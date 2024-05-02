当呕吐中枢受影响时，患者表现为恶心及呕吐。病因可能源于胃肠道 (GI) 或中枢神经系统 (CNS)，也可能由多种全身性疾病引起（见表格 恶心和呕吐的一些病因）。

呕吐及恶心最常见的病因如下：

胃肠炎

药物或非法药物

中毒

恶心和呕吐的罕见原因 包括以下这些：

周期性呕吐综合征

慢性恶心呕吐综合征

周期性呕吐综合征并不常见，其特征为严重呕吐、间断发作，或仅为恶心间断不定期发作，发作间期无任何不适，且不伴有解剖结构异常。最常见于儿童（平均发病年龄为5岁），成年后趋于缓解。成人周期性呕吐可能由长期使用大麻（大麻剧吐综合征）引起；呕吐可以通过洗个热水澡缓解，并在停止吸食大麻后消退。

慢性恶心呕吐综合征 是一种中枢介导的肠脑轴紊乱综合征或疾病，其特征是症状持续至少 6 个月（包括最后 3 个月）。令人讨厌的恶心和/或呕吐每周至少发生一次。对于在常规检查（包括上消化道内镜检查）后没有可解释症状的器质性、全身性或代谢性疾病证据的患者，以及自我诱导呕吐、进食障碍、反流和反刍已被排除（1)。