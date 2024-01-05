导尿管相关性尿路感染（CAUTI）是指当留置导尿管放置超过2个日历日时进行阳性培养的尿路感染（UTI）。留置导尿管患者易发生菌尿和尿路感染。患者可无明显症状或可发生败血症。可依据相关症状做出诊断。在旧导管移除，新导管插入后可进行尿液分析和培养。最有效的预防措施是尽量减少不必要的导管插入和尽早拔除导管。
(参见 尿路感染(UTIs)介绍。）
细菌可通过导管插入、导管内腔、或外周进入膀胱。导管外周与尿路上皮之间可形成一层生物膜。细菌可进入该生物膜内，使其免于尿液冲刷、宿主防御、和抗生素的作用，从而难以被清除。即使导管插入和护理完全无菌，导管留置期间每天出现严重菌尿的可能性仍约为5% (1)。在出现菌尿的患者中，高达 24％ 的患者会出现有症状的尿路感染（2、3）。很少出现脓毒血症。
尿路感染的危险因素包括长时间留置导管、女性、糖尿病患者、打开封闭系统、未达标准的无菌措施。膀胱留置导管也易诱发真菌性尿路感染。
在女性患者，尿路感染也可发生于导管移除后。
参考文献
1.Warren JW, Platt R, Thomas RJ, et al: Antibiotic irrigation and catheter-associated urinary-tract infections.N Engl J Med 299(11):570-573, 1978.doi: 10.1056/NEJM197809142991103
2.Saint S: Clinical and economic consequences of nosocomial catheter-related bacteriuria.Am J Infect Control 28(1):68-75, 2000.doi: 10.1016/s0196-6553(00)90015-4
3.Leuck AM, Wright D, Ellingson L, et al: Complications of Foley catheters--Is infection the greatest risk?J Urol 187(5):1662-1666, 2012.doi: 10.1016/j.juro.2011.12.113
导管相关性尿路感染的症状和体征
导管相关性尿路感染的诊断
导管相关性尿路感染的治疗
抗生素
无症状，低危患者不治疗。症状者和高危病人予抗感染治疗和支持疗法。治疗开始时，应更换导管。经验性抗生素的选择与 急性肾盂肾炎一样有时万古霉素加入治疗方案。随后根据培养和药敏结果，选择最窄谱活性的抗生素。最佳持续时间没有很好地明确，但是7至14天是合理的，患者有满意的临床反应，包括全身表现缓解。
近期拔除导尿管后无症状但尿液培养结果诊断尿路感染的患者应该根据培养结果进行治疗。治疗的最佳持续时间尚不清楚。
导管相关性尿路感染的预防
最有效的预防措施是尽量减少不必要的导尿和尽早拔除导管。严格无菌操作及保持封闭的排泄系统同样可减少感染的危险。多久甚至是否每日更换留置导管尚未知。间歇性导尿比使用留置导管的风险较小，可能时应采用。预防性抗生素治疗和涂抗生素导管不再推荐应用于长期留置导尿患者。尿路感染是美国国家医疗保健安全网络 (NHSN) 报告的最常见的医疗保健相关感染类型，减少尿路感染的策略是美国疾病控制与预防中心 (1）。
预防参考文献
1.Centers for Disease Control and Prevention: Catheter-associated urinary tract infections (CAUTI).访问时间：2023年11月2日。
关键点
长期使用留置导尿管的膀胱会增加菌尿的风险，虽然通常无症状。
UTI症状可表现全身性（如发热，精神状态改变，BP下降），并很少或根本没有尿路感染的典型表现。
对有症状或败血症危险倾向的患者进行尿液分析和培养（如，免疫缺陷患者）。
治疗与其他复杂尿路感染相似。
只要有可能，应避免使用导管或一有机会予以拔除。