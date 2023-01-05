多囊卵巢综合征(PCOS)

通常是雌激素/孕激素避孕药或孕激素

有时使用二甲双胍或其他胰岛素增敏剂

治疗多毛及雄激素过多对成人长期作用的结果

希望怀孕者治疗不育症

多囊卵巢综合征的治疗目标是

纠正激素异常，以降低雌激素过量（如子宫内膜增生）和雄激素过量（如糖尿病、心血管疾病）的风险

缓解症状

治疗不孕症

激素类药物可引起子宫内膜定期脱落，降低子宫内膜增生和癌症的风险。妇女通常服用间歇性孕激素（例如，甲羟孕酮5至10 mg，每天口服一次，每1至2个月口服10至14天）或联合口服避孕药。治疗还可以减少循环中的雄激素，有助于使月经周期更加规律。口服激素避孕药对于没有生育要求的月经异常，多毛症和有痤疮的PCOS患者是一线治疗。

生活方式的改变和药理学方法被用来管理胰岛素不敏感。

如果存在肥胖，鼓励减肥和定期锻炼。这些措施可能有助于诱导排卵，使月经周期更加规律，增加 胰岛素 敏感性，并减少黑棘皮症和多毛症。 减肥也可能有助于提高生育能力。减肥手术可能是一些患有多囊卵巢综合症的妇女的一种选择（1)。但是，体重减轻对于正常体重的PCOS患者受益不大。

如果生活方式改变无效，或者如果她们不能服用或不能耐受激素避孕药，则使用二甲双胍500至1000 mg，每天两次，用于提高多囊卵巢综合征、月经不调、糖尿病或胰岛素抵抗女性的胰岛素敏感性。二甲双胍还能使游离睾酮的水平下降。在使用二甲双胍时期间应监测血糖水平，定期做肾功能和肝功能的检测。由于二甲双胍能诱发排卵，因此如果不想怀孕就要采取避孕措施。二甲双胍有助于纠正代谢和血糖异常，使月经周期更加规律，但对多毛症，痤疮或不孕症没有明确受益。

胰岛素增敏剂（如胰高血糖素样肽-1受体激动剂或噻唑烷二酮）与二甲双胍联合使用的研究正在进行中（2个)。 其他研究正在评估微生物群治疗对PCOS的作用（3)。

许多多囊卵巢综合征患者患有不孕，那些想要怀孕的患者应该转诊给不孕专家。 不孕症治疗 （例如，克罗米芬）。 克罗米芬是目前治疗不孕症的一线药物。减轻体重对生育也有帮助。避免有避孕作用的激素治疗。芳香化酶抑制剂来曲唑也可以用于诱发排卵。也可以尝试其他生育药物。它们包括刺激卵巢的促卵泡激素 (FSH)、刺激 FSH 释放的促性腺激素释放激素 (GnRH) 激动剂和触发排卵的人绒毛膜促性腺激素 (hCG)。

如果克罗米芬等药物不成功或有其他腹腔镜适应证，可考虑腹腔镜卵巢打孔术；然而，必须考虑钻孔可能的长期并发症（例如粘连、卵巢功能不全）。卵巢钻孔包括使用电烙术或激光在产生雄激素的卵巢小区域中钻孔。不推荐卵巢楔形切除术。

由于患有多囊卵巢综合征相关肥胖的女性发生妊娠并发症（包括妊娠期糖尿病、早产和先兆子痫）的风险更高，因此建议对体重指数、血压和口服糖耐量进行预先评估。

物理方法（如漂白、电蚀、拔出、打蜡、脱毛）可用于治疗多毛症 (4)。13.9%的依氟鸟氨酸霜2次/日可以祛除面部毛发。

对不想怀孕的成年女性，可以使用激素来降低雄激素水平，也可尝试使用螺内酯。螺内酯 50 至 100 毫克，每天两次有效，但由于这种药物可能有致畸作用，因此需要有效避孕。Cyproterone 是一种抗雄激素药物（在美国不可用），可减少 50% 至 75% 的受影响女性不需要的体毛数量。减轻体重会减少肥胖女性的雄激素产生，因此可能会减缓头发生长。

正在研究 GnRH 激动剂和拮抗剂作为治疗多余体毛的方法。这两种药物都会抑制卵巢产生性激素。但两者都会导致骨质流失并导致骨质疏松症。

常规药物就可以治疗粉刺（如，过氧化苯甲酰、维甲酸乳膏、外用和口服抗菌药）。全身异维A酸仅用于严重病例。