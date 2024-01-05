真菌性尿路感染主要累及膀胱和肾脏。

(参见 尿路感染(UTIs)介绍。）

念珠菌属 Candida是人类的正常共生菌，但也是最常见的病因。Candida念珠菌定植和感染有区别，后者产生组织反应。所有侵袭性真菌（如 新型隐球菌, 曲霉菌 种属p, 毛霉科 种属, 荚膜组织胞浆菌, 芽生菌 种属, 粗球孢子菌)均可感染肾脏，作为全身性或播散性真菌感染的一部分。若其单独出现也表示感染。

下尿路感染（UTI）Candida念珠菌多发生于留置导尿管情况下，特别是应用抗生素治疗之后，虽然念珠菌感染和细菌感染经常同时发生。C. albicans 白色念珠菌性前列腺炎有时可发生于糖尿病患者，但更常见于器械操作后。

肾脏念珠菌病通常起源于胃肠道，多由血源性扩散而来。上行性感染也可来源于肾脏造瘘的管道、其它永久性留置装置和支架。高危患者为糖尿病和肿瘤、艾滋病、化疗或使用免疫抑制剂导致的免疫低下者。这些高危住院患者中念珠菌血症的主要来源是血管内留置导管。肾移植结合了长期留置导管、应用支架、使用抗生素、吻合处渗漏、梗阻和免疫抑制治疗等多种因素，也使罹患念珠菌感染的危险度增加。

念珠菌感染的并发症包括气肿性膀胱炎或肾盂肾炎，肾盂内、输尿管、膀胱内真菌球。膀胱内可形成粪石。可引起上尿路或下尿路梗阻，肾乳头坏死，肾内和肾周脓肿形成。虽有肾功能下降，很少发生严重的肾衰竭除非出现肾后梗阻。

真菌性尿路感染的症状和体征 大部分念珠菌尿症患者没有症状。在男性患者中，念珠菌属能否引起症状性尿道炎（轻度尿道瘙痒、排尿困难、水样分泌物）尚无定论。女性患者中念珠菌性尿道炎很少引起排尿困难，但可因尿流与发炎的尿道口周围组织接触而发生排尿困难。 在下尿路感染，念珠菌 性膀胱炎可引起尿频、尿急、排尿困难和耻骨上区痛。血尿常见。糖尿病控制不良的患者中可发生气尿和气肿性膀胱炎。真菌球或软结石可造成尿道阻塞的症状。 血源性肾脏念珠菌病患者大多缺少肾脏相关症状，但存在对抗生素无效的发热、念珠菌尿和无法解释的肾功能恶化。上行性感染多在输尿管和肾盂产生真菌球组分，造成血尿和梗阻。少数情况下会发生肾乳头坏死或肾内或肾周脓肿，引起疼痛、发热、高血压、和血尿。 患者也可出现其他部位（中枢神经系统、皮肤、眼、肝、脾）念珠菌病的临床表现。

真菌性尿路感染的诊断 尿培养

组织反应的证据（膀胱炎）或肾盂肾炎 Candida尿路感染(UTI)有易感因素，UTIs的症状及念珠菌血症的患者可诊断念珠菌性UTI。Candida男性患者，在排除其他引起尿道炎的因素后，才考虑念珠菌感染。 诊断Candida念珠菌UTI需通过培养确定，通常为尿培养。目前尚不清楚念珠菌尿到何程度能真正反映念珠球菌UTI而不是单纯的定植或污染。鉴别念珠菌的感染与定植往往需要组织反应的证据。 通常在有念珠菌尿且出现膀胱炎症或刺激症状、脓尿证据的高危患者中诊断膀胱炎。膀胱镜和肾脏、膀胱超声检查可有助于检测软结石和梗阻。 肾念珠菌病 患有念珠菌病、真菌球排出或有危险因素（尤其是发烧）的患者应考虑。严重的肾衰竭提示肾后梗阻。尿路影像学检查可有助于评估受累程度。李斯特菌的血培养多为阴性。 出现无法解释的念珠菌尿时需评估尿路结构异常情况。

真菌性尿路感染的治疗 只对有症状或高危因素的患者进行治疗

氟康唑或针对耐药菌予两性霉素B;有时加氟胞嘧啶 导管的真菌定植无需治疗。无症状性念珠菌尿极少需要治疗。以下情况下出现的念珠菌尿需要治疗： 有症状的患者

中性粒细胞缺乏患者

接受肾移植患者

正进行泌尿外科操作的患者 若有可能，应拔除尿道支架和Foley导尿管。对于有症状的膀胱炎，氟康唑200毫克口服1次/天进行治疗。对于肾盂肾炎选择氟康唑200～400mg 口服每日一次。在这两个病例中治疗应维持2周。对于对氟康唑有耐药性的真菌，建议使用两性霉素B。 对难治性肾盂肾炎，若肾功能正常予氟胞嘧啶25mg/kg po qid；若肾功能异常，剂量应根据肌酐清除率进行调整（见抗真菌药物)。 氟胞嘧啶可有助于根除非-白色念珠菌引起的念珠菌尿，但该药作为单一用药时可能会较快出现耐药性。应用两性霉素B治疗膀胱刺激症状可能暂时性清除念珠菌尿，但不再作为膀胱炎或肾盂肾炎的治疗指征。即使对念珠菌尿有显著疗效的局部或全身抗真菌疗法，复发仍较常见，并且这种可能性会因导尿管的持续使用而增加。用伏立康唑治疗尿路感染的临床经验不足。