开始、预防或中断妊娠的决定可能受到许多因素的影响，包括个人、医疗、家庭和社会经济因素。
人们可以使用避孕措施暂时防止怀孕或提供 永久避孕 （消毒）。流产 当避孕失败或未使用，或者怀孕期间出现问题时，可以考虑（中断妊娠）。
在美国使用避孕药具的人中，最常用的方法（1） 是
口服避孕药(OCs)：21%
女性永久避孕（绝育）：28%
男用安全套：13％
男性永久避孕：9%
宫内节育器（IUDs）：13%
退出（性交中断）：6％
注射用孕激素：3%
避孕环或贴剂：2％
皮下埋植孕激素：3%
生育意识法（安全期避孕）：3%
女性障碍方法：<1％
（见表常用避孕方法的比较）
在使用避孕方法的第一年，怀孕率往往较高，而随着使用者对该方法的更加熟悉，怀孕率在随后的几年中会下降。当然，随着女性年龄的增加，生育能力也随之下降。相比之下，对于尝试怀孕的育龄期夫妇，如不采取避孕手段，其1年的受孕率约为85％
在使用各类避孕方式的第一年，妊娠率为
< 1%对于不需要用户参与的方法（宫内节育器、皮下孕激素植入物、灭菌）
对于需要使用者参与但与性交无关的激素避孕药，该比例为 6% 至 9%（大约）（雌激素-孕激素 OCs、透皮贴剂或阴道环；孕激素-仅限 OC；孕激素注射）
> 10% 与性交相关的方法（例如，避孕套、隔膜、生育意识方法、杀精剂、戒断）
尽管与使用避孕套有关的怀孕率较高，但避孕套（主要是乳胶和合成避孕套）对性传播感染（STIs）的传播具有高度的保护作用，包括艾滋病毒。作为更安全性行为的一部分，即使患者正在使用另一种节育方法，也应该使用避孕套。
如果发生无保护措施的性行为，紧急避孕药可用于防止意外怀孕。紧急避孕不应被当作常规避孕方法。
常用避孕方法的比较
类型
在第一年完美使用的妊娠率
在第一年典型使用的妊娠率
女性连续使用1年的百分比
使用要求
一些副反应
激素
口服避孕药(OCs)
0.3%
9%
67%
每天服用
单孕激素片：服用于每天的同一时间
肿胀、乳房压痛、恶心、头痛
联合雌激素-黄体酮： 静脉血栓栓塞的风险增加
仅含孕激素的 OC： 不规则出血
避孕贴剂 （雌激素、孕激素）
0.3%
9%
67%
每周更换
同口服避孕药
局部刺激
阴道环 （雌激素、孕激素）
0.3%
9%
67%
每月更换（插入阴道使用）
同口服避孕药
黄体酮注射液 （例如，长效醋酸甲羟孕酮）
0.2%
6%
56%
每三个月注射一次
闭经，不规则阴道流血，体重增加、头痛、情绪变化
0.05%
0.05%
84%
每 3 年植入一次（一些证据支持排卵抑制至 5 年）
闭经，不规则阴道流血、头痛、体重增加
释放左炔诺孕酮的 宫内节育器 （IUDs）
0.4%（3 年 IUD：13.5 mg）、0.2%（5 年 IUD：19.5 mg）或 0.2-0.6%（8 年 IUD：52 mg）
同熟练使用
78–80%
每 3、5 或 8 年插入一次（取决于类型）
脱落，子宫穿孔（罕见）
不规则出血，闭经
性交
避孕套，外部（男性）*
2%
18%
43%
用于每次性交
过敏反应
避孕套，内部（女用）*
5%
21%
41%
用于每次性交
过敏反应
杀精隔膜
6%
12%
57%
用于每次性交
可在性交前2小时插入
性交后应留在原处 ≥ 6 小时（且 ≤ 24 小时）
有时阴道刺激
尿路感染 (UTI) 的发生率增加
10–13%
18%（经产妇中更高）
N/A
用于每次性交
可以在性交前 15 分钟至 40 小时插入
性交后需在阴道内放置至少6小时 （且≤48小时）。
如果放置阴道内超过48小时，可能会刺激阴道并导致溃疡
7%
14%
—
每次性交前1小时内使用
外阴阴道灼痛、瘙痒、尿路和酵母菌感染
包含缓释杀精剂
9%（未产妇）
20%（经产妇）
12%（未产妇）
24%（经产妇）
36%
用于每次性交
性交前24小时放入阴道
性交后必须保持在原位 ≥ 6 小时（插入后总共应保持 ≤ 30 小时）
过敏反应，阴道干燥或刺激
单用杀精剂
18%
28%
—
必须在每次性交前至少10至30分钟且不超过1小时置于阴道内
因为疗效有限，通常与其他避孕方法一起使用
阴道灼痛、刺激、皮疹、尿路感染增加
其他
铜宫内节育器（宫内含铜避孕药，参见 宫内节育器）
0.6%
同熟练使用
78–80%
每 10 年插入一次
脱落，子宫穿孔（罕见）
月经出血增多、盆腔疼痛
基于生育意识的方法（安全期避孕）
4%或更高，取决于使用方法
24%
47%
为了达到更有效的避孕效果，需多方面的努力
没有全身性或局部明显的副作用
体外排精
4%
22%
46%
用于每次性交时
需要伴侣配合
永久避孕（绝育）
0.5%
同熟练使用
100%
需要手术（通常在手术室中完成）
通常持续发展
0.15%
同熟练使用
100%
需要手术（在检查室完成）和局部麻醉剂
通常持续发展
*避孕套，主要是乳胶和合成避孕套，可保护双方免于感染性传播疾病。
N/A=不适用
Data based on Shoupe D: The Contraception Handbook: Evidence Based Practice Recommendations and Rationales, ed.3.New York, Humana Press, 2020.doi:10.1007/978-3-030-46391-5
参考文献
1.Centers for Disease Control and Prevention (CDC): National Center for Health Statistics: Current Contraceptive Status Among Women Aged 15–49: United States, 2017–2019.NCHS Data Brief 388, October 2020.访问日期：2023 年 4 月 16 日。