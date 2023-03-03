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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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X线及其他消化道造影检查

作者：Jonathan Gotfried, MD, Lewis Katz School of Medicine at Temple University
已审核/已修订 3月 2023
看法 进行患者培训

腹部的X射线造影检查

X线及其他造影检查可观察整个消化道（咽部至直肠），对发现占位及结构异常（如，肿瘤、狭窄）最有帮助。

单对比造影利用不透射线造影剂充满管腔，显示结构。双重对比造影可获取更详尽图像，患者服用小剂量高密度钡剂覆盖黏膜表面，同时充入气体扩张脏器，以提高对比度。进行双重对比钡剂灌肠时，由检查者注入气体；而在其余检查中，可利用消化道内原有气体，无需充气。所有患者检查时需变换体位，使气、钡在体内恰当分布。可利用透视以跟踪造影剂分布。无论是透视下动态摄影还是X线平片都可用于记录，但动态摄影在评估胃肠运动功能障碍（如环咽痉挛、贲门失弛缓症)时更有价值。

X线造影主要禁忌证是

  • 怀疑穿孔

消化道穿孔为禁忌症，由于游离钡剂对纵隔及腹膜具强烈刺激作用；水溶性造影剂的刺激性较小，可用于可能穿孔患者。老年患者可能难以变换体位，使钡剂及腔内气体恰当分布。

行上消化道X线造影前，患者必须在午夜后确保不进食任何东西（npo）。 钡剂灌肠前一天：患者需遵循明确的流质饮食，下午口服磷酸钠导泻，晚上予比沙可啶栓剂塞肛。其他缓泻剂亦有效。

腹部X线造影检查的并发症很少见。如果中毒性结肠.患者接受钡剂灌肠，可能会发生穿孔。 钡剂滞留所致梗阻可通过术后口服液体或泻剂来预防。

钡剂灌肠

钡剂灌肠可行单对比或双重对比造影。单对比造影钡剂灌肠适用于可能 肠梗阻憩室炎瘘管及巨结肠患者。双重对比造影适用于发现肿瘤。

显示正常解剖结构的双对比钡灌肠
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这张图片显示了正常结肠内的空气和钡的形态。
© Springer Science+Business Media

小肠餐

小肠钡餐检查结合透视，可对小肠进行更加详尽评估。

检查前予患者口服20 mg甲氧氯普胺，以加快对比剂通过。

上消化道检查

上消化道检查宜分为两步进行：首先行双重对比造影检查食管、胃及十二指肠；再用低密度钡剂行单对比检查。

静脉注射0.5 mg胰高血糖素可降低胃张力，有助检查。

灌肠造影

小肠造影（小肠灌肠）能提供更佳小肠影像，但需将一可弯曲、附有气囊导管插至十二指肠。先向导管内注射含钡悬浊液，然后注入甲基纤维素溶液，两者可作为双重对比剂，提高小肠黏膜可视度。肠灌洗术已基本被CT 或 MR 小肠造影取代。

灌肠显示正常的解剖结构
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这些图像显示了使用稀释的钡悬浮液进行的单对比度肠溶检查。空肠局部视图（左）、回肠局部视图（中）和回肠末端局部视图（右）。
© Springer Science+Business Media

腹部CT扫描

通过口服或静脉注射造影剂可使小肠、结肠，及腹腔内其他脏器结构显示更清楚。

结肠CT

CT结肠镜（虚拟结肠镜）利用多探测器CT，结合患者口服造影剂，同时对结肠充气，获得结肠3D及2D影像。高分辨3D影像类可模拟内镜结果，因此得名。通过结肠CT获取理想影像资料，需仔细进行肠道准备，并使结肠充气。同钡剂灌肠情况相同，残留粪便可能类似息肉或肿块。3D肠腔内成像有助于明确病灶，提高诊断可信度。

CT 结肠造影显示正常解剖结构
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© Springer Science+Business Media

CT小肠造影和MR小肠造影

小肠CT可更清晰地显示小肠黏膜；通过多层螺旋CT（MDCT）扫描进行。检查前患者需口服大量（1350 mL）0.1%的硫酸钡溶液。 针对某些特定情况下（如，隐匿性消化道出血小肠肿瘤及慢性缺血），需行双相MDCT增强。

小肠CT及结肠CT已在较大程度上替代了标准小肠造影、小肠灌肠与结肠钡灌检查。

磁共振 (MR) 小肠造影也可以以类似于 CT 小肠造影的方式使用。它通常保留给年轻患者，尤其是患有炎症性肠病的患者，以降低终生辐射暴露风险。MR 小肠造影比 CT 小肠造影贵。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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