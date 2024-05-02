恶心指急欲呕吐前的不适感，由于刺激传入至髓质呕吐中枢所引起（包括副交感神经紧张性升高）。当腹肌出现非自主收缩，胃底及食管下括约肌松弛时，胃内容物被用力排出，即发生呕吐。
呕吐应与反流鉴别，反流时胃内容物经口排出，但不伴恶心或腹肌收缩。贲门失弛缓症、反刍综合征或曾克憩室患者，常有未消化食物反流，不伴恶心症状。
婴幼儿恶心及呕吐见另述。
并发症
严重呕吐会导致脱水和电解质紊乱（常见代谢性碱中毒及低钾血症），较少见食管撕裂，包括部分性撕裂（Mallory-Weiss综合征）或完全性撕裂（Boerhaave综合征）。
如果患者失去知觉或只有部分知觉，呕吐物可能会被吸入（吸入）。呕吐物中的酸会严重刺激肺部，导致吸入性肺炎。
慢性呕吐可致营养不良、体重下降及代谢紊乱。
恶心和呕吐的病因
当呕吐中枢受影响时，患者表现为恶心及呕吐。病因可能源于胃肠道 (GI) 或中枢神经系统 (CNS)，也可能由多种全身性疾病引起（见表格 恶心和呕吐的一些病因）。
呕吐及恶心最常见的病因如下：
药物或非法药物
中毒
恶心和呕吐的罕见原因 包括以下这些：
周期性呕吐综合征
慢性恶心呕吐综合征
周期性呕吐综合征并不常见，其特征为严重呕吐、间断发作，或仅为恶心间断不定期发作，发作间期无任何不适，且不伴有解剖结构异常。最常见于儿童（平均发病年龄为5岁），成年后趋于缓解。成人周期性呕吐可能由长期使用大麻（大麻剧吐综合征）引起；呕吐可以通过洗个热水澡缓解，并在停止吸食大麻后消退。
慢性恶心呕吐综合征 是一种中枢介导的肠脑轴紊乱综合征或疾病，其特征是症状持续至少 6 个月（包括最后 3 个月）。令人讨厌的恶心和/或呕吐每周至少发生一次。对于在常规检查（包括上消化道内镜检查）后没有可解释症状的器质性、全身性或代谢性疾病证据的患者，以及自我诱导呕吐、进食障碍、反流和反刍已被排除（1)。
恶心及呕吐部分病因
病因
临床表现*
诊断方法
消化道疾病
腹胀
手术后或患有严重疾病或电解质异常的风险增加
临床评估
X 光或 CT 扫描
便秘、腹胀及胀气
常呕吐物含胆汁，可见腹部手术瘢痕或疝
腹部立卧位片
呕吐和腹泻
体检无异常发现
临床评估
胃轻瘫
进食数小时后，呕吐部分消化食物
常见于血糖升高或腹部手术后的糖尿病患者
腹部立卧位片
有时胃排空扫描
轻至中度恶心，持续数日，可伴呕吐
黄疸、厌食、不适
有时肝区可有轻压痛
血转氨酶、胆红素及肝炎病毒检测
腹部剧痛
常有腹膜炎体征
见急性腹痛
毒物摄入（众多）
常有确切中毒史
根据不同毒物选择检测
中枢神经系统 (CNS) 疾病
脑肿瘤
头晕和/或头痛
有时精神状态改变和/或局灶性神经功能缺损
头部CT或MRI
大麻使用（大麻过度呕吐综合征）
持续恶心、呕吐和消化不良
通常需要长期使用大麻
用热水淋浴或戒大麻来缓解
临床评估
尿检筛查
根据病史易见
头部CT
中枢系统的出血
突发头痛，伴精神状态改变
脑膜刺激征常阳性
头部CT
若CT无明显异常，进行腰椎穿刺
中枢神经系统感染
头痛逐渐加重
脑膜刺激征常阳性，精神状态改变
脑膜炎球菌菌血症，可出现皮肤淤点*
头部CT
腰椎穿刺
颅内压升高（如血肿或肿块引起）
头痛、精神状态改变
时有局灶性神经功能缺损
头部CT
眩晕、眼球震颤随运动加重
有时伴耳鸣
见 平衡异常感和眩晕
头痛发作前或发作时伴有神经系统先兆症状或畏光
有反复类似发作病史
偏头痛患者可能发展为其他中枢神经系统疾病
临床评估
若诊断不能明，可考虑完善头颅CT及腰穿
根据病史易见
临床评估
症状发生于应激状态下
进食时有抵触感
临床评估
全身性疾病
癌症晚期（与化疗或肠梗阻无关）
根据病史易见
临床评估
多尿、多饮
常有重度脱水
伴或不伴糖尿病病史
血糖、血电解质及酮体
药物或违禁药物的不良反应或毒性
根据病史易见
根据不同毒物选择检测
肝功能衰竭或肾功能衰竭
有明确相关病史
扑翼样震颤
肝病晚期常有黄疸；肾衰时可有尿素气味
肝肾功能
血氨水平
妊娠
表现为晨吐或进食后呕吐
体检无明显异常（可能脱水）
妊娠试验
根据病史易见
临床评估
剧痛（如肾结石）
根据具体病因而定
临床评估
*有时，剧烈呕吐后（由任何疾病或状况引起），上躯干和面部可见淤点，与流行性脑脊髓膜炎淤点体征类似。对于有躯体、面部瘀点者，流行性脑脊髓膜炎患者一般情况差；为呕吐所致者一般情况好。
病因参考文献
1.Stanghellini V, Chan FK, Hasler WL, et al: Gastroduodenal disorders.Gastroenterology 150(6):1380–1392, 2016.doi: 10.1053/j.gastro.2016.02.011
恶心和呕吐的评估
病史
现病史应该注意呕吐发作频率及持续时间；与可能诱因之间的关系，如药物或毒素摄入、头部外伤、运动（如，乘车、乘飞机、坐船、游乐设施）；呕吐物是否含有胆汁（苦味、黄绿色液体）或血（红色或咖啡色样物质）。重要伴随症状包括腹痛及腹泻；最后一次排便、排气情况；是否存在头痛和（或）头晕等。
系统疾病回顾需注意导致呕吐病因：如绝经期、乳房肿胀（孕期）、多尿、多饮（糖尿病）；血尿、腰痛（肾结石）。
既往史应明确常见的诱因:如妊娠、糖尿病、偏头痛、肝脏或肾脏疾病、癌症（包括接受化疗或放疗的具体时间）、既往腹部手术史（可因肠粘连导致肠梗阻）。 明确近期摄入药物或其他物质；因某些物质在摄入数日后，方才表现为中毒症状（如，对乙酰氨基酚、菌菇类）。
需注意反复呕吐家族史。
体格检查
生命体征应注意有无发热及低血容量表现，如心动过速和（或）低血压。
一般检查注意有无黄疸及皮疹。
腹部查体需特别注意有无腹胀及手术瘢痕；听诊是否有肠鸣音及其性质（如，正常、亢进）；叩诊有无鼓音；触诊有无压痛、腹膜刺激征（如，肌卫、板状腹、反跳痛）和肿块、脏器肿大或疝等。进行肛门指诊及盆腔检查（女性），确定是否有压痛、肿块及出血；若有上述表现则应进行定位，亦非常重要。
神经系统查体应特别注意患者意识状态、眼球震颤、脑膜刺激征（如，颈项强直、克氏征及布氏征）、眼征（如，视乳头水肿、静脉搏动消失、动眼神经麻痹）；了解有无蛛网膜下隙出血（视网膜出血）。
危险信号
要特别注意以下情况：
低血容量体征
头痛、颈抵抗或意识状态改变
腹膜炎体征
腹胀及全腹鼓音
临床表现解析
许多结果提示一个或一组原因（见表恶心和呕吐的一些原因)。
若服用药物、违禁药品、毒物或运动短时间后出现呕吐，且神经系统及腹部查体无异常者，呕吐原因可归咎于上述情况，就像妊娠期妇女出现呕吐，若查体无殊，可认定为妊娠所致呕吐。平素健康者出现急性呕吐伴腹泻，查体无殊，多数为感染性胃肠炎，暂时无需进一步检查。
若想到食物就发生呕吐、或呕吐与进食无时间上的相关性，可考虑心因性呕吐，尤其对于有功能性恶心及呕吐个人或家族病史的患者。应询问患者，呕吐与应激事件之间的关系，此时患者可能尚未意识到，或不愿承认因此感到困扰。
辅助检查
所有育龄妇女均应作尿妊娠试验。
如果呕吐严重，持续一日以上、或有脱水，则需做其他实验室检查（如，电解质、血尿素氮、肌酐、血糖、尿常规，有时需查肝功能）。 出现危险症状的患者应进行与症状相适应的测试(见表恶心和呕吐的一些病因)。
对于慢性呕吐患者，需进行上述检查，以及胃镜、小肠平片，同时测定胃排空时间及胃窦-十二指肠动力。
恶心和呕吐的治疗
需针对特定情况，包括脱水进行治疗。即使无严重脱水，静脉补液治疗（0.9%生理盐水1L，或儿童予20 mL/kg），常可缓解症状。在成人中，各种止吐药均有效（见表格 一些治疗呕吐的药物）。根据呕吐的原因及症状严重程度，选择用药。常用药物如下：
晕动病：抗组胺药和（或）东莨菪碱贴。
轻度至中度症状：丙氯拉嗪、异丙嗪或甲氧氯普胺
严重或难治性呕吐及化疗相关呕吐：5-HT3拮抗剂、神经激肽-1受体拮抗剂(如阿瑞吡坦)。
呕吐严重的患者只能使用胃肠外或舌下药物。
无论具体病因，对于精神性呕吐患者，医生应当宽慰患者，同时认识到患者确感痛苦，并设法努力缓解症状。不应当以“一切都是正常的”或“问题在于你的情绪”作为解释。可尝试使用止吐剂对症处理。若需要长期治疗，定期门诊随访，给予患者支持，有助解决问题。
部分用于治疗呕吐的药物
药物治疗
注释
口服抗组胺药
晕海宁
适用于内耳迷路病变（如，晕动病、迷路炎）。
对于异丙嗪（一种 H1 抗组胺药）：短期使用（例如，用于术后或急性眩晕）
美克洛嗪
普鲁米近
5-HT3 拮抗剂
多拉司琼
用于严重或顽固性呕吐，或化疗相关呕吐。
可能副作用：便秘、腹泻、腹痛。
格拉司琼
昂丹司琼
帕洛诺司琼
其他药物
阿瑞匹坦
用于高致吐性的化疗方案。
可能副作用：嗜睡、乏力、呃逆。
甲氧氯普胺
用于治疗轻度呕吐
奋乃静
用于治疗恶心和呕吐
丙氯拉嗪
用于治疗恶心和呕吐
奥氮平
用于治疗恶心和呕吐
可能的副作用：镇静、认知和运动障碍
东莨菪碱
用于晕动病
可能副作用：出汗减少、皮肤干燥。
关键点
许多恶心和呕吐发作病因明确，查体无殊，仅需对症治疗。
应警惕急腹症或严重颅内疾病体征。
对于育龄女性，必须考虑妊娠可能。