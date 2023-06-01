旅行者腹泻是由于细菌污染当地水源而发生的胃肠炎。症状包括呕吐和腹泻。主要通过临床诊断。治疗方法是补充液体，有时使用抗生素治疗中度至重度腹泻。
（参见 肠胃炎概述 并查看疾病控制和预防中心的 [CDC] 信息以了解 preparing international travelers for travelers’ diarrhea.)
旅行者腹泻的病因
旅行者腹泻可由任何一种细菌、病毒或寄生虫（较少见）引起。
旅行者腹泻最常见病因 是
产肠毒素Escherichia coli大肠埃希菌 (E. coli大肠杆菌)
大肠杆菌在水净化不充分的地区的供应水中很常见。感染在前往低资源国家的人群中很常见。
诺如病毒感染性胃肠炎是游轮旅行的突出卫生问题。
食物和水均是感染源。旅行者虽可不饮用当地的水，但刷牙时使用清洗不当的牙刷、饮用瓶装饮料时加入当地水制成的冰块、或食物处理不当或用当地水冲洗食物时，仍可能被感染。服用抑胃酸药物者（如，抗酸剂、H2受体阻滞剂和质子泵抑制剂），罹患严重疾病的风险高。
旅行者腹泻的症状和体征
摄入污染食物或水后12～72小时后 ，出现恶心、呕吐、肠鸣音亢进、腹部痉挛及腹泻。病情轻重不等。部分患者出现发热及肌痛。 腹泻很少带血。
绝大多数病例属轻症和自限性，但会发生脱水，特别是在温暖的季节。
旅行者腹泻的诊断
临床评估
无需特异诊断性检查。但发热、严重腹痛和血便提示更严重疾病，需立即进行评估。
旅行者腹泻的治疗
补液
有时使用止泻（抗蠕动）药物
中重度腹泻用抗生素（如环丙沙星、阿奇霉素）
治疗旅行者腹泻的主要手段是补液和kang'fu'xie药物，如洛哌丁胺。12 岁以下儿童的洛哌丁胺剂量根据体重而定。成人的替代品是二苯氧基酯/阿托品。
疑似艰难梭菌或者 大肠杆菌O157:H7 感染的成人不应使用止泻药物（例如，最近使用抗生素、血性腹泻、血红素阳性粪便或发烧腹泻）或儿童，特别是<2岁的儿童，不应使用止泻药物。某些低收入和中等收入国家仍在使用碘氯喹啉，但该药可致神经损害，不应使用。
经验与提示
一般而言，轻度腹泻患者不必使用抗生素。但中重度腹泻（8小时内排稀便 ≥ 3次），伴呕吐、腹部痉挛、发热或血便，需用抗生素。成人推荐用环丙沙星（500 mg po bid，疗程3日）或左氧氟沙星（500 mg po qd，疗程3日）。尽管在某些地区耐药率似乎在上升，尤其是弯曲杆菌对该类药物的耐药性在升高 (Campylobacter)。 亦可选用阿奇霉素（500 mg po qd，疗程3日）或利福昔明（200 mg po tid，疗程3日）。 儿童患者推荐予阿奇霉素5～10 mg/kg po qd，疗程3日。（另见专家小组的 2017年预防和治疗旅行者腹泻指南。)
旅行者腹泻的预防
旅行者应该至安全可靠场所就餐，避免食用街边小摊食物。仅应食用煮熟后还有余热的食物，带皮水果以及密封瓶装碳酸饮料，并不加冰饮用（不法商贩可能在非碳酸类饮料中掺入自来水）；避免食用未煮熟的蔬菜（尤其是在桌上剩下的色拉）。自助餐和快餐店感染危险性高。
如果某些患者的基础疾病使他们特别容易受到旅行者腹泻的影响，则可能需要进行预防。这包括患有炎症性肠病或 HIV 等免疫功能低下的患者、器官移植接受者以及患有严重心血管或肾脏疾病的患者。不可吸收的抗生素利福昔明可用于这些患者的预防。 利福昔明的剂量为每天 3 次口服 200 mg。 以前，氟喹诺酮类药物是开具的；然而，包括肌腱断裂和周围神经病变在内的副作用限制了它们的使用。一些旅行者可能会考虑使用非抗生素次水杨酸铋作为预防的替代方法。
关键点
旅行者腹泻通常是由E. coli肠毒素引起的，但可能涉及病毒、寄生虫和其他细菌。
诊断是临床的，除非出现血性腹泻、发烧或腹痛，否则通常不需要检测。
治疗是补液，通常使用止泻药物，如洛哌丁胺；然而，对于发热或血便患者以及< 2岁的儿童，禁用止泻药物。
旅行者腹泻更严重的患者接受抗生素治疗——成人使用氟喹诺酮，儿童使用阿奇霉素。
预防是最好的措施，需要仔细选择食物和饮料；除免疫功能低下的患者外，不常规使用预防性抗生素。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Centers for Disease Control and Prevention: Preparing international travelers for travelers’ diarrhea
Expert panel: Guidelines for the prevention and treatment of travelers' diarrhea (2017)