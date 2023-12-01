原发性骨髓纤维化（PMF）是一种慢性骨髓增殖性肿瘤。特点为骨髓纤维化、脾大、贫血伴有有核红细胞和泪滴状红细胞。诊断需要骨髓穿刺和活检，并排除可能导致骨髓纤维化（继发性骨髓纤维化）的其他情况。治疗通常是支持性的，但Janus激酶2（JAK2）抑制剂（如鲁索替尼、非曲替尼，帕克替尼或莫洛替尼）可能会减轻症状，干细胞移植可能是治愈性的。
(参见骨髓增殖性肿瘤概述。）
原发性骨髓纤维化的病理生理学
骨髓纤维化是一种反应性的，可逆性的骨髓胶原增加，且常伴有髓外造血（主要在脾脏中）。 骨髓纤维化可以是
原发性（更常见）
继发于许多血液系统疾病、恶性肿瘤及非恶性疾病（见表与骨髓纤维化相关的情况）。
原发性骨髓纤维化由多能造血干细胞的肿瘤转化引起。原发性骨髓纤维化的衍生细胞刺激骨髓成纤维细胞（不是恶性转化的一部分）过度分泌胶原蛋白。原发性骨髓纤维化的发病率高峰在50至70岁之间，主要发生在男性中。
Janus激酶2（JAK2）的基因突变所致的原发性骨髓纤维化占有很高的比例。JAK2是I型酪氨酸激酶家族的成员之一，参与促红细胞生成素、促血小板生成素和粒细胞集落刺激因子（G-CSF）受体的信号转导。血小板生成素受体基因（MPL）或钙网蛋白 （CALR）基因的突变也可能是原发性骨髓纤维化的原因。但是，在原发性骨髓纤维化的罕见病例中，这三种突变均不存在（三阴性原发性骨髓纤维化）。其中一些患者有其他不常见的MPL突变，只能通过下一代测序检测。
在原发性骨髓纤维化中，有核红细胞(正母细胞)和髓细胞在髓外造血(即非骨髓器官因骨髓纤维化而接管血细胞生成)时被释放到循环中(成白细胞病)。 血清乳酸脱氢酶水平经常升高。 最后出现骨髓衰竭，伴贫血和血小板减少。大约30%的患者发展为快速进展性、化疗无法治愈的急性白血病。
恶性骨髓纤维化（有时称为急性骨髓纤维化）是一种罕见的骨髓纤维化变异，其特征是全血细胞减少，成纤维细胞增多和骨髓纤维化，其进展更为迅速，通常由一种称为急性巨幼细胞白血病的急性白血病引起。
原发性骨髓纤维化的症状和体征
很多患者骨髓纤维化是无症状的。其他患者可出现贫血、脾大，在疾病晚期可有全身不适、体重减轻、发热或脾梗死。一些患者出现肝脏肿大。淋巴结肿大很罕见。严重的髓外造血可能会干扰该器官（包括大脑）的功能。
原发性骨髓纤维化的诊断
全血细胞计数和外周血涂片
骨髓穿刺活检
JAK2、CALR、MPL突变的检测
对于同时伴有脾肿大、脾梗死和不明原因贫血的患者，应怀疑原发性骨髓纤维化。如怀疑PMF，应行全血细胞计数、外周血涂片和骨髓检查。如果骨髓穿刺和活检中发现骨髓纤维化（如通过网状染色或三色染色发现成胶原过剩及骨硬化），应通过合适的临床和实验室检查排除其他与骨髓纤维化相关的疾病（见表与骨髓纤维化相关的情况）。
原发性骨髓纤维化的诊断通过检测JAK2、CALR 或MPL突变来确诊。在某些情况下，这些突变均未表达（三阴性骨髓纤维化）。更广泛的下一代测序面板可以检测与白血病转化风险增加相关的基因突变，因此可能对预后有用。
常出现贫血，且随着时间的推移而加重。血细胞的形态是多变的。红细胞是有异形性。可能出现网状红细胞增多和嗜多色细胞，泪滴状红细胞（泪细胞）是典型的形态学特征。外周血常出现有核红细胞和不成熟粒细胞。白细胞计数通常是增加的，但其值变化很大。在进展期，即使未转变为急性白血病也可能出现原始细胞。血小板计数开始可能是增高、正常或降低的；但疾病进展时，往往出现血小板减少。
原发性骨髓纤维化的治疗
对症治疗
有时聚乙二醇干扰素
有时使用鲁索利替尼、费达拉替尼、帕克里替尼或莫莫洛替尼
有时可行异基因干细胞移植
针对症状和并发症治疗。某些患者可不予治疗仅进行随访。
在原发性骨髓纤维化的早期，聚乙二醇化干扰素已被证明可减少骨髓纤维化和脾脏大小，并可用于由各种预后评分系统定义的低风险患者（1)。
目前，对于晚期的原发性骨髓纤维化，非特异性JAK通路抑制剂鲁索利替尼是血小板计数>50,000/mcL（50,000×106/L）患者的治疗选择。无论是否存在JAK2 突变或出现脾大，鲁索替尼都是有效的。鲁索替尼的主要不良反应是贫血和血小板减少症。当停药时必须小心，因为突然停药时可能出现戒断综合征，部分由于脾肿大和炎症细胞因子反弹导致症状显著恶化。小剂量糖皮质激素可短期用于症状的控制。当脾肿大明显时，鲁索替尼可引发肿瘤溶解综合征，应使用别嘌呤醇来预防这种情况。
Fedratinib 也是一种 JAK-2 抑制剂，可用于对鲁索替尼耐药或不耐受的情况。一些对鲁索替尼产生不耐受的患者在停药一段时间后可能能够再次耐受。
第三种 JAK-2 抑制剂 pacritinib 可用于血小板计数过低而无法启动 ruxolitinib 的患者。
另一种 JAK-2 抑制剂 Momelotinib可预防贫血。
对于晚期疾病患者，同种异体 干细胞移植 可能是有益的，并且是唯一可能治愈的治疗方法。非清髓性异基因干细胞移植已成功应用于老年患者。
雄激素、促红细胞生成素、脾脏切除、化疗、沙利度胺、来那度胺、脾栓塞以及放疗已尝试用于疾病的缓解。其中，小剂量沙利度胺和泼尼松可有效控制脾肿大，贫血，血小板减少和循环母细胞。 然而，其他方式的效果有限或具有显着的不利影响。 如果可能的话应尽量避免脾切除;脾脏照射只有暂时的效果，并可导致严重的中性粒细胞减少和感染。
正在研究治疗骨髓纤维化的药物之一是luspatercept，一种用于治疗贫血的激活素受体配体陷阱。许多其他药物正在单独或与 JAK-2 抑制剂（例如抗 Bcl-xL 化合物和磷脂酰肌醇-3-激酶抑制剂）组合进行评估。新的 JAK 抑制剂也正在作为一线疗法进行测试，或者在目前可用的 JAK 抑制剂进展或不耐受的患者中进行测试（2）。
治疗参考文献
1.Tefferi A, Gangat N, Pardanani A, Crispino JD: Myelofibrosis: genetic characteristics and the emerging therapeutic landscape.Canc Res 82:749–763, 2022.doi: 10.1158/0008-5472.CAN-21-2930
2.Lee SE: Novel therapeutics for myelofibrosis. Blood Res 58(S1):S13–S19, 2023.doi:10.5045/br.2023.2023012
原发性骨髓纤维化的预后
原发性骨髓纤维化的中位生存时间为5年，但变化很大；有的患者病情进展迅速，包括急性髓系白血病，生存期很短，但大多数患者为更加惰性的疾病进程。只有同种异基因干细胞移植可以达到治愈的目的。
不良预后的标志包括血红蛋白<10g/dL (< 100 g/L)、输血史、白细胞增多、血小板计数<100,000/mcL (< 1000 × 109/L)。不良预后的高危患者生存期通常<1年，但是那些低风险疾病的中位生存期是10年。
有许多有用的风险分层系统可用于预后判断和指导治疗决策，以进行医学治疗或干细胞移植。原发性骨髓纤维化的动态国际预后评分系统(DIPSS)可用于预测疾病进展或生存 (1）。一些评分系统，例如（遗传启发的预后评分系统[2]) 或 MIPSS70+（突变和核型增强国际预后评分系统 [3]），还结合了细胞遗传学和分子标记。这些数据可以在线访问，用于计算个别患者的风险（4）。
经验证的症状评估工具（例如，骨髓纤维化症状评估表）也可用于骨髓纤维化患者，并可用于监测治疗反应 (5)。
真性红细胞增多症或原发性血小板增多症合并骨髓纤维化患者的预后通常比原发性骨髓纤维化患者好得多，他们的预后可以通过PV和ET继发骨髓纤维化预后模型来预测（MYSEC-PM-6）。
预后参考
1.Passamonti F, Cervantes F, Vannuchi AM, et al: Dynamic International Prognostic Scoring System (DIPSS) predicts progression to acute myeloid leukemia in primary myelofibrosis.Blood 115:1703–1709, 2010.
2.Tefferi A, Guglielmelli P, Nicolosi M, et al: GIPSS: genetically inspired prognostic scoring system for primary myelofibrosis. Leukemia 32(7):1631–1642, 2018.doi:10.1038/s41375-018-0107-z
3.Tefferi A, Guglielmelli P, Lasho TL, et al: MIPSS70+ Version 2.0: Mutation and Karyotype-Enhanced International Prognostic Scoring System for Primary Myelofibrosis. J Clin Oncol 36(17):1769–1770, 2018.doi:10.1200/JCO.2018.78.9867
4.Tefferi A: Primary myelofibrosis: 2023 update on diagnosis, risk-stratification, and management. Am J Hematol 98(5):801–821, 2023.doi:10.1002/ajh.26857
5.Mesa RA, Schwager S, Radia D, et al: The Myelofibrosis Symptom Assessment Form (MFSAF): an evidence-based brief inventory to measure quality of life and symptomatic response to treatment in myelofibrosis. Leuk Res 33(9):1199–1203, 2009.doi:10.1016/j.leukres.2009.01.035
6.Passamonti F, Giorgino T, Mora B, et al: A clinical-molecular prognostic model to predict survival in patients with post polycythemia vera and post essential thrombocythemia myelofibrosis.Leukemia 31(12):2726–2731, 2017. doi: 10.1038/leu.2017.169
关键点
骨髓纤维化是指骨髓纤维组织过度增生，常伴造血细胞减少及随后显著的髓外造血。
骨髓纤维化通常是原发性的，但也可以继发于许多血液系统疾病、恶性肿瘤或非恶性疾病，包括真性红细胞增多症及原发性血小板增多症。
原发性骨髓纤维化是一种克隆性造血干细胞障碍，且常涉及 JAK22、CALR或 MPL 突变。
可通过血细胞计数、外周血涂片、骨髓检查及对JAK2、MPL和/或CALR进行分子检测以明确诊断。
一些疾病呈惰性进展的患者无需立即进行治疗，但有些患者进展迅速，且生存期较短。
鲁索替尼是控制症状的首选治疗方法；同种异体干细胞移植在某些病例中是有效的。
在疾病早期，聚乙二醇干扰素可能有效。