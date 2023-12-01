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瞳孔不等是指两侧瞳孔大小不同。瞳孔不等本身不会引起症状。
瞳孔大小不等的病因
瞳孔不等的最常见病因是
生理性（约20％的人）：生理性瞳孔大小不等，差异通常≤1mm。
有关瞳孔大小不等的其他原因，请参见表瞳孔大小不等的一些常见原因。
瞳孔不等的部分常见原因
病因
有提示意义的临床表现
Adie强直瞳孔（特发性收缩受限）
瞳孔的调节反应强于对光反应；收缩后散大延迟
阿-罗瞳孔（梅毒所致）
瞳孔的调节反应强于对光反应；可能有提示 梅毒感染的发现
先天性虹膜缺损
伴有眼部异常、染色体疾病、其他非眼部先天性缺陷、慢性病程
药物（如：东莨菪碱贴；可卡因，毛果芸香碱，动物防虫项圈或者喷雾剂，有机磷酸酯，或者雾化异丙托溴铵等接触眼部；睫状肌麻痹剂，散瞳剂，可乐定，或阿伯拉可乐定滴眼剂）
用药或者接触史
Horner综合征（如先天性，外伤性，术后，偏头痛或者肺部肿瘤）
上睑下垂、瞳孔缩小、无汗症、瞳孔收缩后散大延迟，原发疾病的其他表现
术源性虹膜或者其他眼部功能异常
眼内手术史
生理性瞳孔不等
慢性，没有症状或者相关表现，两眼瞳孔大小不等<1mm（通常<0.4mm），瞳孔对光反应正常
第Ⅲ脑神经麻痹 （如血管瘤或肿瘤）
眼外肌运动受损，上睑下垂
外伤性瞳孔散大
外伤的病史或依据
大多数疾病伴有瞳孔不等是由于虹膜或者神经源性的功能异常，但通常伴有其他更为麻烦的症状表现（如 葡萄膜炎、脑卒中、蛛网膜下腔出血、急性闭角型青光眼）。
瞳孔大小不等的评估
评价的目的是为了阐明瞳孔不等的生理机制。通过辨别某些机制（如 霍纳综合征、第Ⅲ脑神经麻痹），临床医生可以诊断伴有瞳孔不等症的少见严重隐匿疾病（如肿瘤、动脉瘤）。
病史
体格检查
瞳孔大小和光反应应该在明、暗两种环境下检查。应该检查调节和眼外肌运动。应用裂隙灯或者其他放大设备来检查眼部结构以明确结构异常和眼睑下垂。根据临床提示对其他眼部症状进行相关检查来评价。应检查患者的旧照片或患者的驾驶执照(如果可能的话，在放大镜下)，以确定以前是否存在内斜视(和上睑下垂，如果适用)。
危险信号
要特别注意以下情况：
眼睑下垂
无汗症
瞳孔的调节反应比光反应更强
眼外肌运动受损
临床表现解析
如果在黑暗中大小差异较大，则较小的瞳孔是异常的（因为瞳孔在黑暗中应该扩大以让更多光线进入）。 常见的病因包括Horner综合征或者是生理性的。 眼科医生可以鉴别两者，因为Horner综合征的小瞳孔在滴入散瞳药物（如10％可卡因）后不会散大。生理性瞳孔不等大则在明、暗两种环境下双眼瞳孔直径差异无明显改变。
如果明亮环境下瞳孔大小差异更大，则较大侧的瞳孔为异常（因为瞳孔应该在光线下收缩以减少光线进入）。 如果眼外肌运动受损，尤其是合并眼睑下垂，可能为第Ⅲ脑神经麻痹。 如果眼外肌运动正常，眼科医生可以进一步通过滴入一滴缩瞳剂（如0.1％毛果芸香碱）来鉴别病因。 如果大的瞳孔收缩，则病因可能为Adie强直瞳孔；如果大的瞳孔不收缩，则病因可能为药物或者虹膜结构性的损伤（如外伤、手术）。
辅助检查
瞳孔大小不等的治疗
瞳孔不等征本身不需治疗。 潜在疾病（如霍纳综合征）应按要求进行评估和治疗。