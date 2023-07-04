开始、预防或中断妊娠的决定可能受到许多因素的影响，包括个人、医疗、家庭和社会经济因素。

人们可以使用避孕措施暂时防止怀孕或提供 永久避孕 （消毒）。流产 当避孕失败或未使用，或者怀孕期间出现问题时，可以考虑（中断妊娠）。

在美国使用避孕药具的人中，最常用的方法（1） 是

口服避孕药(OCs)：21%

女性永久避孕（绝育）：28%

男用安全套：13％

男性永久避孕：9%

宫内节育器（IUDs）：13%

退出（性交中断）：6％

注射用孕激素：3%

避孕环或贴剂：2％

皮下埋植孕激素：3%

生育意识法（安全期避孕）：3%

女性障碍方法：<1％

（见表常用避孕方法的比较）

在使用避孕方法的第一年，怀孕率往往较高，而随着使用者对该方法的更加熟悉，怀孕率在随后的几年中会下降。当然，随着女性年龄的增加，生育能力也随之下降。相比之下，对于尝试怀孕的育龄期夫妇，如不采取避孕手段，其1年的受孕率约为85％

在使用各类避孕方式的第一年，妊娠率为

< 1%对于不需要用户参与的方法（宫内节育器、皮下孕激素植入物、灭菌）

对于需要使用者参与但与性交无关的激素避孕药，该比例为 6% 至 9%（大约）（雌激素-孕激素 OCs、透皮贴剂或阴道环；孕激素-仅限 OC；孕激素注射）

> 10% 与性交相关的方法（例如，避孕套、隔膜、生育意识方法、杀精剂、戒断）

尽管与使用避孕套有关的怀孕率较高，但避孕套（主要是乳胶和合成避孕套）对性传播感染（STIs）的传播具有高度的保护作用，包括艾滋病毒。作为更安全性行为的一部分，即使患者正在使用另一种节育方法，也应该使用避孕套。

如果发生无保护措施的性行为，紧急避孕药可用于防止意外怀孕。紧急避孕不应被当作常规避孕方法。

表格 常用避孕方法的比较 表格