X线及其他消化道造影检查

腹部的X射线造影检查
X线及其他造影检查可观察整个消化道（咽部至直肠），对发现占位及结构异常（如，肿瘤、狭窄）最有帮助。
单对比造影利用不透射线造影剂充满管腔，显示结构。双重对比造影可获取更详尽图像，患者服用小剂量高密度钡剂覆盖黏膜表面，同时充入气体扩张脏器，以提高对比度。进行双重对比钡剂灌肠时，由检查者注入气体；而在其余检查中，可利用消化道内原有气体，无需充气。所有患者检查时需变换体位，使气、钡在体内恰当分布。可利用透视以跟踪造影剂分布。无论是透视下动态摄影还是X线平片都可用于记录，但动态摄影在评估胃肠运动功能障碍（如环咽痉挛、贲门失弛缓症)时更有价值。
X线造影主要禁忌证是
怀疑穿孔
消化道穿孔为禁忌症，由于游离钡剂对纵隔及腹膜具强烈刺激作用；水溶性造影剂的刺激性较小，可用于可能穿孔患者。老年患者可能难以变换体位，使钡剂及腔内气体恰当分布。
行上消化道X线造影前，患者必须在午夜后确保不进食任何东西（npo）。 钡剂灌肠前一天：患者需遵循明确的流质饮食，下午口服磷酸钠导泻，晚上予比沙可啶栓剂塞肛。其他缓泻剂亦有效。
腹部X线造影检查的并发症很少见。如果中毒性结肠.患者接受钡剂灌肠，可能会发生穿孔。 钡剂滞留所致梗阻可通过术后口服液体或泻剂来预防。
钡剂灌肠
小肠餐
小肠钡餐检查结合透视，可对小肠进行更加详尽评估。
检查前予患者口服20 mg甲氧氯普胺，以加快对比剂通过。
上消化道检查
上消化道检查宜分为两步进行：首先行双重对比造影检查食管、胃及十二指肠；再用低密度钡剂行单对比检查。
静脉注射0.5 mg胰高血糖素可降低胃张力，有助检查。
灌肠造影
小肠造影（小肠灌肠）能提供更佳小肠影像，但需将一可弯曲、附有气囊导管插至十二指肠。先向导管内注射含钡悬浊液，然后注入甲基纤维素溶液，两者可作为双重对比剂，提高小肠黏膜可视度。肠灌洗术已基本被CT 或 MR 小肠造影取代。
腹部CT扫描
通过口服或静脉注射造影剂可使小肠、结肠，及腹腔内其他脏器结构显示更清楚。
结肠CT
CT结肠镜（虚拟结肠镜）利用多探测器CT，结合患者口服造影剂，同时对结肠充气，获得结肠3D及2D影像。高分辨3D影像类可模拟内镜结果，因此得名。通过结肠CT获取理想影像资料，需仔细进行肠道准备，并使结肠充气。同钡剂灌肠情况相同，残留粪便可能类似息肉或肿块。3D肠腔内成像有助于明确病灶，提高诊断可信度。