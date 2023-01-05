假性甲状旁腺功能减退症是一组罕见的疾病，其特征是靶器官对甲状旁腺激素的抵抗，而不是 激素缺乏。这些疾病的遗传传播通过不同的遗传模式（即常染色体隐性遗传、显性遗传和 x 连锁形式）和不同的基因（以及控制这些基因的基因）发生，它们都在复杂的途径中发挥作用。

在假性甲状旁腺功能减退Ia型（Albright遗传性骨营养不良）患者中，腺苷酰环化酶复合体的兴奋性Gs-alpha1蛋白（GNAS1）发生突变。 结果是正常肾磷尿反应失败或尿 cAMP（循环 腺苷 单磷酸盐）到 PTH。

患者通常低钙和高磷血症。继发性甲状旁腺功能亢进和甲状旁腺功能亢进性骨病可发生。伴发的异常包括身材矮小、圆脸、精神发育迟缓与基底节钙化、掌骨和跖骨短小、轻度甲状腺功能减退、及其他轻微的内分泌失调。

由于只有来自母亲的GNAS1等位基因在肾脏中被表达，所以异常基因为父系的患者不会出现低钙血症、高磷血症或继发性甲状旁腺功能亢进；这种情况有时被描述为假性甲状旁腺功能减退症，尽管患者具有该疾病的许多身体特征。

Ib型假性甲状旁腺功能减退症少为人知。这些患者有低血钙、 高血磷和继发性甲状旁腺功能亢进，但没有其他伴随异常。

Ⅱ型假性甲状旁腺功能减退较Ⅰ型更少。在这些患者中，外源性PTH可使尿cAMP正常地增高，但不能使血钙或尿磷上升。有人认为是由于细胞内对cAMP有抵抗。