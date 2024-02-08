输卵管功能障碍和骨盆异常

输卵管功能异常是指输卵管堵塞或者上皮功能异常损伤卵母细胞、受精卵和/或精子活力；服盆结构异常会阻碍受精或着床。
（参见不孕不育概述）
输卵管功能异常和盆腔异常的病因
输卵管功能异常和盆腔异常的诊断
如果无法进行 SIS，则进行盐水灌注子宫超声造影 (SIS) 或子宫输卵管造影 (HSG)
宫腔镜检查以进一步评估异常
极少时，需进行腹腔镜检查
如果怀疑盆腔感染，应进行淋病或衣原体检查。此外，性传播感染筛查通常是常规孕前护理的一部分。
所有的不育评估应包括输卵管的检查。
为了对输卵管功能障碍进行初步评估以及对宫腔进行评估，SIS（在超声检查过程中通过宫颈向子宫注射等渗液体）现已取代 HSG（向子宫注射不透射线剂后对子宫和输卵管进行荧光透视成像）。SIS 与 HSG 相比具有以下优势：可在临床医生办公室进行；不涉及辐射暴露；并且成本较低。SIS 的假阳性率可能略低于 HSG 的 15%，并且两者都很少错误地指示输卵管通畅。两项检查还可以检测出一些盆腔和宫内异常（可能需要磁共振成像或明确诊断）。
SIS 和 HSG 都是在月经停止后 2 至 5 天进行的。由于不明原因，若子宫输卵管造影（HSG）或输卵管通液试验（SIS）结果正常，女性的生育能力似乎会增强。因此，如果子宫输卵管造影检查结果正常，对于年轻的患者另外的输卵管功能诊断性检查应推迟数个月经周期。
ZEPHYR/SCIENCE PHOTO LIBRARY
宫腔镜检查 可以做进一步评估宫内病变。
很少使用腹腔镜 进行进一步评估输卵管病变。
腹腔镜和宫腔镜可以同时进行诊断和治疗。
输卵管功能异常和盆腔异常的治疗
如果存在宫颈炎或盆腔炎 (PID)，则使用抗生素
腹腔镜和/或宫腔镜
辅助生育技术
对于年轻女性，有时需要进行输卵管手术
宫颈炎或 PID（如果存在）用抗生素治疗。治疗现有感染通常很重要，可能会改善宫颈粘液。抗菌治疗不能治疗由当前或过去的盆腔感染引起的盆腔粘连。
腹腔镜诊治过程中，可以松解盆腔粘连，或者电灼、激光切除子宫内膜异位灶。在宫腔镜检查中，可以溶解子宫内粘连，去除粘膜下肌瘤和子宫内息肉。 腹腔镜治疗盆腔异常后的妊娠率很低（通常不超过25％），但宫腔镜治疗宫内异常往往成功，妊娠率约60％~70％。
可以进行手术修复远端输卵管损伤（例如由于异位妊娠或感染引起）或逆转之前的输卵管绝育手术（输卵管再吻合手术），尤其是对于年轻女性且损伤不严重的情况下。然而，这些手术的成功率很低。此类手术前后，发生宫外孕的几率都比平时高。最后， 体外受精 经常被推荐使用。
辅助生殖技术通常是必需品或替代品，尤其是在 30 岁以下的女性中。