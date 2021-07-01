当一种药物的潜在弊处大于益处时，这种药物是不合适的。药物使用不当包括

选择不合适的药物、剂量、给药频率及治疗疗程

治疗重复

没有考虑药物的相互作用及某种药物的适当适应证

合适药物的急性处理方案被错误地继续使用（在患者从一个医疗点转移到另一个医疗机构的过程中，适应症没有重新评估时可能发生）

因此，一些药物在老年人中应该特别关注。一些药物是有问题的，应该避免在老年人中使用；一些应该在某些情况下避免使用，而另一些应该在特别谨慎的情况下使用。美国老年医学会Beers标准®（见表老年人潜在不适宜用药）根据药物种类列出了老年人不适当的药物；也有其它类似的明细表 (4)。 还提供了一份药物治疗替代方案列表及支持性参考资料 (5)。临床医生必须针对每个患者衡量治疗利弊。 当药物治疗的决定有很大不同时，该标准不适用于临终患者。

尽管有美国老年病学会的Beers标准®和其他标准的传播和知识，不适当的药物还依然被处方给老年人；一般来说，约20％社区居住的老年人至少接受一种不适当药物。在这些患者中，不良反应风险上升。在护理之家的患者中不适当用药也增加了住院和死亡风险。针对住院患者的一项研究表明，27.5％的患者接受到了不适当用药。

一些不适当的药物是可以买得到的非处方药(如苯海拉明和口服非甾体抗炎药[NSAIDs])；医生应特别询问患者OTC药物的使用情况，告知其药物可能导致的潜在问题。

因为老年人的轻微症状（包括其它药物引起的不良反应）通常会给他们开一些药物（通常为止痛药、质子泵抑制剂、安眠药），这些情况可以通过非药物手段治疗(如运动、物理治疗、按摩、调整饮食、认知行为疗法)或者将引起不良反应的药物减量使用来改善。使用这些药物通常是不合适的；益处很少，增加使用成本，导致毒性反应。

解决老年人中不合理用药的情况需要更多地避免使用一些药物，注意一些需要关注的药物类别。患者的整个药物治疗方案也应定期评估，以确定对药物的持续需求，以及潜在的利与弊。