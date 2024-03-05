慢性胰腺炎是胰腺的持续性炎症，导致胰腺发生纤维化和导管狭窄的永久性结构破坏，从而出现胰腺内、外分泌功能障碍（胰腺功能不全）。大量饮酒和吸烟是两个主要危险因素。 腹痛是大多数患者的主要症状。诊断主要依靠影像学检查和胰腺功能检查。治疗主要包括控制疼痛和处理胰腺功能不全。

（参见 胰腺炎概述、急性胰腺炎）。

炎症和胰腺再发性损伤引起的纤维化是慢性胰腺炎的标志，但需要与衰老过程和糖尿病性胰腺炎引起的纤维化区分开。

慢性胰腺炎可导致胰腺实质钙化、导管内结石形成或两者兼有，还可导致胰腺萎缩。

慢性胰腺炎的发病机制 慢性胰腺炎的发病机制尚不明确。已提出一些机制。 结石和管腔阻塞理论 认为蛋白质-碳酸氢盐失衡，富含蛋白质的栓子形成并阻塞导管，最终引起疾病。这些栓子可能钙化，最终在胰管内形成结石。如为慢性梗阻，持续的炎症反应将导致纤维化，胰腺导管扭曲，狭窄与萎缩。若干年后，进行性纤维化和萎缩将导致胰腺外分泌和内分泌功能丧失。 坏死 - 纤维化假说 认为急性胰腺炎 反复发作伴坏死是导致慢性胰腺炎发病的关键。数年后，随愈合过程，胰腺坏死组织被纤维化组织替代，导致慢性胰腺炎。这一假设已经演变成 急性胰腺炎哨病事件 （SAPE）模型。SAPE 模型提出，急性胰腺炎的初次发作会导致胰腺过敏（1）。敏感的胰腺更容易受到轻微压力源（酒精、烟草）的影响，这些压力源可能导致复发性急性胰腺炎，而类似的压力源不会导致 SAPE 之前发生急性胰腺炎。 在更晚期的慢性胰腺炎中，会出现神经鞘肥大和神经周围炎症，并可能导致慢性疼痛。 发病机制参考 1.Whitcomb DC: Central role of the sentinel acute pancreatitis event (SAPE) model in understanding recurrent acute pancreatitis (RAP): Implications for precision medicine.Front Pediatr 10:941852, 2022.doi: 10.3389/fped.2022.941852

慢性胰腺炎的并发症 当脂肪酶和蛋白酶的分泌减少到正常值的10%以下时，患者会出现吸收不良。特征为脂肪泻，粪便油腻，甚至带有油滴，常浮于水面，难以冲入下水道。 严重情况下，也可能发生营养不良、体重下降和脂溶性维生素（A、D、E、K）吸收不良。 葡萄糖不耐症随时可能出现，但明显的糖尿病（胰源性糖尿病或3c型糖尿病）通常发生在慢性胰腺炎病程晚期。患者也有 低血糖的风险，由于胰腺alpha细胞缺失，导致无法产生胰高血糖素（一种负反馈调节激素）。 慢性胰腺炎的其他并发症包括 假性囊肿的形成

胆管或十二指肠梗阻

胰管破裂（断裂）（导致腹水 或 胸腔积液)

脾静脉血栓形成（可导致 胃静脉曲张)

胰腺附近动脉假性动脉瘤或假性囊肿 慢性胰腺炎患者 胰腺腺癌的风险增加, 遗传性和热带性胰腺炎患者风险似最高。

慢性胰腺炎的症状和体征 腹痛和胰腺功能不全是慢性胰腺炎的主要表现。慢性胰腺炎的早期，胰腺发生明显影像学结构异常前，患者可有疼痛。疼痛是慢性胰腺炎的主要症状，见于大多数患者。通常为餐后痛，上腹痛，坐起或前倾可部分缓解疼痛。最初表现为阵发性疼痛，后为持续性疼痛。 大约10～15％患者无疼痛，表现为吸收不良症状。胰腺功能不全的临床表现包括肠胀气、腹胀、脂肪泻、营养不良、体重减轻和疲劳。