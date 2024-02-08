输卵管功能障碍和骨盆异常

如果怀疑 宫颈炎 或者 盆腔炎 ，则进行宫颈淋病或衣原体检查

如果无法进行 SIS，则进行盐水灌注子宫超声造影 (SIS) 或子宫输卵管造影 (HSG)

宫腔镜检查以进一步评估异常

极少时，需进行腹腔镜检查

如果怀疑盆腔感染，应进行淋病或衣原体检查。此外，性传播感染筛查通常是常规孕前护理的一部分。

所有的不育评估应包括输卵管的检查。

为了对输卵管功能障碍进行初步评估以及对宫腔进行评估，SIS（在超声检查过程中通过宫颈向子宫注射等渗液体）现已取代 HSG（向子宫注射不透射线剂后对子宫和输卵管进行荧光透视成像）。SIS 与 HSG 相比具有以下优势：可在临床医生办公室进行；不涉及辐射暴露；并且成本较低。SIS 的假阳性率可能略低于 HSG 的 15%，并且两者都很少错误地指示输卵管通畅。两项检查还可以检测出一些盆腔和宫内异常（可能需要磁共振成像或明确诊断）。

SIS 和 HSG 都是在月经停止后 2 至 5 天进行的。由于不明原因，若子宫输卵管造影（HSG）或输卵管通液试验（SIS）结果正常，女性的生育能力似乎会增强。因此，如果子宫输卵管造影检查结果正常，对于年轻的患者另外的输卵管功能诊断性检查应推迟数个月经周期。

输卵管阻塞 图片 ZEPHYR/SCIENCE PHOTO LIBRARY

宫腔镜检查 可以做进一步评估宫内病变。

很少使用腹腔镜 进行进一步评估输卵管病变。

腹腔镜和宫腔镜可以同时进行诊断和治疗。