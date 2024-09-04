现病史应包括症状的持续时间及既往有无类似病史。重要的伴随症状包括发热、腰痛、尿道或阴道分泌物及膀胱激惹征（尿频、尿急）或梗阻（排尿踌躇、排尿滴沥）。 还应询问病人尿液是否为血样、云絮状、恶臭性及任何分泌物的性质（如稀薄如水样或脓性黏稠样）。医生还应询问病人最近是否有不安全性行为、是否使用了可能有会阴刺激的物品、是否有尿路器械使用史（如膀胱镜检查、尿道置管、手术）及是否怀孕。

系统回顾需寻找可能病因相关的症状，包括背痛、关节痛、眼干涩（结缔组织疾病）及消化系统症状，如腹泻（反应性关节炎）。也有必要检查可能引起症状的食物或饮料。

既往史需注意既往泌尿系感染（包括儿童期）及任何已知的泌尿系异常， 包括 先天性泌尿道异常 肾结石。对任何潜在的感染性疾病，免疫缺陷病史（包括HIV感染）或近期住院史都是很重要的。