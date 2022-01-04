临床评估和肝脏检查

超声检查

有时需侵入性检查（如肝活检、检测门静脉-肝静脉压力梯度）

对于具有原因不明的肝病的临床表现或实验室检查的患者，尤其对于已知的高危患者，如骨髓或造血干细胞移 植患者要怀疑该病。

化验结果是非特异性：氨基转移酶和结合胆红素水平增高。 当疾病严重时，凝血酶原时间/国际标准化比值 (PT/INR) 变得异常。 超声检查可显示门静脉血流逆流。

如果诊断不明确， 则肝活检和门肝静脉压力梯度的测量可以明确（压力梯度>10 mm Hg符合窦阻塞综合征）。测量这个经肝的压力需要经皮插入导管至肝静脉，然后 楔入到肝脏。该楔压反映了门静脉压力。（一个例外是 门静脉血栓形成;在这种情况下，压力是正常的，尽管有 门静脉高压。）