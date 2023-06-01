看法 进行患者培训
肾炎综合征定义为血尿、不同程度蛋白尿、尿沉渣镜检发现异形红细胞（RBC）及红细胞管型。通常具有 ≥1种以下表现：水肿、高血压、血肌酐水平的升高和少尿。 肾炎综合征有原发性和继发性两种原因。 诊断主要基于病史和体格检查，有些时候也依据于肾活检。治疗和预后根据病因而有所不同。
(参见肾小球疾病概论。）
肾炎综合征是肾小球炎症（肾小球肾炎）的一种表现且可以发生于任何年龄。其病因可因年龄而有所不同（见表按年龄和表现分类的肾小球疾病），发生机制因病因而异。综合征可为：
急性（血清肌酐升高超过数周或更短）
慢性（肾功能不全数年后出现）
肾炎综合征也可能为
原发性（特发性）
继发性
表格
肾小球肾炎的病因
表格
肾小球肾炎的病因
类型
示例
原发性
特发性
特发性新月体性GN
继发性
细菌*
内脏脓肿 （大肠埃希菌 、假单胞菌属、变形杆菌、 克雷伯杆菌, 或 梭菌属 ）
寄生虫性*
疟疾（恶性疟原虫，疟疾疟原虫）
血吸虫病（由于曼氏血吸虫）
病毒*
其他感染及感染后因素
真菌（白色念珠菌（Candida albicans、念珠菌属），粗球孢子菌 Coccidioides immitis（球霉菌）
系统性风湿病
药物导致
SLE（由肼苯哒嗪或普鲁卡因酰胺导致）
溶血尿毒综合征（奎宁、顺铂、吉西他滨、丝裂霉素C）
血液病
血清病
肾小球基底膜疾病
遗传性疾病
*感染及感染后因素。
GN = 肾小球肾炎；IgA = 免疫球蛋白A；IgM = 免疫球蛋白M；SLE = 系统性红斑狼疮。
急性肾小球肾炎
慢性肾小球肾炎
慢性肾小球肾炎与急性肾小球肾炎的表现相似，但进展缓慢，且可能表现为轻到中度的蛋白尿。例如