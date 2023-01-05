育龄患者的异常子宫出血（AUB）是一种与正常月经周期参数（频率、规律性、持续时间和量）不一致的出血模式。PALM-COEIN系统将AUB的病因分为结构性（息肉、腺肌炎、平滑肌瘤[纤维瘤]或恶性肿瘤或增生）或非结构性（凝血障碍、排卵功能障碍、子宫内膜、医源性，尚未分类）。评估是通过月经史、盆腔检查、激素血检，通常还有经阴道超声检查。治疗取决于病因，但可能包括非荷尔蒙或荷尔蒙药物或手术（例如，宫腔镜检查、子宫肌瘤切除术、子宫切除术）。
(参见参见消化道出血。）
异常子宫出血（AUB）是一个常见的问题。排卵功能障碍（无排卵或少排卵）是育龄妇女 AUB 的最常见原因，最常见于 > 45岁（> 50% 的病例）的女性和青少年（20% 的病例）。
AUB的病理生理学
在无排卵周期中，可产生雌激素，没有黄体形成。因此，孕激素的正常周期性分泌不会发生，雌激素刺激子宫内膜而不受抑制。如果没有孕激素抵抗，子宫内膜继续增殖，最终超过其血液供应；然后不完全脱落，不规则出血，有时大量出血或持续数天。如果该异常过程反复发生，就有可能发展为子宫内膜增生，有时甚至有不典型增生或癌细胞。
当有排卵周期的患者出现异常子宫出血时， 黄体酮分泌延期；可能由于雌激素水平降低，接近出血的阈值（在月经期间发生），子宫内膜不规则脱落。在肥胖的妇女中，如果雌激素水平很高，也会发生有排卵的异常子宫出血，导致闭经和不规则或长时间出血交替出现。
并发症
AUB的病因
育龄期非妊娠女性 AUB 的病因可分为结构性或非结构性，以帮助确定病因和治疗。 可以使用 PALM-COEIN 分类系统（1)。PALM-COEIN是结构性病因（PALM）和非结构性病因（COEIN）的助记符 异常出血（见图 PALM-COEIN 分类系统 ）。
PALM-COEIN分类系统
排卵功能障碍导致的AUB (AUB-O) 是最常见的非结构性 AUB 类型，也是最常见原因。AUB-O 可由任何导致无排卵或少排卵的疾病或状况引起（不规则或不频繁排卵——见表 排卵功能障碍的一些原因)。排卵功能障碍的原因包括
高泌乳素血症
周期性初潮或围绝经期
特发性（有时促性腺激素水平正常时发生）
在围绝经期，AUB-O可能是卵巢功能不全的早期迹象；卵泡仍在发育中，但尽管卵泡刺激素（FSH）水平不断提高，但仍不能产生足够的雌激素来激发排卵。
约20%的子宫内膜异位症妇女由于未知的机制而患有AUB-O。其他原因是很短的卵泡期和黄体期功能障碍（由于子宫内膜受到的孕激素的刺激不足）;雌激素迅速下降导致在排卵前可出现点滴出血。
排卵功能障碍的其他原因是全身性疾病（如肝脏或肾脏疾病、库欣综合征）。严重的身体或情绪压力或营养不良是下丘脑性闭经的典型原因，但有些患者有少许排卵，因此也有少许月经。在某些情况下，AUB-O是特发性的（有时发生在促性腺激素水平正常的情况下）。
AUB 的其他非结构性原因 包括
凝血功能障碍
子宫内膜因素（例如子宫内膜炎）
医源性（如激素避孕药的突破性出血）
AUB的结构类型 包括
宫颈或子宫内膜息肉
子宫腺肌病
平滑肌瘤（子宫纤维瘤）
子宫或宫颈癌
病因参考文献
1.Munro MG, Critchley HOD, Fraser IS, FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics) Menstrual Disorders Committee: The two FIGO systems for normal and abnormal uterine bleeding symptoms and classification of causes of abnormal uterine bleeding in the reproductive years: 2018 revisions. Int J Gynaecol Obstet 143 (3):393–408, 2018.doi: 10.1002/ijgo.12666
AUB的症状和体征
与正常月经相比，异常子宫出血可能会造成以下情况（见表正常月经参数 [1])
更频繁（<24天）
不规律（周期频率变化 ≥ 8 至 10 天）
涉及更多天的出血（> 8 天）
涉及月经期间（大量经期出血）的失血量增加（>80毫升[或由病人报告的量]）。
发生在月经期间（月经间期出血）
正常月经参数*
参数
正常值
笔记
发生率
≥ 24 至 ≤ 38 天
周期长度是指从一个月经周期的第一天到下一个月经期的第一天的天数。
规律性
≤ 7-9天
规律性定义为最短和最长周期之间的周期频率变化。
持续时间
每个周期的出血量≤ 8 天
—
出血量
< 80 mL
在临床上，患者对出血的描述为正常量
临床上，精确测量出血量是不可行的。出血量的评估基于患者的描述（轻度、正常、重度）。
临床医生有时会通过询问一段时间内有多少卫生巾或卫生棉条被浸透来进行估计（如果患者在 3 小时或更短时间内浸透一块卫生巾或卫生棉条和/或排出直径大于 1 英寸 [2.5 厘米] 的血块，则可能出现大量出血）。
* Based on Munro MG, Critchley HOD, Fraser IS for the FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics) Menstrual Disorders Committee): The two FIGO systems for normal and abnormal uterine bleeding symptoms and classification of causes of abnormal uterine bleeding in the reproductive years.
有排卵周期的患者通常有正常频率和规律的月经周期，但他们可能会有严重的月经出血或经间出血。提示患者有排卵周期的症状包括周期性乳房压痛、经前腹胀或情绪变化）和周期中期痉挛疼痛（mittelschmerz）。排卵后每日体温（基础体温）略有上升，下一个月经周期开始后下降。
AUB-O（排卵功能障碍）患者的子宫出血发生在不可预测的时间，可能体积变化很大，并且不伴有基础体温的周期性变化。
症状和体征
1.Munro MG, Critchley HOD, Fraser IS for the FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics) Menstrual Disorders Committee): The two FIGO systems for normal and abnormal uterine bleeding symptoms and classification of causes of abnormal uterine bleeding in the reproductive years: 2018 revisions.Int J Gynaecol Obstet 143 (3):393–408, 2018.doi: 10.1002/ijgo.12666 Epub 2018 Oct 10.
AUB-O的诊断
月经史
妊娠测试、全血细胞计数（CBC）和激素测量（如促甲状腺激素[TSH]、泌乳素）
盆腔影像学研究，通常为经阴道超声检查
有时手术（子宫内膜取样或宫腔镜检查）
当阴道出血的数量或时间与正常月经不一致时，应对女性进行评估，以确定异常子宫出血的原因。应该排除妊娠，无论是年轻的青春期女孩还是围绝经期的女性都应如此。
异常子宫出血的模式通常表明可能的原因（例如，有规律的周期和长时间或过度出血表明结构异常；不规则出血或闭经通常是由于排卵功能障碍引起的），并有助于指导实验室或影像学检查的选择。
患有贫血或因出血需要住院治疗的青少年以及有凝血障碍家族史或其他危险因素的患者应考虑凝血障碍。
实验室检查
要做一些检查：
尿或血妊娠试验
全血细胞计数（CBC）
促甲状腺激素（TSH）、催乳素，有时还有孕激素水平或尿液促黄体生成素（LH）
所有患有AUB的育龄妇女都应该进行妊娠测试。
常规行血常规检查。经常月经过多的女性贫血可能很严重。如果怀疑患有慢性大出血的女性患有 缺铁性贫血 ，则测量反映身体铁储备的血清铁蛋白水平。
通常会测量TSH水平，并测量泌乳素水平，即使在没有溢乳的情况下也是如此，因为甲状腺疾病和高泌乳素血症是AUB的常见原因。
为了确定患者是无排卵还是排卵，一些临床医生在黄体期（正常月经周期第14天之后或基础体温升高之后，如该阶段）测量血清黄体酮水平。黄体酮水平≥3ng/mL(≥9.75nmol/L)提示有排卵。另一种选择是患者使用家庭尿液LH水平检测试剂盒，从周期第9天开始或之后的几天内每天测量。
根据病史及体格检查的结果选择其他检验，具体如下：
如果怀疑有多囊卵巢综合征，测定睾酮和脱氢表雄酮硫酸酯（DHEAS）水平
如果怀疑有多囊卵巢综合征，需检测血糖及血脂水平、血压、体质指数
如果有卵巢功能不足的可能，测定FSH和雌二醇水平
如果有凝血功能障碍、擦伤和出血的危险因素，做凝血检查
为排除阴道出血的其他原因而进行的测试包括
影像或手术
经阴道超声检查 大多数患者AUB评估的一部分。具体来说，如果女性有以下任何一种情况，就要这样做：
出血模式、其他症状或盆腔检查表明结构性病变或盆腔器官无法得到充分检查
子宫内膜癌症的危险因素（如肥胖、糖尿病、高血压、多囊卵巢综合征、慢性性腺无排卵、其他与长期无对抗性雌激素暴露相关的疾病）
年龄 ≥ 45（如有高危因素，则可以更早）
使用激素治疗后出血仍持续
经阴道超声检查可以发现结构异常，包括大多数息肉、纤维瘤、其他肿块、卵巢异常、子宫腺肌病和子宫内膜增厚。
如果发现有子宫内膜局部增厚，就需要做宫腔镜或灌注盐水的超声子宫造影，目的是确定更小的宫内包块（如子宫内膜息肉、黏膜下子宫肌瘤）。在评估这种异常中是有效的；这可以决定是否进一步行更具侵入性的宫腔镜检查术用于宫腔内肿块切除。若不行宫腔超声造影，也可直接行宫腔镜检查。两者都可以在办公室完成。
对于一些绝经后出血的患者，在经阴道超声检查中测量子宫内膜厚度（子宫内膜条纹）可作为评估子宫内膜瘤变（增生或癌症）的一线测试。如果患者有以下情况，则需要进行子宫内膜取样
子宫内膜癌症的危险因素（例如，目前或最近的三苯氧胺治疗）
持续或反复出血
超声检查时确定的子宫内膜厚度> 4 至 5 毫米（作为后续测试）
在绝经前的妇女中，子宫内膜厚度的测量 不用于 在绝经前的妇女中，子宫内膜厚度的测量不用于评估子宫内膜肿瘤，因为它在整个月经周期中是不同的（1):
月经期间：2 至 4 毫米
早期增殖期（周期第 6 至 14 天）：5 至 7 毫米
晚期增值期：≤ 11 mm
分泌期：7 至 16 毫米
MRI 提供的详细图像对计划手术很有用，但价格昂贵，并且不是 AUB 患者的一线成像测试。
通常建议进行子宫内膜取样，以排除患有以下任何一种疾病的女性的增生或癌症：
年龄≥45岁
<45岁且具有一个或多个子宫内膜癌风险因子（见上）
在正常的初步评估后，尽管进行了治疗，但仍有持续或复发的异常出血
经阴道超声检查时发现子宫内膜异常的绝经后患者（子宫内膜厚度 > 4至5毫米或有局灶性或不规则的子宫内膜增厚）。
一名疑似子宫内膜瘤变患者的超声检查结果不明确
在 子宫内膜取样 （这可以作为诊室子宫内膜活检或扩张刮宫手术进行）中，仅分析了约 25% 的子宫内膜，但检测异常细胞的灵敏度约为 97%。大多数子宫内膜活检标本包含增生或非同步发生的内膜，因为没有发现分泌期子宫内膜，所以可以证明无排卵发生。
可以做定向活检（宫腔镜检查术），直接观察子宫内膜腔，并对局灶性子宫内膜异常进行靶向活检。
评估参考文献
1.Weerakkody Y, Fahrenhorst-Jones T, Sharma R, et al: Endometrial thickness.Radiopaedia.org.https://doi.org/10.53347/rID-8106 Accessed 1/3/23.
AUB的治疗
控制出血，可应用非甾体抗炎药（NSAID）、凝血酸或激素治疗。
用于缺铁性贫血的铁剂（如果存在）
有时是治疗结构性病变的手术（如宫腔镜子宫肌瘤切除术、子宫肌瘤栓塞）
子宫内膜癌症子宫切除术；子宫内膜增生的孕激素治疗或子宫切除术
Medications（药物应用史）
治疗异常子宫出血的非激素药物比激素治疗的风险和不良反应更小，并且可以在出血时间歇性服用。它们主要用于治疗那些希望怀孕的妇女，希望避免激素治疗的妇女或严重规律出血（月经过多）的妇女。可供选择的方法包括：
非甾体抗炎药 (NSAID)，可减少 25% 至 35% 的出血并通过降低前列腺素水平缓解痛经
凝血酸能抑制纤溶酶原激活剂，减少40~60%的月经失血。
激素疗法（如雌激素/孕激素避孕药、孕激素，一种长效的释放孕激素的宫内节育器）通常首先在想要避孕或围绝经期的女性中进行。该疗法有以下作用：
抑制子宫内膜增生；
重新建立规律的月经来潮习惯
减少月经量
只要患者希望避孕，避孕激素治疗就会持续下去。一旦出血控制了几个月，患者可以选择继续激素治疗或停止治疗，看看AUB是否仍然存在。
通常使用 雌激素/孕激素联合口服避孕药(OCs)。口服避孕药无论是周期性使用还是序贯使用，都可以控制排卵障碍性异常子宫出血。此外，对于月经大量出血的女性（例如，由于子宫肌瘤或子宫腺肌症），口服避孕药会减少月经量。仅含孕激素的口服避孕药不能控制大出血。COCs的益处包括
月经失血减少40%至50%
减少痛经
降低子宫和卵巢癌症的风险
OC的风险 取决于 OC 的类型、剂量、使用时间和患者因素。
孕激素可在下列情况下使用：
存在雌激素使用的禁忌症（如，具有心血管风险因素或既往有深静脉血栓的患者）。
患者拒绝使用雌激素
与COC相比，每月21天的周期性孕激素治疗（醋酸甲羟孕酮10mg/天口服或醋酸炔诺酮2.5-5mg/天口服）可能更可预测停药出血。可以每月给予21天的200mg/天的循环天然黄体酮（微粉化黄体酮），尤其在可能怀孕的女性中；但是，这样会导致嗜睡，而且不能与孕激素一样降减少出血量。
如果使用非竞争性环状孕激素或黄体酮的患者希望预防妊娠，则应使用避孕措施。避孕孕激素选择包括
释放左炔诺孕酮的IUD：其有效性可在6个月内高达97%，产生避孕作用，并能缓解痛经。
长效醋酸甲羟孕酮：能造成闭经并产生避孕作用，但是能造成不规则点滴出血和可逆的骨质丢失。
其他治疗偶尔用于治疗因排卵障碍引起的异常子宫出血包括
促促性腺激素释放激素（GnRH）激动剂或拮抗剂： 这些药物抑制卵巢激素的产生并导致闭经；它们用于术前收缩子宫肌瘤或子宫内膜。 然而，GnRH造成的低雌激素不良反应（如骨质疏松症）将其使用限制在6个月内;通常需要添加低剂量激素。GnRH激动剂在7至14天后有效，因为它们最初会导致促黄体素和促卵泡素激增（1, 2)。促性腺激素释放激素拮抗剂可快速可逆地抑制女性促性腺激素和卵巢性激素，减少大出血。对于任何一类药物，也可能需要补充低剂量的雌激素和孕激素治疗。
达那唑 ：可以减少月经失血（通过引起子宫内膜萎缩），但不经常使用，因为它有许多雄激素不良反应，可以通过使用较低剂量或阴道制剂来减轻。达那唑必须连续使用才能有效，一般要连续使用约3个月。只有在其他治疗存在禁忌症的时候，才会选择达那唑治疗。
如果想要怀孕并且出血不多，可以尝试用克罗米芬（在月经周期的第5天到第9天口服50毫克）诱导排卵。
手术方式
宫腔镜检查和刮宫 (D & C) 可能是治疗性的，也是诊断性的；当无排卵性出血严重或激素治疗无效时，它可能是首选的治疗方法。宫腔镜检查中可以发现或去除息肉或纤维瘤等结构性原因。这种手术可能会减少出血，但在一些女性中，会因子宫内膜瘢痕形成而导致闭经（Asherman综合征）。
子宫内膜消融术（如激光、滚珠、切割、热疗或冷冻）可以控制60%～80%患者的大量出血。子宫内膜消融术相较于全子宫切除术侵袭性小，并且康复时间也稍短。如果消融术最开始有效后又出现严重出血，可进行重复复消融。如果这种治疗不能控制出血或出血继续复发，原因可能是子宫内膜异位，而不是由于排卵功能障碍引起的异常子宫出血。子宫内膜消融术不能用于避孕。消融后，怀孕率高达5%。消融所导致子宫内膜疤痕可能会使得之后再行子宫内膜活检困难。
纤维瘤的治疗 包括
子宫动脉栓塞术 是一种微创手术，使用透视镜来观察子宫肌瘤。插入股动脉导管，并通过导管注入栓塞颗粒，以阻断子宫肌瘤的血液供应。
子宫肌瘤切除术 （切除子宫肌瘤）对于粘膜下肌瘤可在宫腔镜下进行，对于肌壁内或肌壁下肌瘤可在腹腔镜下或通过开腹手术进行。
对于拒绝激素治疗的患者，或尽管进行了其他治疗，但仍有症状性贫血或因持续不规则出血而导致生活质量低下的患者，可以建议采用腹腔镜、腹部或阴道子宫切除术。
急诊处理
急诊措施只在极少的出血量多的情况下应用。根据需要，通过静脉注射晶体液、血液制品和其他措施来稳定患者的血液动力学状况。如果出血持续存在，则将膀胱导管插入子宫，用30至60毫升的水充气以阻断出血。一旦病情稳定，激素疗法应被应用于控制出血。
在非常少见的情况下，对无排卵型AUB的大出血，用结合雌激素治疗，25mg静脉注射，每4～6小时一次，共4次。该疗法可以阻止约70%的患者的出血，但是有较高的血栓风险。之后，患者应立即接受复合型口服避孕药OC治疗，直到出血被控制，应连续治疗数月。
子宫内膜增生的治疗
对于绝经后妇女的子宫内膜不典型增生，应选择行全子宫切除术。
对于 绝经前妇女, 不典型腺瘤样子宫内膜增生可予醋酸甲羟孕酮进行治疗，治疗剂量为40毫克口服，每天一次，连续3至6个月，或放置可缓释左炔诺孕酮的宫内节育器（3)。 治疗3至6个月后，再次子宫内膜采样。如果再次做子宫内膜活检提示病变消失，可用周期性醋酸甲羟孕酮（5～10mg口服，每日一次，每月共10～14天）治疗，如果有生育需求，可辅助氯米芬治疗。这种治疗持续 3 个月，然后通常通过子宫内膜活检评估反应。如果重复内膜活检提示子宫内膜不典型增生持续存在或有进展，可能需要做全子宫切除。
良性囊性或腺瘤样增生可以予用周期性大剂量的孕激素治疗（如周期性服用醋酸甲羟孕酮），或放置可以缓释孕激素 或左炔诺孕酮的宫内节育器，在治疗３个月后再次活检。
治疗参考文献
1.Schlaff WD, Ackerman RT, Al-Hendy A, et al: Elagolix for heavy menstrual bleeding in women with uterine fibroids.N Engl J Med 382 (4):328–340, 2020.doi: 10.1056/NEJMoa1904351
2.de Lange ME, Huirne JAF: Linzagolix: An oral gonadotropin-releasing hormone receptor antagonist treatment for uterine fibroid-associated heavy menstrual bleeding.Lancet 400 (10356):866–867, 2002.doi: 10.1016/S0140-6736(22)01781-0
3.Mentrikoski MJ, Shah AA, Hanley KZ, et al: Assessing endometrial hyperplasia and carcinoma treated with progestin therapy.Am J Clin Pathol 38 (4):524–534, 2012.doi: 10.1309/AJCPM2TSDDF1MHBZ
关键点
异常子宫出血是一个常见的医学问题；排卵功能障碍是异常子宫出血最常见的原因。
可治疗的出血原因的检查；检查可能包括妊娠测试、CBC和铁蛋白、激素水平（TSH、泌乳素、孕酮）的测量，通常还有超声波检查、诊室宫腔镜检查和子宫内膜取样。
对于有风险的女性，进行子宫内膜取样以检查子宫内膜增生或癌症。
如果需要药物控制出血，则使用非甾体抗炎药、氨甲环酸、雌激素/孕激素OCs、左炔诺孕酮释放宫内节育器、促性腺激素激动剂或拮抗剂或其他激素进行治疗。
用手术治疗结构性病变或对药物无反应的出血（例如，宫腔镜检查、子宫内膜消融术、子宫切除术）。