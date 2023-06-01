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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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肾炎综合征概论

作者：Frank O'Brien, MD, Washington University in St. Louis
已审核/已修订 6月 2023
看法 进行患者培训

肾炎综合征定义为血尿、不同程度蛋白尿、尿沉渣镜检发现异形红细胞（RBC）及红细胞管型。通常具有 1种以下表现：水肿、高血压、血肌酐水平的升高和少尿。 肾炎综合征有原发性和继发性两种原因。 诊断主要基于病史和体格检查，有些时候也依据于肾活检。治疗和预后根据病因而有所不同。

    (参见肾小球疾病概论。）

    肾炎综合征是肾小球炎症（肾小球肾炎）的一种表现且可以发生于任何年龄。其病因可因年龄而有所不同（见表按年龄和表现分类的肾小球疾病），发生机制因病因而异。综合征可为：

    • 急性（血清肌酐升高超过数周或更短）

    • 慢性（肾功能不全数年后出现）

    肾炎综合征也可能为

    • 原发性（特发性）

    • 继发性

    表格
    表格

    肾小球肾炎的病因

    类型

    示例

    原发性

    特发性

    纤维丝免疫样肾炎

    特发性新月体性GN

    IgA肾病

    膜增生性GN

    继发性

    细菌*

    A组beta链球菌感染

    支原体感染

    脑膜炎奈瑟菌感染

    伤寒沙门菌感染

    葡萄球菌感染 （特别是细菌性心内膜炎

    肺炎链球菌感染

    内脏脓肿大肠埃希菌 假单胞菌属变形杆菌克雷伯杆菌, 或 梭菌属 ）

    寄生虫性*

    疟疾恶性疟原虫疟疾疟原虫

    血吸虫病（由于曼氏血吸虫

    病毒*

    柯萨奇病毒感染

    巨细胞病毒感染

    Epstein-Barr病毒感染

    乙型肝炎病毒

    丙型肝炎

    带状疱疹

    麻疹

    腮腺炎

    水痘

    其他感染及感染后因素

    真菌（白色念珠菌（Candida albicans念珠菌属），粗球孢子菌 Coccidioides immitis球霉菌

    立克次体感染

    系统性风湿病

    嗜酸性肉芽肿性多血管炎

    肉芽肿性多血管炎

    IgA相关的血管炎

    显微镜下多血管炎

    结节性多动脉炎

    SLE

    药物导致

    SLE（由肼苯哒嗪或普鲁卡因酰胺导致）

    溶血尿毒综合征（奎宁、顺铂、吉西他滨、丝裂霉素C）

    血液病

    混合性IgG-IgM冷球蛋白血症

    血清病

    血栓性血小板减少性紫癜-溶血尿毒综合征

    肾小球基底膜疾病

    肺出血-肾炎综合征

    遗传性疾病

    Alport综合征

    薄基底膜肾病

    *感染及感染后因素。

    GN = 肾小球肾炎；IgA = 免疫球蛋白A；IgM = 免疫球蛋白M；SLE = 系统性红斑狼疮。

    急性肾小球肾炎

    感染后肾小球肾炎是急性肾小球肾炎的典型表现，但这种情况也可能由其他的肾小球疾病和系统性疾病如结缔组织疾病及血液系统疾病所导致（见表肾小球肾炎的原因）。

    急进性肾小球肾炎 （RPGN）是急性肾小球肾炎由炎症的继发结局（新月体）所致，其中有许多原因。RPGN是一种病理学诊断。

    慢性肾小球肾炎

    慢性肾小球肾炎与急性肾小球肾炎的表现相似，但进展缓慢，且可能表现为轻到中度的蛋白尿。例如

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    版权所有 © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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