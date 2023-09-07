间质性膀胱炎是膀胱的非感染性炎症，能导致疼痛（耻骨上、骨盆和腹部）、尿频、尿急伴尿失禁。诊断主要结合病史、膀胱镜、活检检查并排除其他疾病。经过治疗多数患者能改善症状但很少治愈。治疗方法包括饮食改变、膀胱训练、戊聚糖、止痛剂和膀胱内疗法。

(参见排尿概要。）

间质性膀胱炎的发生率尚不清楚，但较以往认识的要更常见，而且可能是其他一些临床症状的基础（如慢性骨盆疼痛）。白人更易感，90%病例为女性。

病因不清楚，但病理生理学机制可能与尿道保护性黏蛋白的丢失，尿钾和其他物质渗透入膀胱壁，感觉神经激活以及平滑肌损伤相关。肥大细胞可能起介导作用但其机制不明确。

间质性膀胱炎的症状和体征 间质性膀胱炎起初没有症状，但经过数年膀胱壁的损伤后，症状逐渐出现并加重。耻骨上和骨盆压力或疼痛的出现常伴有尿频（每天多达60次）或尿急。这些症状随着膀胱充盈而加重，随排尿而减轻；一些患者在排卵期、经期、季节性过敏、身体或精神压力、性交时症状加重。 含钾量高的食物（如柑橘类水果、巧克力、含咖啡因的饮料、西红柿）可以使病情恶化。烟草、酒精和辛辣食物也可加重症状。如果膀胱壁瘢痕化，会造成膀胱的顺应性和容量下降，导致尿急和尿频。

间质性膀胱炎的诊断 临床评估

膀胱镜检查，必要时活检 诊断可由症状提示，但要先通过检查排除其他引起相似症状的常见疾病（如尿路感染、骨盆炎性疾病、慢性前列腺炎或前列腺痛、憩室炎）。 膀胱镜是必要的，有时能显示良性膀胱溃疡；活检 可以排除膀胱肿瘤。 用标准化症状量表或膀胱内灌注氯化钾（钾敏感性试验）期间对症状进行评估能提高诊断的准确性，但不做为常规方法。

间质性膀胱炎的治疗 生活方式改变

膀胱训练

药物（例如，戊聚糖多硫酸钠、三环类抗抑郁药、非甾体抗炎药 [NSAIDs]、二甲亚砜滴注）

手术最后选择 改变生活方式 多达90%患者治疗后症状有所改善但治愈可能小。鼓励认识和避免潜在诱因，如烟草、酒精、高钾食物和辛辣食物。 治疗的选择 除了改变生活方式，如有必要，还要进行膀胱训练、药物治疗、膀胱内治疗和手术。 减轻压力和生物反馈干预（可加强盆底肌，如凯格尔体操）可能有效。目前没有一种治疗被明确证实有效，但考虑手术之前，一般推荐至少联合≥2种非手术治疗的措施。 药物治疗 最常用的口服药物是戊聚糖多硫酸钠；每天 3 次口服 100 毫克剂量可能有助于恢复膀胱的保护性表面衬里。 2~4个月内可能没有明显改善。 膀胱内灌注15mL含100mg戊聚糖或40,000单位肝素加80mg利多卡因和3mL碳酸氢钠的溶液，对口服药物治疗无效的患者可能有用。标准剂量的三环类抗抑郁药和非甾体抗炎药可以缓解疼痛。抗组胺药可能通过直接抑制肥大细胞或阻止过敏触发因素而有所帮助。 通过导管将二甲基亚砜滴入膀胱并保留15分钟可以减少P物质及促使肥大细胞形成颗粒；50mL每周一次或每周二次持续6～8周（必要时可重复进行），约1/2患者症状缓解。 卡介苗 (BCG) 和透明质酸的膀胱内滴注正在研究中。 手术和其他治疗措施 膀胱水疗法、膀胱镜Hunner溃疡切除术、骶神经根（S3）刺激法对部分患者可能有用。 手术(如膀胱部分切除术、膀胱增大术、新膀胱重建术和尿改道)是所有其他治疗都难以忍受的疼痛患者的最后手段。结果不能预测，部分患者症状持续存在。