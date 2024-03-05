引产可能为

必须在选择性引产前确定孕周。通常，由于缺乏围产期益处的证据以及对剖宫产频率较高和其他不良后果的担忧，在 39 周时避免了选择性引产。这种做法可能正在改变，部分原因是 2018 年的一项研究表明，与期待管理相比，在 39 周时对低风险女性进行引产减少了剖宫产的频率（但不会降低围产期的不良结局）（1)。

引产禁忌证包括有或既往有过如下情况：

经宫底子宫切开术（如剖宫产或肌瘤切除术）

进入子宫腔的子宫肌瘤切除术

以前的传统(垂直)剖宫产切口位于子宫增厚、肌肉发达的部分

开放式母胎手术（如脊髓脊膜膨出闭合术）

活动期生殖道疱疹

前置胎盘或前置血管

异常胎先露（如横位，脐带先露，某些类型头盆不称）

子宫多处瘢痕及臀先露是相对禁忌证。