自身免疫性化生性萎缩性胃炎

内窥镜活检

没有指向这种疾病的特定症状。 最常在患者接受内窥镜检查以评估上腹部不适或不明原因贫血时发现。 内窥镜活检证实了诊断。 应检测血清维生素B12水平。壁细胞抗体通常存在，但并非常规检查。

萎缩性胃炎 隐藏详情 该内窥镜视图显示胃底的萎缩内层。 ASTROLAB/SCIENCE PHOTO LIBRARY

美国胃肠病学协会（AGA） 2020 年胃肠化生管理指南 建议对胃肠病化生患者进行幽门螺旋杆菌 检测和治疗。AGA指南还建议不要对自身免疫性化生性萎缩性胃炎和胃肠化生患者进行常规内镜监测检查。患有萎缩性胃炎和胃化生的胃癌风险增加的患者可以选择接受监测，但应让他们意识到监测的价值低和反复上消化道内镜检查的潜在不良反应。 增加胃癌风险的因素包括

不完全化生

广泛的化生

胃癌家族史

来自韩国、日本、南美等胃癌高发地区的移民

不推荐常规短间隔（1 年内）重复内镜检查和活检，除非基线内镜检查不充分或显示高风险组织学，或者除非患者患胃癌的风险增加。同样，应在患者了解监测的低价值和重复上消化道内镜的潜在不良反应后，决定在 1 年内重复内镜检查。如果共同决策有利于监测，则对偶然发现的胃肠化生的患者进行较长时间间隔（每 3 至 5 年）的内镜监测可能是合理的。对于无肠化生的自身免疫性胃炎患者的监测尚未达成共识。一项指南建议每 3 至 5 年对胃肿瘤进行一次内镜监测，但没有证据表明这是一种经济有效的方法（1)。

欧洲胃肠内镜学会、欧洲螺杆菌和微生物群研究小组、欧洲病理学会和葡萄牙内镜消化学会 2019 update of the guidelines on management of epithelial precancerous conditions and lesions in the stomach 强调在这些患者的内镜评估中使用高清内窥镜和染色内镜。该指南建议晚期萎缩性胃炎或肠化生患者每3年进行一次内镜检查。一项小型纵向研究报告，在一组自身免疫性和多灶性萎缩性胃炎患者中，3年时胃肿瘤的发生率为10%，这些患者在3年时按照指南的建议接受了内窥镜检查（2)。