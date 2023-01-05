闭经（没有月经）可以是原发的或继发的。
原发性闭经 是在正常生长和有第二性征的患者中，15岁时出现月经不来。然而，13岁时未出现月经初潮和任何乳房发育，应及时评估原发性闭经。
继发性闭经 是指月经周期正常的患者有3个月没有月经，或月经不规律的患者有≥6个月的月经（1)。
参考文献
1.Gordon CM, Ackerman KE, Berga SL, et al: Functional hypothalamic amenorrhea: An Endocrine Society clinical practice guideline.Clin Endocrinol Metab 102 (5):1413–1439, 2017.doi: 10.1210/jc.2017-00131
闭经的病理生理学
通常下丘脑脉冲式地分泌GnRH。GnRH 刺激垂体产生促性腺激素（卵泡刺激素 [FSH] 和黄体生成素 [LH]——见图 正常月经周期)释放到血液中。 促性腺激素刺激卵巢分泌雌激素（主要是雌二醇）、雄激素（主要是睾酮）和孕酮。这些激素有如下作用：
促卵泡激素刺激正在发育的卵母细胞周围的颗粒细胞中的芳香化酶，将雄激素转化为雌二醇。
黄体生成素在月经周期中激增；这种激增促进了优势卵母细胞的成熟、卵母细胞释放和黄体的形成（产生黄体酮）。
雌激素刺激子宫内膜增殖
孕激素使子宫内膜向分泌期转化，为受精卵着床做准备（子宫内膜蜕膜化）。
如果没有受孕，雌激素和孕激素的分泌减少，子宫内膜失去激素的支持而脱落，从而产生月经。一个典型的月经周期中，来潮在排卵的14天后出现。
正常月经周期
该图显示了正常月经周期中垂体促性腺激素、雌二醇（E2）、孕酮（P）和子宫内膜的理想周期性变化。
当月经调节系统的任何一个部分功能失调时，会发生排卵功能障碍。促性腺激素刺激的雌激素分泌和子宫内膜的周期性变化被干扰，导致无排卵，月经可能不会出现。排卵功能障碍是闭经最常见的原因，尤其是继发性闭经。
尽管如此，排卵正常时也可能发生闭经，如生殖器解剖异常（如：引起月经流出受阻的先天性畸形、宫腔粘连[Asherman综合征]） 导致正常月经流出受阻时，尽管存在正常的激素刺激。
闭经的病因
闭经可以根据许多不同的标准进行分类，例如
原发或继发
性腺发育不良，解剖学的或内分泌学的
性腺发育不良和先天性生殖道异常导致原发性闭经。
继发性闭经可能是由后天性的生殖道解剖学异常引起的，它干扰了月经功能或阻碍了月经的流动。
性腺发育不全和先天性生殖道异常导致原发性闭经。
由于遗传或染色体异常（可导致原发性卵巢功能不全）引起的性腺发育不全包括
46、XY性腺发育不全
闭经的 解剖原因 包括
先天性女性生殖道异常 （例如，阴道缺损、处女膜穿孔）
获得性异常（例如，阿什曼综合症或颈椎狭窄）
常见的内分泌原因 包括
体质性青春期延迟
妊娠（育龄期妇女最常见的原因）
高泌乳素血症 （例如，由于垂体腺瘤、哺乳期闭经，或使用抗精神病药物）。
功能性下丘脑闭经（如因过度运动、饮食失调或压力引起[1]）
原发性卵巢机能不全（卵巢早衰）
激素药物（如口服避孕药、长效甲羟孕酮）
纯孕激素的避孕药常常会引起闭经。如果连续使用（不服用安慰剂或每隔几周不服用药物）或长期使用（如果子宫内膜萎缩），雌激素/孕激素联合避孕药会导致闭经。
其他内分泌学原因是受体或酶的紊乱（如完全雄激素不敏感综合征，5-α-还原酶缺乏症）。
排卵功能障碍引起的闭经
排卵功能障碍引起的闭经通常是继发性的，但如果排卵从未开始（例如由于遗传疾病），则可能是原发性的。如果排卵从未开始， 通常可导致青春期延迟，第二性征发育异常。赋予 Y 染色体的遗传疾病会增加患卵巢生殖细胞癌的风险。
最常见的排卵功能障碍的原因涉及下丘脑-垂体-卵巢轴的损伤。这些病因包括：
下丘脑功能障碍（尤其是功能性下丘脑闭经）
垂体功能失调
原发性卵巢机能不全（卵巢早衰）
引起雄激素过多的内分泌疾病（尤其是多囊卵巢综合征）。
下丘脑功能障碍可能导致GnRH产生减少，进而导致促性腺激素产生减少。常见的原因是由于饮食限制或剧烈运动导致能量摄入不足。因下丘脑功能障碍而闭经的女性血清瘦素（一种由脂肪细胞产生的厌食激素）水平较低；较低的水平可能有助于减少促性腺激素的产生 (2)。
中枢神经系统－下丘脑－垂体－性腺靶器官轴
卵巢分泌的激素对其他组织有直接或间接的作用（如骨骼、皮肤和肌肉）。
=FSH=卵泡刺激素；GnRH=促性腺激素释放激素；LH=黄体生成素。
排卵功能障碍的一些原因
病因
示例
下丘脑功能失调，器质性
遗传性疾病（如先天性GnRH缺乏、GnRH受体基因突变能够导致FSH分泌减少，雌二醇水平降低，LH水平增高，Prader-Willi综合征）
下丘脑渗透性疾病（如朗格汉斯组织细胞增生、淋巴瘤、结节病、结核）
下丘脑放疗
下丘脑肿瘤
下丘脑功能失调，功能性
恶病质
慢性疾病，尤其是呼吸系统、消化系统、血液系统、肾和肝脏疾病（如克罗恩病、囊性纤维化、镰状细胞贫血、重度地中海贫血、肝硬化、需要血液透析的慢性肾病)、癫痫症
节食
锻炼，如果所需能量超过了能量摄入量
假性妊娠（假孕)
精神药物
垂体功能失调
垂体动脉瘤
高泌乳素血症†
特发性低促性腺激素性性腺功能低下
垂体渗透性疾病（如血色沉着病、朗格汉斯细胞性肉芽肿、淋巴瘤、结节病、结核）
孤立性促性腺激素缺乏
Kallmann综合征（伴有嗅觉缺失的低促性腺激素性性腺功能低下）
产后垂体梗死（Sheehan综合征）
创伤性脑损伤
脑肿瘤（如脑膜瘤、颅咽管瘤、胶质瘤）
垂体肿瘤（如微腺瘤、转移癌、内胚窦瘤、其他分泌激素的垂体肿瘤[如促肾上腺皮质激素、促甲状腺激素、生长激素、FSH、LH]）
占位性病变（如空蝶鞍、脑动脉瘤）
卵巢功能失调
自身免疫性疾病（如因为重度肌无力、甲状腺炎和白癜风患者发生的自身免疫性卵巢炎）
化疗（如大量的烷化剂）
遗传性疾病，包括染色体异常（如先天性胸腺发育不全、脆性X综合征、Turner综合征[45，X]，特发性卵巢卵泡加速闭锁）
性腺发育不全（卵巢发育不全，有时继发于遗传性疾病）
盆腔放疗
卵巢肿瘤（例如，颗粒膜细胞瘤、Brenner 瘤、畸胎瘤、粘液性或浆液性囊腺瘤、Krukenberg 瘤、转移性癌）
病毒感染（如腮腺炎）
其他内分泌疾病
雄激素不敏感综合征（睾丸女性化）
先天性肾上腺性男性化（先天性肾上腺皮质增生症-如17-羟化酶或17，20裂解酶缺陷）或成人型肾上腺性男性化§
药物引起的男性化（如：雄激素、抗抑郁药、丹那唑或大剂量的孕激素）§
肥胖（引起腺外雌激素生成增加）
真两性畸形§
分泌雄激素的肿瘤（通常来自于卵巢或肾上腺）§¶
分泌雌激素或hCG的肿瘤（妊娠滋养细胞疾病）
* 健康饮食症的特点是痴迷于吃健康或有机食物；相关的限制性行为可能导致营养和热量的限制，从而导致闭经。
† 其他疾病引起的高催乳素血症（如甲状腺功能低下、使用某些药物）也可导致闭经。
‡ Based on Berry GT: Galactosemia and amenorrhea in the adolescent.
§ 这些疾病的女性患者可有男性化特征或性征模糊。
¶ 继发于肾上腺肿瘤的库欣综合征也表现为男性化。
ACTH=促肾上腺皮质激素；FSH=卵泡刺激激素；GnRH=促性腺激素释放激素；LH=促黄体激素。
生殖道异常导致的闭经
如果患者出现影响月经功能或阻碍月经流动的异常，也可能发生闭经。许多患有这些疾病的病人有正常的生殖内分泌功能，并可能有排卵性月经周期。
最常见的生殖道异常引起闭经的原因 包括
其他阻碍经血流出的先天性生殖道解剖异常
许多患有这些疾病的患者生殖内分泌功能正常，可能有排卵期月经。
生殖道异常引起闭经的一些原因
病因
示例
生殖道先天性异常
处女膜闭锁
假两性畸形
阴道横隔
阴道、宫颈或子宫发育不全或发育不全（例如，苗勒氏管发育不全）
获得性子宫异常
Asherman综合征
宫颈狭窄
阻塞性子宫肌瘤和息肉
子宫内膜结核
阻塞性异常引起原发性闭经，通常伴有正常的激素功能。 这种阻塞可能导致
阴道积血（经血在阴道积聚），可导致阴道膨隆
子宫积血（子宫内血液积聚），可引起子宫扩张，可称为盆腔肿块或子宫颈膨出
由于卵巢功能正常，外生殖器和第二性征的发育正常。 一些先天性疾病（如伴有阴道闭锁或阴道膈的疾病）也同时有泌尿道和骨骼的异常。
一些获得性解剖异常，如子宫内固定术后子宫内膜瘢痕形成（Asherman综合征），会导致继发性排卵性闭经。
病因参考文献
1.Gordon CM, Ackerman KE, Berga SL, et al: Functional hypothalamic amenorrhea: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline.J Clin Endocrinol Metab 102 (5):1413–1439, 2017.doi: 10.1210/jc.2017-00131
2.Bouzoni E, Perakakis N, Mantzoros CS: Circulating profile of activin-follistatin-inhibin axis in women with hypothalamic amenorrhea in response to leptin treatment.Metabolism 113:154392, 2020.doi: 10.1016/j.metabol.2020.154392 Epub 2020 Oct 10.
闭经的评估
如果女孩没有出现月经初潮，并且达到一下里程碑之一，则评估为原发性必经 原发性闭经
女孩到13岁还没有青春期体征（如乳房发育、生长突增）
初潮后3年（乳房开始发育）
15岁（第二性征生长发育正常的患者）
应评估继发性闭经，如果女孩和育龄妇女以前曾有月经来潮，且
如果她们以前的月经周期是正常的，但错过的月经周期 ≥ 3个月；如果她们之前的月经周期是不规则的，则错过月经周期 ≥6个月（1)
一年 < 9 次月经或周期长度 > 38 天（少经）
月经模式出现新的和持续的变化（频率、数量、持续时间）。
病史
现病史 包括有关月经功能的问题（见表 正常月经参数 [2]):
末次月经的第一天
周期频率
过去3至12个月的周期规律以及周期是否有规律
出血时间
出血量
正常月经参数*
参数
正常值
笔记
发生率
≥ 24 至 ≤ 38 天
周期长度是指从一个月经周期的第一天到下一个月经期的第一天的天数。
规律性
≤ 7-9天
规律性定义为最短和最长周期之间的周期频率变化。
持续时间
每个周期的出血量≤ 8 天
—
出血量
< 80 mL
在临床上，患者对出血的描述为正常量
临床上，精确测量出血量是不可行的。出血量的评估基于患者的描述（轻度、正常、重度）。
临床医生有时会通过询问一段时间内有多少卫生巾或卫生棉条被浸透来进行估计（如果患者在 3 小时或更短时间内浸透一块卫生巾或卫生棉条和/或排出直径大于 1 英寸 [2.5 厘米] 的血块，则可能出现大量出血）。
* Based on Munro MG, Critchley HOD, Fraser IS for the FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics) Menstrual Disorders Committee): The two FIGO systems for normal and abnormal uterine bleeding symptoms and classification of causes of abnormal uterine bleeding in the reproductive years.
有关相关症状或因素的问题包括
月经是否伴有明显的不适感？（罕见的情况是，不适感表明结构异常。）
患者是否有周期性的乳房胀痛和情绪变化（摩尔蒙症状），如果没有，可能表明有异常的子宫出血，而不是周期性的月经？
患者的饮食和运动习惯如何？
对于青少年和一些年轻患者，应包括有关青春期发育的问题：
是否有月经初潮（以区分原发性和继发性闭经）？如果有，初潮年龄是多少？
成长和发展的里程碑发生在什么年龄？
是否发生了青春期的变化（如乳房发育、生长突增、腋毛和阴毛的存在）？
系统回顾需涵盖提示病因的症状，包括
溢乳，头痛、听力丧失和视野缺损：垂体疾病
疲劳，体重增加，不耐寒冷：甲状腺功能减退
心悸、神经质、震颤以及不耐热：甲状腺功能亢进
痤疮，多毛，声音低沉：雄激素过多
对于继发性闭经、潮热、阴道干燥、睡眠障碍、脆性骨折和性欲下降的患者：卵巢功能不全
既往史应关注以下风险因素：
下丘脑功能性闭经，如应激；慢性病；新药；最近体重、饮食或运动强度的变化；以及 饮食失调 的病史或当前症状
子宫内膜瘢痕（阿什曼综合征），可能发生在有扩张和刮宫史（特别是如果他们也有子宫感染）、子宫内膜消融、子宫内膜炎、产科损伤、子宫手术史的患者身上。
用药史 应包括有关当前或过去用药的具体问题，例如：
影响 多巴胺 分泌的药物（例如，抗高血压药，抗精神病药，阿片类药物，三环类抗抑郁药、抗癫痫药物）
癌症化疗（如烷化剂，如苯达莫司汀、环磷酰胺和异环磷酰胺、白消安、氯丁嘧啶）
可引起男性化的激素（如雄激素、高剂量雄激素孕激素、非处方药[OTC]合成代谢类固醇）
激素类避孕药
系统性应用糖皮质激素
OTC 产品和补充剂，其中一些含有牛激素
滥用药物，包括滥用阿片类药物，这可能影响垂体激素的分泌，导致少经或闭经。
家史 应包括任何青春期延迟或遗传疾病的病例，包括 脆性 X 综合征。
体格检查
临床医生应注意生命体征并计算体重指数（BMI）。
如果青春期发育可能不正常，评估第二性征，采用Tanner法对乳房和阴毛发育进行分级(见 性成熟)。阴毛和腋毛的生长意味着肾上腺功能初现。
应进行乳房检查以检查是否 溢乳 （母乳分泌与分娩暂时无关）；通过使用低倍显微镜在液体中发现脂肪球，可以将其与其他类型的乳头溢液 区分开来。
进行 盆腔检查 是为了检查子宫（可能是由于怀孕或肿瘤）、卵巢和阴蒂（阴蒂肥大）是否增大。盆腔检查的结果对确定雌激素是否充足也有帮助。在育龄妇女中，宫颈粘液带有粘液成丝现象（一种粘稠、有弹性的性质）的存在通常表明足够的 雌激素;阴道粘膜薄而苍白，无皱纹，pH > 6.0表示 雌激素 不足。在女孩或一些年轻女性中，检查可能会发现生殖器解剖异常（如处女膜闭锁、阴道隔膜、阴道、宫颈或子宫发育不全）。处女膜膨大可能由阴道积血引起，提示生殖道流出道存在梗阻。
体格检查重点是男性化体征，包括多毛症、暂时性秃顶、痤疮、声音低沉、肌肉质量增大以及去女性化（先前正常的继发性特征减少，如乳房缩小和阴道萎缩）。男性化是由肾上腺和卵巢产生的雄激素增加引起的。多毛症（四肢、头部和背部毛发过度生长），在一些家庭中很常见，与真正的多毛症不同，后者的特征是上唇、下巴和乳房之间的毛发过多。
发现皮肤上因黑棘皮病而出现的黑色斑块是 多囊卵巢综合征 （PCOS）或糖尿病的可能迹象。
临床医生应检查体温过低、心动过缓、低血压和皮下脂肪减少，这表明神经性厌食症，以及牙齿侵蚀、腭部病变、呕吐反射减弱、结膜下出血和手背有老茧的细微手部变化（由于频繁呕吐），这表明贪食症。
危险信号
以下发现在闭经患者中尤其值得关注：
青春期延迟
男性化
视野缺损
嗅觉受损 （嗅觉丧失）
自发性乳白色乳头分泌物
体重明显增加或减少
经验与提示
临床表现解析
甚至在实验室检查之前，病史和体格检查结果可能提示闭经的病因（见表 提示闭经可能原因的调查结果)。
对原发闭经来说，正常第二性征的存在说明有正常的激素功能，通常为排卵性闭经，主要由先天性生殖道阻塞引起。原发性闭经伴有异常的继发性特征，通常是由排卵功能障碍（如遗传性疾病）引起的。
对继发闭经来说，有时临床发现能提示发病机制 ：
溢乳提示高催乳素血症（如垂体功能紊乱，使用某些药物）。如果有视野缺损和头痛，就要考虑垂体瘤。
雌激素缺乏的症状和体征（如潮热、盗汗、阴道干燥或萎缩）提示原发性卵巢功能不全（卵巢早衰）或功能性下丘脑闭经（如由于过度运动、低体重或低体脂）
男性化和阴蒂增大提示雄激素过多（如多囊卵巢综合征、分泌雄激素的肿瘤、库欣综合征、使用某些药物）。如果有高的BMI、黑棘皮症，就很可能是多囊卵巢综合征。
提示闭经原因的病史或发现
历史或调查结果
可能的相关病史或发现
可能病因
使用某些药物
影响多巴胺（能调节催乳素的分泌）的药物：
溢乳症
高泌乳素血症
影响雌激素样作用和雄激素样作用平衡的激素或药物:
男性化
药物导致的男性化
体态
高体质指数（>30kg/m2）
男性化
低体质指数（<18.5kg/m2）
慢性疾病、运动过度
功能性下丘脑性闭经
体温过低、心动过缓、其他心律失常和/或心悸、低血压
神经性厌食或饥饿导致的功能性下丘脑闭经，可能伴有电解质异常（如低钾血症、低镁血症）
呕吐反射减弱、上颚病灶、结膜下出血
贪食症伴频繁呕吐引起的功能性下丘脑闭经
身材矮小
原发闭经、蹼颈、乳头间距宽
皮肤异常
皮肤温暖、潮湿
心率快、颤抖
皮肤粗糙、增厚，眉毛减少
心率慢、深肌腱反射迟钝、体重增加、便秘
痤疮
多毛症或男性化
引起雄激素过多：
细纹
满月脸、水牛背、躯干肥胖、四肢瘦、男性化、高血压
黑棘皮病
肥胖、男性化
手掌白斑或色素沉着
体位性低血压
对雌激素或雄激素异常有提示作用的结果
雌激素缺乏的症状（如潮热、盗汗，尤其是伴有阴道干燥或萎缩）
危险因素，如化疗、盆腔照射或自身免疫性疾病
功能性下丘脑性闭经
多毛症或男性化
―
引起雄激素过多：
原发闭经
引起雄激素过多：
卵巢增大
引起雄激素过多：
乳房和生殖器异常
溢乳症
—
高泌乳素血症
夜间头痛，视野缺损
垂体瘤
乳房未发育或未充分发育（第二性征）
肾上腺功能初现正常
孤立性卵巢功能衰竭引起的排卵功能障碍引起的原发性闭经
肾上腺功能缺失
下丘脑-垂体功能障碍引起的排卵功能障碍引起的原发性闭经
没有肾上腺功能初现，伴有嗅觉受损
乳房和第二性征发育延迟
初潮延迟的家族史
体质性生长及青春期延迟
乳房及第二性征发育正常的原发闭经
周期性腹痛、阴道膨大、子宫拉伸
生殖道阻塞
生殖器模糊
男性化
真两性畸形
假两性畸形
出生时有阴唇融合、阴蒂增大
―
孕早期雄激素暴露，可能提示有
出生后阴蒂增大
男性化
分泌雄激素的肿瘤（通常卵巢来源）
使用有合成代谢作用的类固醇
外阴正常，第二性征未充分发育（有时有乳房发育，但阴毛很少）
没有宫颈和子宫
雄激素不敏感综合征
卵巢增大（双侧）
雌激素缺乏的症状
自身免疫性卵巢炎引起的原发性卵巢机能不全
多毛症或男性化
17-羟化酶缺陷
病变
盆腔包块（单侧）
盆腔痛
骨盆、肾脏或其他尿路异常
先天性或后天性骨盆结构异常
罕见的盆腔肿瘤（例如，颗粒细胞瘤，囊性畸胎瘤）
辅助检查
病史和体格检查对指导检验有帮助。
原发闭经的诊断流程（见原发性闭经的评估算法）与继发闭经（见继发性闭经的评价算法）不同，尽管没有通用的或被广泛接受的方法或算法。
原发闭经患者第二性征正常，可首先行盆腔超声以检查是否存在先天性生殖道梗阻。 如果发现异常，可能需要进行 MRI。
如果有可能已经开始排卵，甚至在月经前就需要进行妊娠试验。不应根据性病史或月经史排除妊娠。人绒毛膜促性腺激素的β亚单位应通过高灵敏度的尿液测试或血清测试来测定。尿检结果通常在月经来潮前几天准确无误，以及最早在受孕后几天。一些非处方 (OTC) 测试的灵敏度和准确度较低。
原发闭经的评估[a]
[a]正常值是
虽然这里列出了这些值的正常范围，但是在不同实验室之间正常值范围有所不同。
泌乳素50～100 ng/mL的轻度升高，通常是由于使用药物。泌乳素> 100 ng/mL更可能是由于肿瘤。
[b]当测量FSH的同时或是FSH水平不明确时，一些医生可同时测量LH水平。
[c] 如果患者有原发性闭经和正常的继发性特征，应首先进行骨盆检查和超声检查，以检查先天性解剖生殖道梗阻。
[d]体质性生长与青春期延迟可能
[e]可能的诊断包括下丘脑功能慢性无排卵和遗传性疾病（如先天性促性腺激素释放激素缺乏，Prader-Willi 综合征）。
[f]可能的诊断包括Cushing综合征，外源性雄激素，先天性肾上腺男性化，以及多囊卵巢综合症。
[g]可能的诊断包括特纳氏综合征和以染色体异常为特征的疾病。
[h]阴毛可能稀疏。
DHEAS =脱氢表雄酮 FSH =促卵泡激素; LH =黄体生成素。
继发闭经的评估*
*正常值是
虽然这里列出了这些值的正常范围，但是在不同实验室之间正常值范围有所不同。
泌乳素50～100 ng/mL轻度升高，通常是由于药物的副作用。泌乳素> 100 ng/mL的升高，更可能是由于肿瘤。
†一些医生同时测量FSH和LH水平。
‡ 临床医生应检查是否存在Y染色体和脆性X综合征（FMR1基因的预突变）。
DHEAS =脱氢表雄酮; FSH =促卵泡激素; LH =黄体生成素; PCOS =多囊卵巢综合征; TSH =促甲状腺激素。
通常要做的其他血液检查（以排除特定病因）包括
促卵泡激素（卵巢功能不全）；如果水平较高，则应每月至少重新测量两次
促甲状腺激素（甲状腺疾病）
催乳素（如果水平很高[高催乳素血症]，应重新测量。）
血清总睾酮 或硫酸脱氢表雄酮（PCOS或其他多毛症或男性化的原因）
闭经伴高卵泡刺激素（FSH）水平（高促性腺功能减退症）提示卵巢功能障碍。FSH水平低的闭经（促性腺功能减退性性腺功能减退症）提示下丘脑或垂体功能障碍。
睾酮或脱氢表雄酮（DHEAS）轻度升高提示多囊卵巢综合征。下丘脑或垂体功能失调的患者也可以有睾酮或脱氢表雄酮的升高，而无多毛表现的多囊卵巢综合征的患者可能并没有睾酮或脱氢表雄酮的升高。有时可以根据测定黄体生成素（LH）水平来判断雄激素水平升高的原因。在多囊卵巢综合征中，通常LH水平及LH/FSH比值均升高。
如果症状或体征表明有潜在的疾病，可以进行特定的测试。例如，对有腹部皮纹、满月脸、水牛背、躯干肥胖和四肢瘦的病人应做与库欣综合征有关的检查。有头痛、视野缺损或垂体功能失调证据的病人需要做头颅MRI。如果临床评估提示有慢性病，就要做肝、肾功能的检查，红细胞沉降率(ESR)也要测定。
孕激素激发试验
如果患者有继发性闭经，泌乳素和FSH水平正常，甲状腺功能正常，并且没有男性化，可以进行孕激素试验来评估 雌激素 状态。如果 雌激素 水平足够，在停止使用孕激素后，一个疗程的孕激素应能刺激撤退性出血（孕激素挑战试验；也称为孕激素撤退试验）。
孕激素激发试验开始时，每天一次口服5至10 mg甲羟孕酮或另一种孕激素，持续7至10天。最后一次服药之后、
如果几天内出血，雌激素水平足够，闭经可能是由下丘脑-垂体功能障碍、卵巢功能不全或 雌激素 过量引起的。
如果没有出血，则进行雌激素/孕激素激发试验。
雌激素/孕激素激发试验
雌激素/孕激素激发试验是通过每天口服一次雌激素（如联用马雌激素1.25 mg，雌二醇2 mg），持续21天，然后每天口服10 mg甲羟孕酮或另一种孕激素，持续7至10天。在最后一剂孕激素后，如果没有出血，患者可能会出现子宫内膜病变（如Asherman综合征）或流出道阻塞（如宫颈狭窄）。
然而，没有这些异常的患者可能不会发生出血，因为由于长期使用雌激素/孕激素避孕药或罕见的内分泌紊乱（雌激素不敏感综合征、雌激素抵抗），子宫对雌激素 不敏感。因此，使用雌激素和孕激素的试验可以重复进行以进行确认。
由于这项试验需要数周时间，而且结果可能不准确，一些严重疾病的诊断可能会显著延迟；因此，如果怀疑脑垂体或其他脑损伤，应在试验前或试验期间考虑脑MRI。
评估参考文献
1.Rebar R: Evaluation of amenorrhea, anovulation, and abnormal bleeding [updated, 2018].In Endotext [Internet], edited by KR Feingold, B Anawalt, A Boyce, et al.South Dartmouth (MA), MDText.com Inc, 2000.
2.Munro MG, Critchley HOD, Fraser IS for the FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics) Menstrual Disorders Committee): The two FIGO systems for normal and abnormal uterine bleeding symptoms and classification of causes of abnormal uterine bleeding in the reproductive years: 2018 revisions.Int J Gynaecol Obstet 143 (3):393–408, 2018.doi: 10.1002/ijgo.12666 Epub 2018 Oct 10.
治疗闭经
关键点
没有正常继发性特征的患者的原发性闭经通常是由排卵功能障碍引起的（如遗传疾病）。
通常通过尿液或血液测试而不是通过病史来排除怀孕。
应区别原发闭经和继发闭经。
如果患者有原发性闭经但第二性征正常，应先行盆腔超声确认是否存在先天性生殖道阻塞性疾病。
若患者有男性化体征，应检查是否存在雄激素过多分泌的疾病（如多囊卵巢综合征、分泌雄激素的肿瘤、库欣综合征或使用某些药物）。
如果患者有雌激素缺乏的症状和体征（如潮热、盗汗、阴道干燥或萎缩），应检查原发性卵巢功能不全和导致功能性下丘脑闭经的情况。
溢乳提示高催乳素血症（如垂体功能失调或使用某些药物）