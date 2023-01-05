育龄期非妊娠女性 AUB 的病因可分为结构性或非结构性，以帮助确定病因和治疗。 可以使用 PALM-COEIN 分类系统（1)。PALM-COEIN是结构性病因（PALM）和非结构性病因（COEIN）的助记符 异常出血（见图 PALM-COEIN 分类系统 ）。

PALM-COEIN分类系统

排卵功能障碍导致的AUB (AUB-O) 是最常见的非结构性 AUB 类型，也是最常见原因。AUB-O 可由任何导致无排卵或少排卵的疾病或状况引起（不规则或不频繁排卵——见表 排卵功能障碍的一些原因)。排卵功能障碍的原因包括

月经周期改变（初潮、月经不规则、怀孕）

高泌乳素血症

甲状腺功能减退症

周期性初潮或围绝经期

原发性卵巢功能不全

特发性（有时促性腺激素水平正常时发生）

在围绝经期，AUB-O可能是卵巢功能不全的早期迹象；卵泡仍在发育中，但尽管卵泡刺激素（FSH）水平不断提高，但仍不能产生足够的雌激素来激发排卵。

约20%的子宫内膜异位症妇女由于未知的机制而患有AUB-O。其他原因是很短的卵泡期和黄体期功能障碍（由于子宫内膜受到的孕激素的刺激不足）;雌激素迅速下降导致在排卵前可出现点滴出血。

排卵功能障碍的其他原因是全身性疾病（如肝脏或肾脏疾病、库欣综合征）。严重的身体或情绪压力或营养不良是下丘脑性闭经的典型原因，但有些患者有少许排卵，因此也有少许月经。在某些情况下，AUB-O是特发性的（有时发生在促性腺激素水平正常的情况下）。

AUB 的其他非结构性原因 包括

凝血功能障碍

子宫内膜因素（例如子宫内膜炎）

医源性（如激素避孕药的突破性出血）

AUB的结构类型 包括

宫颈或子宫内膜息肉

子宫腺肌病

平滑肌瘤（子宫纤维瘤）

子宫或宫颈癌