X线及其他消化道造影检查

X线及其他造影检查可观察整个消化道（咽部至直肠），对发现占位及结构异常（如，肿瘤、狭窄）最有帮助。

单对比造影利用不透射线造影剂充满管腔，显示结构。双重对比造影可获取更详尽图像，患者服用小剂量高密度钡剂覆盖黏膜表面，同时充入气体扩张脏器，以提高对比度。进行双重对比钡剂灌肠时，由检查者注入气体；而在其余检查中，可利用消化道内原有气体，无需充气。所有患者检查时需变换体位，使气、钡在体内恰当分布。可利用透视以跟踪造影剂分布。无论是透视下动态摄影还是X线平片都可用于记录，但动态摄影在评估胃肠运动功能障碍（如环咽痉挛、贲门失弛缓症)时更有价值。

X线造影主要禁忌证是

怀疑穿孔

消化道穿孔为禁忌症，由于游离钡剂对纵隔及腹膜具强烈刺激作用；水溶性造影剂的刺激性较小，可用于可能穿孔患者。老年患者可能难以变换体位，使钡剂及腔内气体恰当分布。

行上消化道X线造影前，患者必须在午夜后确保不进食任何东西（npo）。 钡剂灌肠前一天：患者需遵循明确的流质饮食，下午口服磷酸钠导泻，晚上予比沙可啶栓剂塞肛。其他缓泻剂亦有效。

腹部X线造影检查的并发症很少见。如果中毒性结肠.患者接受钡剂灌肠，可能会发生穿孔。 钡剂滞留所致梗阻可通过术后口服液体或泻剂来预防。

钡剂灌肠 钡剂灌肠可行单对比或双重对比造影。单对比造影钡剂灌肠适用于可能 肠梗阻、憩室炎、瘘管及巨结肠患者。双重对比造影适用于发现肿瘤。 钡剂灌肠显示结肠壁溃疡 图片 © Springer Science+Business Media 显示正常解剖结构的双对比钡灌肠 隐藏详情 这张图片显示了正常结肠内的空气和钡的形态。 © Springer Science+Business Media

小肠餐 小肠钡餐检查结合透视，可对小肠进行更加详尽评估。 检查前予患者口服20 mg甲氧氯普胺，以加快对比剂通过。

上消化道检查 上消化道检查宜分为两步进行：首先行双重对比造影检查食管、胃及十二指肠；再用低密度钡剂行单对比检查。 静脉注射0.5 mg胰高血糖素可降低胃张力，有助检查。