旁腺功能减退症是一组罕见的疾病，其特征是靶器官对甲状旁腺激素的抵抗，而不是 激素缺乏。这些疾病的遗传传播通过不同的遗传模式（即常染色体隐性遗传、显性遗传和 x 连锁形式）和不同的基因（以及控制这些基因的基因）发生，它们都在复杂的途径中发挥作用。
在假性甲状旁腺功能减退Ia型（Albright遗传性骨营养不良）患者中，腺苷酰环化酶复合体的兴奋性Gs-alpha1蛋白（GNAS1）发生突变。 结果是正常肾磷尿反应失败或尿 cAMP（循环 腺苷 单磷酸盐）到 PTH。
患者通常低钙和高磷血症。继发性甲状旁腺功能亢进和甲状旁腺功能亢进性骨病可发生。伴发的异常包括身材矮小、圆脸、精神发育迟缓与基底节钙化、掌骨和跖骨短小、轻度甲状腺功能减退、及其他轻微的内分泌失调。
由于只有来自母亲的GNAS1等位基因在肾脏中被表达，所以异常基因为父系的患者不会出现低钙血症、高磷血症或继发性甲状旁腺功能亢进；这种情况有时被描述为假性甲状旁腺功能减退症，尽管患者具有该疾病的许多身体特征。
Ib型假性甲状旁腺功能减退症少为人知。这些患者有低血钙、 高血磷和继发性甲状旁腺功能亢进，但没有其他伴随异常。
Ⅱ型假性甲状旁腺功能减退较Ⅰ型更少。在这些患者中，外源性PTH可使尿cAMP正常地增高，但不能使血钙或尿磷上升。有人认为是由于细胞内对cAMP有抵抗。
甲状旁腺功能减退的临床症状和体征
低钙血症引起的症状可能表明存在甲状旁腺功能减退症，包括手或嘴周围刺痛和肌肉痉挛。 在严重的情况下，会发生手足搐搦。
可能存在任何潜在疾病的临床表现。
Ⅰa型假性甲状旁腺功能减退患者通常还有骨骼异常，如身材矮小及第1、4、5掌骨过短、圆脸、智力障碍、基底节钙化，有时还有白癜风。
Ib 型患者有低钙血症和高磷血症的肾脏表现，而没有 Ia 型发生的骨骼异常。
II型假性甲状旁腺功能减退症患者也有肾脏异常。
具有涉及 cAMP 催化亚基的突变的患者也有多种激素抵抗、智力障碍和短指。
甲状旁腺功能减退的诊断
PTH和钙测量
测定血浆中完整PTH分子的水平。由于低钙血症是PTH分泌的主要刺激因素。生理情况下，当血钙降低时，PTH应反馈性升高。因此，
低钙血症患者PTH低于正常甚或正常低值皆提示甲状旁腺功能减退。
低钙时，如PTH水平低于可测范围，则提示特发性甲状旁腺功能减退。
低钙时，PTH升高提示假性甲状旁腺功能减退可能，或维生素D代谢异常
甲状旁腺功能减退症时，血清磷酸盐水平升高，碱性磷酸酶正常。
Ⅰ型假性甲状旁腺功能减退的鉴别要点为尽管血中PTH浓度正常或增高，但患者仍有低血钙，及尿中cAMP与磷过低。在激发试验中，注射甲状旁腺提取物或重组人PTH后血或尿中cAMP不升高。
甲状旁腺功能减退的治疗
钙和维生素 D
对于甲状腺切除术或部分性甲状旁腺切除术后所发生的暂时性甲状旁腺功能减退，口服补钙即可：每日补充1～2 g元素钙，可予葡萄糖酸钙（90 mg元素钙/1 g）或碳酸钙（400 mg元素钙/1 g。
甲状旁腺次全切除可能导致特别严重而持久的低血钙，尤其是伴有慢性肾脏疾病或肿瘤很大的患者。 术后可能需要在较长时间内经静脉补钙，剂量可达每天1g元素钙（如111 mL/天葡萄糖酸钙，包含90 mg元素钙/10 mL），持续5～10天，然后才能改为口服钙剂和维生素D。此时，血浆碱性磷酸酶增高可能代表了骨骼对钙的快速摄取。在血浆碱性磷酸酶浓度开始下降之前，患者对静脉大量补钙的需求一般不会减低。
对钙和维生素 D 补充剂没有充分反应的甲状旁腺功能减退症可能需要用重组甲状旁腺激素 (rhPTH) 治疗，这也可能降低长期甲状旁腺功能减退症并发症（如高钙尿症、骨矿物质密度降低）的风险并降低剂量需要钙和维生素D。rhPTH 的剂量从每天一次 50 mcg 皮下注射开始，同时维生素 D 的剂量减少 50%。密切监测血清钙和磷酸盐，并根据需要每隔几周增加或减少 rhPTH 的剂量，最多每天一次 100 微克，或减少到每天一次 25 微克。
关键点
甲状旁腺功能减退症是一种甲状旁腺激素缺乏症，通常由自身免疫性疾病或甲状腺切除术中的腺体切除引起。
甲状旁腺功能减退症会导致低钙血症和手部或口腔周围刺痛和肌肉痉挛等相关症状。 在严重的情况下，会发生手足搐搦。
通过在低钙血症患者中发现低或甚至低-正常的 PTH 浓度来进行诊断。
治疗是用钙和维生素 D。 一些患者需要重组甲状旁腺激素 (rhPTH)。