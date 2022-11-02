绞痛是指在没有明确诱因的情况下，其他方面均健康的婴儿出现频繁且长时间的。

绞痛这一术语虽然提示是由肠道所引起的，但其病因仍旧。

绞痛通常在生后的第一个月内出现，在大约6周龄时发作频率达到最高，随后在3到4月龄时则明确且自发地消失。阵发性哭闹和易激怒在没有明显诱因的情况下发作，大致在白天或晚上的同一时间，并持续几个小时。少数婴儿几乎哭个不停。过度哭闹会引起吞气症，导致胃肠胀气和腹胀。典型绞痛发作的婴儿好似过度饥饿，几乎任何可得到的物品都用力吸吮，但进食和体重的增加都很正常。绞痛同迫切、急躁的人格发育可能没有关联。

腹部绞痛的评估 评估的目的是为了将绞痛与其他过度 啼哭的原因区分开来, 尤其是一些严重和/或可治疗的医学疾患，例如 耳部感染

尿路感染

脑膜炎

阑尾炎

食物过敏

胃酸反流

便秘

肠梗阻

颅内压升高

头发止血带综合征

角膜擦伤

青光眼

非意外伤害 病史 现病史应明确哭闹的发生时间和持续时间，以及对安抚的反应，从而判定婴儿的哭闹是否超过了正常的范围（6周龄的婴儿每天啼哭应在3小时以内）。 系统回顾主要关注可能提示病因的一些症状，包括便秘、腹泻、呕吐（消化道疾病）；咳嗽、气喘、鼻塞（呼吸道感染）。 既往史 包括完整的问诊，有可能会发现哭闹其实并不是父母主要关心的问题，而仅仅只是以此而就诊，从而向医生咨询其他的问题，例如为以前孩子的夭折而忧虑，或是担心不能照顾好一个新的婴儿等。 体格检查 体格检查先从生命体征的检查开始，随后对创伤或内科疾病的体征进行系统检查。通常情况下，在对其他方面健康但有绞痛症状的儿童进行检查时，不会发现任何异常，而且检查结果让家长放心。 危险信号 要特别注意以下情况： 呕吐（尤其是如果呕吐是绿色或血性，或出现次数> 5次/天

便秘或 腹泻，特别是带有血液或粘液

发热

呼吸窘迫

嗜睡

体重增长缓慢 临床表现解析 通常情况下，绞痛的婴儿通常出现数日或数周反复发作的、每日均有的哭闹；在这一点上，相对于急性哭闹(1到2天）的婴儿而言，绞痛之外其他方面的病史和体格检查均正常的婴儿更让人放心。 辅助检查 如果病史和体格检查没有特别的异常，则不需要进行辅助检查。

治疗腹部绞痛 应该让父母消除顾虑，告知他们孩子的哭闹并非他们照顾不妥，绞痛会自然消退而不留下长期不良。医生还应该不时安抚婴儿父母，应理解作为绞痛儿童父母是十分焦虑的。 下列措施可能有所帮助： 短时间哭闹的婴儿可以通过抱起、轻摇或轻拍来安抚。

有强烈吸吮要求的婴儿，在喂食后不久就哭闹：可能需要更长的吸吮时间（例如，一个安抚奶嘴）。

如果一瓶奶的喂哺时间<15到20分钟：应该使用孔较小的奶嘴，吸吮安抚奶嘴，或是二者同时使用，也可以使婴儿安静。

对于特别好动、不肯安静的婴儿：用一条小被单紧紧裹住，可能使之安静。 婴儿秋千、音乐、轻噪声（例如，真空吸尘器、汽车引擎、衣服或头发干燥器）也可以起到镇静效果。由于疲劳常常会加重过度哭闹，父母也应知晓，当婴儿清醒时，应常规置于婴儿床内，以鼓励婴儿自我安抚并培养良好的睡眠习惯，从而避免婴儿养成依赖父母、摇摆、安抚奶嘴、特殊噪音或是其他某些事物才能入睡的习惯。 可以在短时间内试用低过敏原的配方奶粉，以确定婴儿有无牛奶蛋白不耐受，但应避免频繁更换配方奶。 有时，对于母乳喂养的婴儿，去除牛奶或从母亲的饮食中去除一种食物（特别是刺激性食物[例如，咖啡、茶、可乐、巧克力、饮食补充剂]），因为可能会停止含有兴奋剂（例如，减充血剂）的药物，从而能够缓解绞痛发作的情况。