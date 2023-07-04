Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR) criteria (1)

盆腔生殖器疼痛/穿透障碍的诊断基于盆腔检查的症状和结果，可以检测或排除身体异常。

检查的重点是检查所有外阴皮肤（包括小阴唇和大阴唇之间的折痕 [例如，慢性念珠菌病的典型裂缝]），以及阴蒂罩、尿道口、处女膜和主要前庭腺导管的开口（用于需要活检的萎缩、炎症迹象和异常皮肤病变）。

然后可以使用湿棉签来描绘女性的疼痛。诱发性前庭痛表现为疼痛，当触诊前庭时疼痛会重现。疼痛可能发生在整个前庭（从 1 点到 11 点）或有时只发生在后部（从 4 点到 8 点）。如果仅影响前庭后部，也可能存在盆底功能障碍。

然后进行手指检查以检查骨盆底高渗性，这可以通过触诊提肛肌引起。尿道和膀胱也应向前触诊以确定异常压痛。可以进行窥器检查来评估子宫颈，双手检查以触诊子宫和卵巢可以帮助确定更深层次疼痛的原因。

由于患者的疼痛和/或对疼痛的预期，检查有时会很困难。在许多患有肛提肌综合征的女性中，无法进行窥器和双手部分的检查。临床医生应向女性解释检查的每个步骤，以帮助她们放松并从检查中获得尽可能多的信息。

诊断 生殖盆腔疼痛/穿透障碍 基于 DSM-5-TR 中的特定标准。 该标准要求以下一项或多项的持续或复发：

性交或插入尝试期间明显的外阴阴道或骨盆疼痛

预期、期间或因为阴道插入，对外阴阴道或骨盆疼痛有明显的恐惧或焦虑

尝试阴道插入期间盆底肌肉明显紧张或收紧

症状必须已经存在 ≥ 6 个月，并且必须给女性带来显著的痛苦。 此外，盆腔生殖器疼痛/穿透障碍的诊断要求不能通过存在另一种疾病、严重的关系困扰（例如，亲密暴力）或其他显着压力源或使用某种物质或药物来更好地解释性功能障碍。