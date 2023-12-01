骨髓纤维化是一种反应性的，可逆性的骨髓胶原增加，且常伴有髓外造血（主要在脾脏中）。 骨髓纤维化可以是

原发性（更常见）

继发于许多血液系统疾病、恶性肿瘤及非恶性疾病（见表与骨髓纤维化相关的情况）。

原发性骨髓纤维化由多能造血干细胞的肿瘤转化引起。原发性骨髓纤维化的衍生细胞刺激骨髓成纤维细胞（不是恶性转化的一部分）过度分泌胶原蛋白。原发性骨髓纤维化的发病率高峰在50至70岁之间，主要发生在男性中。

Janus激酶2（JAK2）的基因突变所致的原发性骨髓纤维化占有很高的比例。JAK2是I型酪氨酸激酶家族的成员之一，参与促红细胞生成素、促血小板生成素和粒细胞集落刺激因子（G-CSF）受体的信号转导。血小板生成素受体基因（MPL）或钙网蛋白 （CALR）基因的突变也可能是原发性骨髓纤维化的原因。但是，在原发性骨髓纤维化的罕见病例中，这三种突变均不存在（三阴性原发性骨髓纤维化）。其中一些患者有其他不常见的MPL突变，只能通过下一代测序检测。

在原发性骨髓纤维化中，有核红细胞(正母细胞)和髓细胞在髓外造血(即非骨髓器官因骨髓纤维化而接管血细胞生成)时被释放到循环中(成白细胞病)。 血清乳酸脱氢酶水平经常升高。 最后出现骨髓衰竭，伴贫血和血小板减少。大约30%的患者发展为快速进展性、化疗无法治愈的急性白血病。

恶性骨髓纤维化（有时称为急性骨髓纤维化）是一种罕见的骨髓纤维化变异，其特征是全血细胞减少，成纤维细胞增多和骨髓纤维化，其进展更为迅速，通常由一种称为急性巨幼细胞白血病的急性白血病引起。