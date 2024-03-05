引产指在产程自然发生前刺激子宫收缩，从而得以阴道分娩。
引产指征
引产可能为
有医学指征（如子痫前期或胎儿窘迫）
选择性（分娩时控制）
必须在选择性引产前确定孕周。通常，由于缺乏围产期益处的证据以及对剖宫产频率较高和其他不良后果的担忧，在 39 周时避免了选择性引产。这种做法可能正在改变，部分原因是 2018 年的一项研究表明，与期待管理相比，在 39 周时对低风险女性进行引产减少了剖宫产的频率（但不会降低围产期的不良结局）（1)。
引产禁忌证包括有或既往有过如下情况：
经宫底子宫切开术（如剖宫产或肌瘤切除术）
进入子宫腔的子宫肌瘤切除术
以前的传统(垂直)剖宫产切口位于子宫增厚、肌肉发达的部分
开放式母胎手术（如脊髓脊膜膨出闭合术）
活动期生殖道疱疹
异常胎先露（如横位，脐带先露，某些类型头盆不称）
子宫多处瘢痕及臀先露是相对禁忌证。
适应症参考文献
1.Grobman WA, Rice MM, Uma M. Reddy UM, et al: Labor induction versus expectant management in low-risk nulliparous women.N Engl J Med 379 (6):513–523, 2018. doi: 10.1056/NEJMoa1800566
引产技术
如果宫口闭合，宫颈长而硬（宫颈条件不佳），应使用药物使宫颈扩张和容受（使宫颈条件适合分娩）。可使用不同的药物或机械方法。包括
米索前列醇 25 微克每 2~4 小时阴道一次或 25 ~ 50 微克每 2 小时口服一次
前列腺素 E2 （0.5毫克）宫颈注射，或（10mg）阴道给药（因可增加子宫破裂的危险，对有剖宫产史或子宫手术史的患者，禁用前列腺素。）
低剂量或高剂量催产素
应用海藻（棒）和经宫颈放置球囊的，当其他方法都无效或存在禁忌症可能是有用的
机械扩张用Foley（即双腔乳胶）导管加上米索前列醇或催产素（1)
一旦宫颈条件适宜，予以引产。
持续催产素静滴是最常用的方法；该方法安全、有效。给予低剂量催产素0.5～2mIU/min，通常每15-60分钟增加1～2mIU/min。高剂量催产素剂量为6mIU/min，每15～40分钟增加1～6mIU，直至最大剂量40mIU/min。剂量>40 mIU/min时，过度水潴留可能造成水中毒。使用催产素时必须监测，预防宫缩过频（每10分钟宫缩>5次，平均持续超过30min），后者可能造成胎儿缺氧。
在人工破膜后常规进行胎心监护，如果胎心监护无法评估胎儿情况，可进行宫内监护。当宫颈成熟，胎头与宫颈衔接良好时，可行人工破膜促进产程进展。
技术参考文献
1.Levine LD, Downes KL, Elovitz MA, et al: Mechanical and pharmacologic methods of labor induction: A randomized controlled trial.Obstet Gynecol 128 (6):1357–1364, 2016.