如果在黑暗中大小差异较大，则较小的瞳孔是异常的（因为瞳孔在黑暗中应该扩大以让更多光线进入）。 常见的病因包括Horner综合征或者是生理性的。 眼科医生可以鉴别两者，因为Horner综合征的小瞳孔在滴入散瞳药物（如10％可卡因）后不会散大。生理性瞳孔不等大则在明、暗两种环境下双眼瞳孔直径差异无明显改变。

如果明亮环境下瞳孔大小差异更大，则较大侧的瞳孔为异常（因为瞳孔应该在光线下收缩以减少光线进入）。 如果眼外肌运动受损，尤其是合并眼睑下垂，可能为第Ⅲ脑神经麻痹。 如果眼外肌运动正常，眼科医生可以进一步通过滴入一滴缩瞳剂（如0.1％毛果芸香碱）来鉴别病因。 如果大的瞳孔收缩，则病因可能为Adie强直瞳孔；如果大的瞳孔不收缩，则病因可能为药物或者虹膜结构性的损伤（如外伤、手术）。