大多数口腔增生是良性的；它们有多种类型。

口腔增生 良性口腔新生物（刺激性纤维瘤） 这张照片显示慢性刺激引起的口腔新生物。在这种情况下，由于正畸牙套的摩擦，在颊内侧形成了纤维瘤。 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY 鳞状乳头状瘤——普通疣 这个口腔鳞状乳头状瘤的例子是普通疣（寻常疣），表现为舌头表面凸起的圆形肉色病变。 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY 舌鳞状乳头状瘤 这张照片显示了一个疣，表现为舌头下方的带蒂乳头状瘤（外生生长，菜花状）。HPV可能是一个原因。 CLINICA CLAROS/SCIENCE PHOTO LIBRARY 鹅口疮 口腔内可见乳白色斑块，刮掉后可能会出血。这是典型的鹅口疮，是由CandidaCandida感染引起的。 Image provided by Thomas Habif, MD. 舌下腺囊肿 这张照片是一个人嘴里的舌下囊肿(中间)的特写。舌下囊肿是发生在口腔底部的黏液囊肿（通常比发生在口腔其他部位的黏液囊肿大）。舌下囊肿的粘蛋白内容物的来源通常是舌下腺（偶尔也来自下颌下腺导管）。 CLINICA CLAROS/SCIENCE PHOTO LIBRARY 腭隆突 腭环是一种常见的骨质硬块，发生在硬腭中线（通常是双侧的，如图所示）。 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY 下颌隆凸 患者口腔左侧可见下颌骨舌侧良性生长。 © Springer Science+Business Media 粘液滞留囊肿（粘液囊肿，粘液外渗现象） 这张照片显示唇部黏液囊肿，一个良性肿块，由充满粘液的肿胀的囊组成。黏液囊肿通常是波动的，尽管有些触诊感觉较硬。 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY 腭唾液腺多形性腺瘤 多形性腺瘤是最常见的口腔内良性肿瘤。 腭黏膜是最常见的发生部位。 DR. P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY 腮腺唾液腺肿瘤 这名患者有一个巨大的右侧腮腺唾液腺肿瘤。她皮肤上的白色丘疹是因雅司病（一种由极细密梅毒螺旋体亚种 Treponema pallidum subsp pertenue 引起的慢性皮肤感染）偶然发现的。 Image courtesy of K.Mae Lennon and Clement Benjamin via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 良性口腔新生物（刺激性纤维瘤） 这张照片显示慢性刺激引起的口腔新生物。在这种情况下，由于正畸牙套的摩擦，在颊内侧形成了纤维瘤。 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY 鳞状乳头状瘤——普通疣 这个口腔鳞状乳头状瘤的例子是普通疣（寻常疣），表现为舌头表面凸起的圆形肉色病变。 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY 舌鳞状乳头状瘤 这张照片显示了一个疣，表现为舌头下方的带蒂乳头状瘤（外生生长，菜花状）。HPV可能是一个原因。 CLINICA CLAROS/SCIENCE PHOTO LIBRARY 鹅口疮 口腔内可见乳白色斑块，刮掉后可能会出血。这是典型的鹅口疮，是由CandidaCandida感染引起的。 Image provided by Thomas Habif, MD. 舌下腺囊肿 这张照片是一个人嘴里的舌下囊肿(中间)的特写。舌下囊肿是发生在口腔底部的黏液囊肿（通常比发生在口腔其他部位的黏液囊肿大）。舌下囊肿的粘蛋白内容物的来源通常是舌下腺（偶尔也来自下颌下腺导管）。 CLINICA CLAROS/SCIENCE PHOTO LIBRARY 腭隆突 腭环是一种常见的骨质硬块，发生在硬腭中线（通常是双侧的，如图所示）。 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY 下颌隆凸 患者口腔左侧可见下颌骨舌侧良性生长。 © Springer Science+Business Media 粘液滞留囊肿（粘液囊肿，粘液外渗现象） 这张照片显示唇部黏液囊肿，一个良性肿块，由充满粘液的肿胀的囊组成。黏液囊肿通常是波动的，尽管有些触诊感觉较硬。 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY 腭唾液腺多形性腺瘤 多形性腺瘤是最常见的口腔内良性肿瘤。 腭黏膜是最常见的发生部位。 DR. P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY 腮腺唾液腺肿瘤 这名患者有一个巨大的右侧腮腺唾液腺肿瘤。她皮肤上的白色丘疹是因雅司病（一种由极细密梅毒螺旋体亚种 Treponema pallidum subsp pertenue 引起的慢性皮肤感染）偶然发现的。 Image courtesy of K.Mae Lennon and Clement Benjamin via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

慢性刺激可引起牙龈持续性肿块或有凸起。刺激引起的良性增生比较常见，如果必要的话，可以通过外科手术切除。在10～40%人中，牙龈良性增生重新出现是因为刺激仍然存在。有时候这样的刺激，特别是持续了很长一段时间，可导致癌前病变或癌变。

疣可能出现在口腔中 （口腔鳞状乳头状瘤）。如果一个人经常吸吮或咀生长了疣的手指，普通疣（寻常疣）可以感染口部。生殖器疣由人乳头瘤病毒（HPV）引起，也可发生在口腔，通过口交传播。口腔疣可能会自发但缓慢消退（数月或数年）。如果可能，典型的治疗方法是完全手术切除。

口腔念珠菌病（鹅口疮）经常表现为白色、干酪样斑块，紧贴着粘膜，当被揭下时遗留下红色的糜烂块。鹅口疮是最常发生在糖尿病或免疫功能低下以及那些服用抗生素的患者中。

多种囊肿会引起下颌疼痛和肿胀。他们往往是与智齿生长相关，当他们扩大时可能破坏下颌骨相当大的区域。某些类型的囊肿，手术切除后有可能复发。各种类型的囊肿可能在口腔底部发育。通常情况下，进行这些囊肿切除手术，因为它们使吞咽不适或者影响美观。

黏液囊肿（黏液潴留囊肿）和舌下囊肿 是无痛的，良性口腔内肿胀，由唾液腺粘液的囊性或假囊性积聚所致。它们的起源常常是创伤性的。到目前为止，最常见的病变是黏液囊肿，最常发生在下唇外侧，由于粘膜下存在黏液外溢，常呈淡蓝色半透明。它们通常是由于不小心咬破（下）嘴唇，当一个小唾液腺的唾液流受阻时发生。大多数黏液囊肿会在一到两周内自行消除。舌下囊肿是口腔底部大的，通常呈蓝色的黏液囊肿。治疗方法是手术切除。

腭隆凸是在硬腭的中线（上颌隆突）或下颌骨的内面（下颌隆突）的圆形骨状突起。这种硬增生常见但无害。即使增生较大也可以不用管它，除非它在饮食时令人受伤或需要戴假牙覆盖那个区域。

加德纳综合征是一种家族性腺瘤性息肉病，是一种表现为多发性直结肠息肉的胃肠道遗传性疾病，这类患者通伴随多发性口腔骨瘤，临床上可能表现为多个圆形病损，好发于身体及下颌角。

角化棘皮瘤是在嘴唇或太阳暴露区域形成的增生，如面部、前臂和手。 角化棘皮瘤通常其完整大小在1或2个月内达到最大面积约直径1〜3厘米或以上，然后再过几个月后开始萎缩，并最终可能会消失，无需治疗。有时，所有的角化被认为是癌变，但一些专家现在认为那些没有规模减少是低级别癌病变，目前建议对这些病灶活检或切除。一些病理学家认为角化棘皮瘤是鳞状细胞癌的早期变体（1）。

牙瘤为牙齿形成细胞的过度增生导致，看起来像小的畸形的额外牙齿。在儿童，他们可能以正常牙齿萌出的方式存在。在成人中，他们可能会挤推出牙齿不成一条线。大的牙源性肿瘤也可能导致上颌骨或下颌骨增大。通常通过手术进行移除。

涎腺肿瘤多为良性，生长缓慢，无痛。通常为单个结节位于皮肤或口腔黏膜下，质软、可移动。有时候，当中空和液体充满时，他们是牢固的。最常见的类型是良性多形性腺瘤（混合瘤），主要发生在年龄>40岁的女性中。多形性腺瘤可以发展为恶性的，并可以通过手术切除。除非完全除去，这类肿瘤可能复发。其他类型的良性肿瘤通过手术切除，则不太可能发展为恶性肿瘤或者复发。