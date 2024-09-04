排尿不适是排尿疼痛或不适，典型表现是剧烈的烧灼样感觉。一些疾病可出现膀胱上或会阴部疼痛。排尿不适在女性最为常见，但男性也同样受影响，可发生于任何年龄。
排尿困难的病理生理学
排尿困难的病因
典型情况下，排尿不适由尿道或膀胱炎症引起，尽管会阴病变（如外阴阴道炎或单纯疱疹病毒感染）受尿液刺激后也可产生疼痛。大多数病例由感染引起，但有时非感染性炎症疾病也可引起（见表一些引起排尿困难的原因）。有些患者在食用某些食物或饮料后会出现排尿困难。常见的刺激物包括酒精、咖啡因，以及辛辣或酸性食物（例如，柑橘类水果）。
整体来讲，最常见排尿不适的原因是：
膀胱炎
性传播感染疾病（STI）引起的尿道炎
排尿不适的原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
感染性疾病*
宫颈分泌物
不安全性行为史
STI检查
典型尿频、尿急
有时血性或恶臭性尿液
膀胱触痛
临床评估，可做或不做尿液分析，除非有红色报警†发现
附睾触痛、肿胀
临床评估
前列腺增大、触痛
常有梗阻性症状病史
临床评估
可见尿道分泌物
不安全性行为史
STI检查
阴道分泌物
阴唇及阴道口红斑
临床评估、尿液分析、尿培养以除外尿路感染
置管收集尿液以减少标本污染
炎症疾病
接触刺激剂或过敏原（如杀精剂、润滑剂、橡胶避孕套）、膀胱异物、寄生虫、结石、化疗（环磷酰胺）及放疗
外部炎症
临床病史
家族史
临床评估
尿液分析
泌尿道及盆腔影像学检查
慢性症状
无其他常见病因
前驱消化系或关节症状、或两者均有
皮肤、黏膜病变
临床评估
STI检查
其他
绝经后的（包括药物、手术或放射线所致的雌激素不足）
阴道皱褶萎缩或红斑
临床评估
长期症状
通常有血尿，无脓尿或感染
膀胱镜检查、尿液细胞学检查
*常见病原包括非性传播细菌（通常是大肠埃希菌、葡萄球菌、 肠球菌 、 克雷伯杆菌和变形杆菌 ）及性传播病原体（淋病奈瑟菌 gonorrhoeae,、沙眼衣原体,、溶尿脲原体、阴道毛滴虫和单纯疱疹病毒）
†红色警报指发热、侧腹疼痛或压痛、近期泌尿生殖器器械置入、免疫缺陷患者、反复发作、已知的泌尿系异常及男性。
GI=胃肠道；STI=性传播感染疾病；UTI=尿路感染。
排尿困难的评估
病史
现病史应包括症状的持续时间及既往有无类似病史。重要的伴随症状包括发热、腰痛、尿道或阴道分泌物及膀胱激惹征（尿频、尿急）或梗阻（排尿踌躇、排尿滴沥）。 还应询问病人尿液是否为血样、云絮状、恶臭性及任何分泌物的性质（如稀薄如水样或脓性黏稠样）。医生还应询问病人最近是否有不安全性行为、是否使用了可能有会阴刺激的物品、是否有尿路器械使用史（如膀胱镜检查、尿道置管、手术）及是否怀孕。
系统回顾需寻找可能病因相关的症状，包括背痛、关节痛、眼干涩（结缔组织疾病）及消化系统症状，如腹泻（反应性关节炎）。也有必要检查可能引起症状的食物或饮料。
既往史需注意既往泌尿系感染（包括儿童期）及任何已知的泌尿系异常， 包括 先天性泌尿道异常 肾结石。对任何潜在的感染性疾病，免疫缺陷病史（包括HIV感染）或近期住院史都是很重要的。
体格检查
危险信号
要特别注意以下情况：
发热
腰痛或腰部触痛
最近的器械使用史
有糖尿病或免疫功能低下状态
反复的发作（包括频繁的儿童期的感染）
已知的泌尿系异常
男性
临床表现解析
一些发现极有提示性（见表一些引起排尿困难的原因）。年轻、健康女性出现排尿不适及明显的膀胱刺激征，膀胱炎是最可能的原因。可见的尿道或宫颈分泌物提示STI。脓性黏稠分泌物提示淋病奈瑟菌感染。稀薄水样分泌物提示非淋病奈瑟菌感染。视诊即可见到阴道炎及单纯疱疹病毒感染引起的溃疡。对于男性，有前列腺触痛提示前列腺炎，附睾触痛、肿胀提示附睾炎。
其他发现也有帮助，但往往无法确诊。例如，有外阴阴道炎的女性可能同时合并泌尿系感染（UTI）或其他原因的排尿困难。根据症状诊断UTI对中老年人不太准确。
在有警示症状的病人中，提示感染的发现往往更加有可能。发热、腰痛或两者都有提示伴随的 肾盂肾炎。频繁的泌尿系感染应怀疑有无潜在的解剖学异常或免疫缺陷状态。住院或器械置入后的感染往往提示非典型的或耐药的病原菌感染。
检查
无单一的检查方法被一致接受。很多临床医生不做任何检查（甚至不做尿液分析）就对有排尿不适、尿频、尿急但无报警发现的健康女性按推定的设想使用抗生素治疗膀胱炎。其他医生对每人收集清洁中段尿标本做尿液分析和尿培养检查。建议对具有多重耐药菌感染危险因素的患者进行尿培养。有些医生在试纸法检查发现白细胞（WBCs）时才予以尿培养检查。在育龄妇女，需做尿妊娠试验（妊娠期的尿路感染需引起注意，因为它可增加早产或胎膜早破的风险）。出现阴道分泌物需行湿涂片检查。许多临床医生定期获取宫颈（女性）或尿道（男性）分泌物样本进行STI检测（淋球菌和衣原体培养或聚合酶链式反应[PCR]），因为许多感染患者没有典型的表现。
尿培养结果>105细菌集落形成单位（CFU）/mL，提示细菌感染。在有症状的病人中，有时低至102～103CFU/ml也提示感染。培养结果阴性但存在白细胞是非特异性的，可提示性传播疾病感染、外阴阴道炎、前列腺炎、结核（TB）、肿瘤、间质性肾炎或其他原因。尿白细胞阴性、尿培养阴性，但尿红细胞阳性，可能由于癌症、结石、异物、肾小球疾病或近期泌尿系器械置入。
膀胱镜及泌尿系影像学检查适用于梗阻、解剖学异常、癌及对抗生素治疗无反应的、有反复发作症状的及非感染性血尿的病人。 反复发生下尿路感染 或多重细菌感染的男性应考虑复发性直肠膀胱瘘。妊娠病人、男性、老年病人及有长期或反复发作表现的病人需要密切关注及更详细的探查。
治疗排尿困难
治疗针对病因。如果检查结果及尿液分析未提示明确原因，许多医师对没有警示表现的排尿困难的女性不予治疗。如果决定对膀胱炎进行经验性治疗，建议使用为期三天的甲氧苄啶/磺胺甲噁唑、呋喃妥因或磷霉素治疗。 因为喹诺酮类药物可引起肌腱病变，所以在此种情况下，氟喹诺酮不用于非复杂性尿路感染（UTIs）;为避免耐药，只有在不能使用其他药物或严重感染时才应使用氟喹诺酮类药物。 一些临床医生对男性性传播感染（STI）进行了推定治疗，但发现类似的不显著现象；其他临床医生等待STI检测结果，尤其是在可靠的患者中。
间质性膀胱炎/膀胱疼痛综合征的治疗 包括非药物行为干预、口服药物、膀胱灌注、泌尿外科手术和大型手术（1）。
对于急性不能耐受的膀胱炎所致排尿不适者，发作初的24～48小时内予以口服非那吡啶、每次100～200mg，一天3次，用于缓解一定程度症状。该药能使尿液变成橘红色，使内裤染色；因此患者应该注意不要与感染或血尿加重相混淆。复杂性尿路感染需要10～14天的抗生素治疗，尤其是对革兰氏阴性菌（特别是大肠埃希杆菌）有效的抗生素。
治疗参考文献
1.Clemens JQ, Erickson DR, Varela NP, et al: Diagnosis and treatment of interstitial cystitis/bladder pain syndrome.J Urol 208(1):34-42, 2022.doi: 10.1097/JU.0000000000002756
关键点
排尿不适并不总是由膀胱感染引起。
还应考虑STIs和癌症。