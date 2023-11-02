5-ASA可阻断前列腺素及白三烯的生成，对于其他炎症级联反应也有益处。由于5-ASA仅在肠腔内发挥其活性，并且摄入后迅速由近端小肠吸收；故若口服给药，必须采用控释剂型，以推迟吸收。

柳氮磺胺吡啶为该类药物的原型制剂；通过磺胺吡啶的部分基团与5-ASA络合而延缓吸收。该复合物在低位回肠及结肠被肠道细菌裂解，释放5-ASA。 但磺胺基团可致多种副作用（如，恶心、消化不良、头痛等），干扰叶酸吸收，有时还会导致严重不良反应（如，溶血性贫血或粒细胞缺乏症，罕见肝炎、肺炎或者心肌炎）。80%男性患者精子数及活动度可逆性降低。 若服用柳氮磺胺吡啶，应初始小剂量随餐服用（如，0.5 g po bid），剂量及服用次数于数日内逐渐增加至每次1 g～1.5 g qid。患者需每日补充叶酸1 mg po，并且每隔6 ～ 12个月查全血细胞计数和肝功能。罕见有美沙拉嗪导致急性间质性肾炎；若早期发现，多数病变可逆，故建议定期监测肾功能。

5-ASA与其他载体结合的药物，疗效相当，副作用更少。奥沙拉嗪（5-ASA二聚体）和巴柳氮 （5-ASA与另一个无活性复合物结合）可被细菌的偶氮还原酶裂解（作用同柳氮磺胺吡啶）。这些药物主要于结肠激活，对近端小肠疗效稍差。临床研究中尚未显示巴柳氮片剂对女性患者的有效性。奥沙拉嗪有时可致腹泻，尤其全结肠炎患者。逐步增加用药剂量和饮食管理可减轻该问题。

5-ASA 的其他制剂使用延迟释放和/或延长释放涂层来延迟药物的释放，直到进入远端回肠和结肠。延迟释放和延长释放的组合制剂可以每天给药一次；较低的给药频率可能会提高患者服用药物的依从性。所有5-ASA制剂疗效基本相当。

5-ASA 还可用作栓剂或灌肠剂，用于治疗直肠炎和左侧结肠疾病。这些通过直肠给药的制剂对直肠炎和乙状结肠yan的急性期治疗和长期维持治疗均有效，并可增加联合口服5-ASA的疗效。不耐灌肠刺激者可予5-ASA 泡剂。