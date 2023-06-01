纤维丝免疫样肾小球疾病

肾脏组织活检

实验室数据可提示诊断，但确诊仍需肾活检。如果存在肾病综合征，做和其他肾病综合征患者同样的检查。

通常尿液检查显示混合性肾炎综合征和肾病综合征表现。

血清C3和C4有时是降低的。

活检组织在光镜下显示系膜扩张伴无形嗜酸性物质沉积以及轻度的系膜细胞增多。 光镜下也存在许多其他改变（如新月体形成、膜增生性形态）。刚果红染色中淀粉样蛋白是阴性的。免疫染色显示沉积区域有IgG和C3，有时可见κ和λ轻链。

电镜显示细胞外、伸长的、不分支的微纤维或微管组成的小球内沉积物。微纤维和微管的直径变化从20～30nm以上不等。在免疫样肾小球肾炎，微纤维和微管的直径变化从30～50nm以上不等。与此相反，在淀粉样变性，纤丝是8至12nm。

触须样免疫肾小球病 图片 Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org).

一些专家根据沉积物中微管（与更小的微纤维对立）结构的表现来区别免疫多聚体及微纤维肾小球疾病；其他专家根据是否存在系统性疾病进行区别。例如，淋巴增生性障碍，单克隆丙种球蛋白病，冷球蛋白血症，或系统性红斑狼疮可能考虑免疫性肾小球肾炎。