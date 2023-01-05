闭经（没有月经）可以是原发的或继发的。

原发性闭经 是在正常生长和有第二性征的患者中，15岁时出现月经不来。然而，13岁时未出现月经初潮和任何乳房发育，应及时评估原发性闭经。

继发性闭经 是指月经周期正常的患者有3个月没有月经，或月经不规律的患者有≥6个月的月经（1)。

参考文献 1.Gordon CM, Ackerman KE, Berga SL, et al: Functional hypothalamic amenorrhea: An Endocrine Society clinical practice guideline.Clin Endocrinol Metab 102 (5):1413–1439, 2017.doi: 10.1210/jc.2017-00131

闭经的病理生理学 通常下丘脑脉冲式地分泌GnRH。GnRH 刺激垂体产生促性腺激素（卵泡刺激素 [FSH] 和黄体生成素 [LH]——见图 正常月经周期)释放到血液中。 促性腺激素刺激卵巢分泌雌激素（主要是雌二醇）、雄激素（主要是睾酮）和孕酮。这些激素有如下作用： 促卵泡激素 刺激正在发育的卵母细胞周围的颗粒细胞中的芳香化酶，将雄激素转化为雌二醇。

黄体生成素 在月经周期中激增；这种激增促进了优势卵母细胞的成熟、卵母细胞释放和黄体的形成（产生黄体酮）。

雌激素刺激子宫内膜增殖

孕激素使子宫内膜向分泌期转化，为受精卵着床做准备（子宫内膜蜕膜化）。 如果没有受孕，雌激素和孕激素的分泌减少，子宫内膜失去激素的支持而脱落，从而产生月经。一个典型的月经周期中，来潮在排卵的14天后出现。 正常月经周期 当月经调节系统的任何一个部分功能失调时，会发生排卵功能障碍。促性腺激素刺激的雌激素分泌和子宫内膜的周期性变化被干扰，导致无排卵，月经可能不会出现。排卵功能障碍是闭经最常见的原因，尤其是继发性闭经。 尽管如此，排卵正常时也可能发生闭经，如生殖器解剖异常（如：引起月经流出受阻的先天性畸形、宫腔粘连[Asherman综合征]） 导致正常月经流出受阻时，尽管存在正常的激素刺激。

治疗闭经 针对疾病本身进行治疗，这样月经有时候才可能恢复。一些阻塞生殖器通道的异常可以通过手术修复。如果患者有Y染色体，建议做双侧性腺切除术，因为保留的性腺中发生生殖细胞癌的风险增加。 与闭经相关的常见问题也可能需要治疗，包括 对于不孕症，如果需要怀孕，诱导排卵

治疗雌激素缺乏的症状和长期不良作用（如，骨质疏松、心血管疾病、阴道萎缩）。

治疗雌激素过多的症状，管理雌激素过多长期的影响（如出血时间长，持续或显著的乳房痛，子宫内膜增生和癌症的风险）。

减少女性多毛症及其他雄激素过多导致的长期副作用（如心血管疾病、高血压）。