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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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避孕概述

作者：Frances E. Casey, MD, MPH, Virginia Commonwealth University Medical Center
已审核/已修订 7月 2023
看法 进行患者培训

    开始、预防或中断妊娠的决定可能受到许多因素的影响，包括个人、医疗、家庭和社会经济因素。

    人们可以使用避孕措施暂时防止怀孕或提供 永久避孕 （消毒）。流产 当避孕失败或未使用，或者怀孕期间出现问题时，可以考虑（中断妊娠）。

    在美国使用避孕药具的人中，最常用的方法（1） 是

    • 口服避孕药(OCs)：21%

    • 女性永久避孕（绝育）：28%

    • 男用安全套：13％

    • 男性永久避孕：9%

    • 宫内节育器（IUDs）：13%

    • 退出（性交中断）：6％

    • 注射用孕激素：3%

    • 避孕环或贴剂：2％

    • 皮下埋植孕激素：3%

    • 生育意识法（安全期避孕）：3%

    • 女性障碍方法：<1％

    （见表常用避孕方法的比较

    在使用避孕方法的第一年，怀孕率往往较高，而随着使用者对该方法的更加熟悉，怀孕率在随后的几年中会下降。当然，随着女性年龄的增加，生育能力也随之下降。相比之下，对于尝试怀孕的育龄期夫妇，如不采取避孕手段，其1年的受孕率约为85％

    在使用各类避孕方式的第一年，妊娠率为

    • < 1%对于不需要用户参与的方法（宫内节育器、皮下孕激素植入物、灭菌）

    • 对于需要使用者参与但与性交无关的激素避孕药，该比例为 6% 至 9%（大约）（雌激素-孕激素 OCs、透皮贴剂或阴道环；孕激素-仅限 OC；孕激素注射）

    • > 10% 与性交相关的方法（例如，避孕套、隔膜、生育意识方法、杀精剂、戒断）

    尽管与使用避孕套有关的怀孕率较高，但避孕套（主要是乳胶和合成避孕套）对性传播感染（STIs）的传播具有高度的保护作用，包括艾滋病毒。作为更安全性行为的一部分，即使患者正在使用另一种节育方法，也应该使用避孕套。

    如果发生无保护措施的性行为，紧急避孕药可用于防止意外怀孕。紧急避孕不应被当作常规避孕方法。

    表格
    表格

    常用避孕方法的比较

    类型

    在第一年完美使用的妊娠率

    在第一年典型使用的妊娠率

    女性连续使用1年的百分比

    使用要求

    一些副反应

    激素

    口服避孕药(OCs)

    0.3%

    9%

    67%

    每天服用

    单孕激素片：服用于每天的同一时间

    肿胀、乳房压痛、恶心、头痛

    联合雌激素-黄体酮： 静脉血栓栓塞的风险增加

    仅含孕激素的 OC： 不规则出血

    避孕贴剂 （雌激素、孕激素）

    0.3%

    9%

    67%

    每周更换

    同口服避孕药

    局部刺激

    阴道环 （雌激素、孕激素）

    0.3%

    9%

    67%

    每月更换（插入阴道使用）

    同口服避孕药

    黄体酮注射液 （例如，长效醋酸甲羟孕酮）

    0.2%

    6%

    56%

    每三个月注射一次

    闭经，不规则阴道流血，体重增加、头痛、情绪变化

    皮下埋植剂

    0.05%

    0.05%

    84%

    每 3 年植入一次（一些证据支持排卵抑制至 5 年）

    闭经，不规则阴道流血、头痛、体重增加

    释放左炔诺孕酮的 宫内节育器 （IUDs）

    0.4%（3 年 IUD：13.5 mg）、0.2%（5 年 IUD：19.5 mg）或 0.2-0.6%（8 年 IUD：52 mg）

    同熟练使用

    78–80%

    每 3、5 或 8 年插入一次（取决于类型）

    脱落，子宫穿孔（罕见）

    不规则出血，闭经

    性交

    避孕套，外部（男性）*

    2%

    18%

    43%

    用于每次性交

    过敏反应

    避孕套，内部（女用）*

    5%

    21%

    41%

    用于每次性交

    过敏反应

    杀精隔膜

    6%

    12%

    57%

    用于每次性交

    可在性交前2小时插入

    性交后应留在原处 ≥ 6 小时（且 ≤ 24 小时）

    有时阴道刺激

    尿路感染 (UTI) 的发生率增加

    杀精宫颈帽

    10–13%

    18%（经产妇中更高）

    N/A

    用于每次性交

    可以在性交前 15 分钟至 40 小时插入

    性交后需在阴道内放置至少6小时 （且≤48小时）。

    如果放置阴道内超过48小时，可能会刺激阴道并导致溃疡

    避孕药pH调节剂凝胶

    7%

    14%

    每次性交前1小时内使用

    外阴阴道灼痛、瘙痒、尿路和酵母菌感染

    避孕海绵

    包含缓释杀精剂

    9%（未产妇）

    20%（经产妇）

    12%（未产妇）

    24%（经产妇）

    36%

    用于每次性交

    性交前24小时放入阴道

    性交后必须保持在原位 ≥ 6 小时（插入后总共应保持 ≤ 30 小时）

    过敏反应，阴道干燥或刺激

    单用杀精剂

    18%

    28%

    必须在每次性交前至少10至30分钟且不超过1小时置于阴道内

    因为疗效有限，通常与其他避孕方法一起使用

    阴道灼痛、刺激、皮疹、尿路感染增加

    其他

    铜宫内节育器（宫内含铜避孕药，参见 宫内节育器

    0.6%

    同熟练使用

    78–80%

    每 10 年插入一次

    脱落，子宫穿孔（罕见）

    月经出血增多、盆腔疼痛

    基于生育意识的方法（安全期避孕）

    4%或更高，取决于使用方法

    24%

    47%

    为了达到更有效的避孕效果，需多方面的努力

    没有全身性或局部明显的副作用

    体外排精

    4%

    22%

    46%

    用于每次性交时

    需要伴侣配合

    永久避孕（绝育）

    输卵管绝育术

    0.5%

    同熟练使用

    100%

    需要手术（通常在手术室中完成）

    通常持续发展

    输精管结扎术

    0.15%

    同熟练使用

    100%

    需要手术（在检查室完成）和局部麻醉剂

    通常持续发展

    *避孕套，主要是乳胶和合成避孕套，可保护双方免于感染性传播疾病。

    N/A=不适用

    Data based on Shoupe D: The Contraception Handbook: Evidence Based Practice Recommendations and Rationales, ed.3.New York, Humana Press, 2020.doi:10.1007/978-3-030-46391-5

    参考文献

    1. 1.Centers for Disease Control and Prevention (CDC): National Center for Health Statistics: Current Contraceptive Status Among Women Aged 15–49: United States, 2017–2019.NCHS Data Brief 388, October 2020.访问日期：2023 年 4 月 16 日。

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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